El mundo de las smartbands está dominado por dos grandes fabricantes, Huawei y Xiaomi. Ambos compiten duramente cada año por tener la mejor smartband y lo que empezó siendo un dominio de Xiaomi parece que peligra cada vez más gracias a los avances de Huawei y su marca Honor. La Honor Band 5 es una smartband que, con un precio muy competitivo, ofrece unas prestaciones brutales y una pantalla que gana por goleada a la Mi Band 5 de Xiaomi.

Hemos tenido la oportunidad de probar a fondo la Honor Band 5 durante más de un mes y esta es nuestra opinión. ¿Estás preparado? ¿Creías que solo de la Mi Band vivían los fanáticos de las smartbands? Pues este artículo puede que te haga cambiar de parecer, agárrate porque vienen curvas…

Review de la Honor Band 5, una smartband brutal que destaca por su pantalla

Esta Honor Band 5 es una pulsera que viene mejorando generación a generación y con respecto a la Honor Band 4 gana la medición de oxígeno en sangre, integra un giroscopio y disfruta de algunas funciones extra. A continuación te dejamos con todas sus características para que puedas conocerla a fondo.

Pantalla AMOLED a color de 0,95 pulgadas con resolución de 240 x 120 píxeles. Tiene cristal curvado 2.5D.

con resolución de 240 x 120 píxeles. Tiene cristal curvado 2.5D. Conexión Bluetooth 4.2.

Vibración y sensores: giroscopio, sensor IMU de 6 ejes, medidor de pulso y medidor de SpO2.

Batería de 100 mAh que dura hasta 13 días.

Funciones de salud : contador de pasos, registrar ejercicios, monitorizar el sueño, medir el pulso, contar calorías, medir el nivel de oxígeno en sangre y más.

: contador de pasos, registrar ejercicios, monitorizar el sueño, medir el pulso, contar calorías, medir el nivel de oxígeno en sangre y más. Notificaciones, recibir llamadas, cronómetro, alarma, controlar la música, etc.

Resistencia al agua 5 ATM (50 metros de profundidad).

Peso de 22,7 gramos y un ancho de la pulsera de 17,2 mm.

Compatible con Android 4.4 o superior e iOS 9.0 o superior.

Si te preguntas por su hardware, en su interior hay un procesador Apollo 3, 384KB de RAM, 1 MB de ROM, 8PSRAM y 32 MB de memoria flash. Estos datos son a modo de curiosidad, ya que una smartband no necesita, ni de lejos, el hardware de un smartwatch.

Hablemos ahora de lo que importa, el día a día, su diseño y lo que nos ha parecido esta Honor Band 5.

El diseño de la Honor Band 5 la vuelve muy cómoda y útil

Diseño y notificaciones en la Honor Band 5 1 de 7

La Honor Band 5, a diferencia de la competencia, no deja cambiar la correa porque lleva la pantalla integrada en la misma. Sin embargo, esto que a primera vista puede parecer un contra, es una de sus mejores ventajas. La Honor Band 5 no necesita ser desmontada para cargarse y es un poco menos gruesa gracias a este sistema.

Eso sí, perderás en personalización porque solo podrás elegir entre una correa negra, azul y rosa. Esta correa es muy resistente y cómoda, y además trae el clásico enganche de las correas de relojes que si bien es algo más incómodo de poner que el de las Mi Band, hace que no se te caiga sin querer.

En la mano es realmente cómoda y rara vez te acordarás de que la llevas salvo cuando luce su pantalla con un tremendo brillo y muy buena resolución. Es una smartband que se ve muy bien y muy nítida, incluso mucho mejor que los clásicos smartwatches baratos de marcas raras que te puedes comprar en Internet. Sin duda, recomendaríamos algo así antes que un smartwatch básico, pues tiene un montón de funciones y además es mucho más cómoda.

No podrás cambiar la correa, pero gracias a eso tendrás una mayor durabilidad

Su pantalla se ve muy bien con el sol y sus animaciones, como verás en las imágenes, están muy bien logradas; lo que la vuelve muy atractiva a la vista. Lo que más me impactó en los primeros días es la calidad de sus watchafaces y cómo sobresale por encima de la Mi Band, pues cuenta con casi el doble de resolución. Y además, su panel táctil funciona muy bien y responde perfectamente a los gestos.

¿Qué puedes hacer con la Honor Band 5?

Salvo medir tus entrenamientos con el GPS de forma autónoma (ya que no integra GPS) y responder a los mensajes, puedes hacer lo mismo que en muchos smartwatch. Es decir, que podrás seguir toda tu actividad diaria, ver las notificaciones completas de todas las apps que quieras, ver quién te llama y colgar a las llamadas, sacarte fotos usándola de pulsador, medir el oxígeno en la sangre, medir el pulso, etc.

Lo podrás seguir todo de forma bastante precisa

Es una pulsera muy completa en la que no he echado en falta demasiadas funciones y además mide el sueño de una forma muy precisa gracias a su función TrueSleep. Las funciones más útiles e interesantes que tiene son:

Seguimiento deportivo y de la actividad diaria: pudiendo medir un montón de deportes diferentes como correr tanto al aire libre o en interior, caminar, andar en bici, usar la elíptica, remar, nadar en piscina o entrenamiento libre.

y de la actividad diaria: pudiendo medir un montón de deportes diferentes como correr tanto al aire libre o en interior, caminar, andar en bici, usar la elíptica, remar, nadar en piscina o entrenamiento libre. Seguir el sueño de forma precisa gracias a su función TrueSleep 2.0.

de forma precisa gracias a su función TrueSleep 2.0. Ver todas las notificaciones que hay en tu móvil como las de WhatsApp, las llamadas, los correos (sin poder ver el interior de los mismos), etc.

que hay en tu móvil como las de WhatsApp, las llamadas, los correos (sin poder ver el interior de los mismos), etc. Podrás controlar diferentes funciones como la música, el volumen de tu móvil, usarla como disparador de cámara y algunas cosillas más. Incluso podrás localizar el teléfono con su ayuda.

Huawei Health es la app que debes usar con la Honor Band 5

Para controlar esta pulsera tendrás que hacer uso de la app Huawei Salud, una que por suerte, ya tenía en mí teléfono antes de usar la pulsera. Configurarla y sincronizarla es realmente fácil y no difiere mucho de añadir cualquier dispositivo Bluetooth.

Dentro de la app, y accediendo al apartado “Dispositivos”, podrás configurar la pulsera a fondo (cambiar las esferas, poner la alarma, configurar el tiempo, personalizar las notificaciones y ajustar todo sobre ella). Todo está en español pero hay una cosa que realmente no me gustó mucho, y es el modo “No molestar”.

Para que la Honor Band 5 no se encienda de noche tendrás que activar el modo no molestar, personalizar la hora y definir que “Levantar para activar” no tenga prioridad en este modo. Es una función difícil de ubicar que podría estar más a mano. Por lo demás, todo en la app es intuitivo y desde el apartado salud podrás ver tus últimas actividades, tus pasos, lo que has dormido, etc. Todo de una forma agradable a la vista y con bastante nivel de detalle.

¿Cuánto dura la batería de la Honor Band 5?

Cargar la Honor Band 5 no te llevará mucho (sobre una hora y media), y además su base de carga la podrás conectar a prácticamente cualquier cargador aunque el fabricante recomienda uno de 5V/2A. En cuanto a la duración de batería, esta será diferente segun el uso que le des.

Con la mayoría de funciones desactivadas y una cantidad de notificaciones baja podrás llegar a los 14 días pero si activas TrueSleep y el seguimiento constante del pulso tendrás una autonomía de unos 6 – 7 días como máximo. No es mucho, pero lo cierto es que pasar por el cargador un día a la semana no será un gran problema.

¿Vale la pena comprar la Honor Band 5?

Sí, rotundamente. Si no tienes ninguna smartband y quieres una que tenga una pantalla muy buena y un montón de funciones con una medición precisa, esta Honor Band 5 cumple sobradamente con ello. Sin duda, una de las smartbands más atractivas que hemos probado, incluso comparándola con otras de un precio muy superior.

La Honor Band 5 nos ha cautivado por su potente brillo, buenos gráficos y claridad de las notificaciones. Se nota que Honor ha trabajado duro para ofrecer un gadget digno de un precio que ronda los 30€ en Amazon. No tenemos nada que reprocharle, incluso cuenta con medidor de oxígeno que su rival, la Mi Band 5, no incluyó en la versión europea. Si buscas una smartband con buena pantalla, cómoda y útil para tu día a día, esta es una opción genial.