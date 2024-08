El mercado de los smartphones está inundado con dispositivos cada vez más grandes, pero ¿qué pasa si buscas algo más compacto y manejable? Aquí es donde entra en escena Unihertz, una marca que lleva años manteniendo vivos los móviles compactos con modelos tan interesantes como los Unihertz Jelly 2, Jelly Star y Jelly 2E.

Sin embargo, hasta ahora, Unihertz no tenía en su catálogo de móviles compactos ningún modelo con 5G. El Jelly Max ha llegado para cambiar esto, pues no solo es el primero de la serie Jelly con 5G, sino también el móvil más pequeño del mundo que tiene esta conectividad. Es un dispositivo que desafía las tendencias actuales con su diseño diminuto y capacidades poderosas. Ya lo tenemos en nuestra mesa de análisis para comprobar su calidad. ¡Acompáñanos!

Unihertz Jelly Max: un móvil 5G ultra-compacto con carga de 66 W y cámara de 100 MP

El Unihertz Jelly Max es un smartphone 5G que promete ofrecer una experiencia completa en un paquete que cabe cómodamente en la palma de tu mano. Y no te dejes engañar por su tamaño; es mucho más capaz de lo que imaginas con su enorme batería de 4000 mAh, carga de 66 W, procesador de gama media Dimensity 7300 y sus poderosos 12 GB de RAM LPDDR5.

Características Unihertz Jelly Max Dimensiones y peso 128,7 × 62,7 × 16,3 mm. Pesa 180 gramos. Pantalla 5,05″ HD (1520× 720) con panel LCD y protección Corning Gorilla Glass. Procesador MediaTek Dimensity 7300 con gráfica Arm Mali-G615. RAM 12 GB LPDDR5. Almacenamiento 256 GB en formato UFS 3.1 (ampliable mediante microSD). Cámara trasera 100 MP (principal) + 8 MP (teleobjetivo) con flash LED. Cámara frontal 32 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5.4, NFC, OTG, lector de huellas trasero, infrarrojos, radio FM y botón programable. Batería 4000 mAh con carga rápida de 66 W. Sistema operativo Android 14.

Muy compacto y cómodo en la mano

Aunque no es el smartphone más bonito que verán tus ojos, debo admitir que el Jelly Max es uno de los teléfonos más cómodos que he tenido en las manos. Tiene un diseño ergonómico con bordes y esquinas totalmente redondeadas que permiten un agarre más natural y firme del dispositivo.

Su lector de huellas está en la parte trasera, justo debajo del módulo de cámara, en una posición donde resulta muy cómodo pulsarlo. La pantalla de 5 pulgadas ocupa casi toda la parte frontal gracias a que la cámara selfie está incrustada en una esquina del panel. Esto permite que su tamaño sea más compacto (128,7 × 62,7 mm) que el de los móviles de 5″ a los que estábamos acostumbrados en el pasado.

Eso sí, no deja de ser bastante grueso (16,3 mm), pero si fuera mucho más fino creo que sería más incómodo sujetarlo.

Todos los detalles del Unihertz Jelly Max 1 de 15

Todo sumado redondea un diseño que ergonómicamente es un diez y que estéticamente no está nada mal. Su tapa trasera es transparente como la de los Nothing Phone, lo que le da un estilo moderno. Y a nivel de construcción, me ha parecido muy sólido y duradero. Está hecho principalmente de plástico de buen grosor y excelente calidad. Además, en el borde inferior está atornillado, lo que le aporta firmeza a todo el cuerpo.

Con respecto a la pantalla, esta ofrece resolución HD (720p), pero se ve como la de un móvil Full HD por la alta densidad de píxeles. Los juegos, series, películas y demás contenido multimedia lucen espectacular en esta pantalla, aunque evidentemente por sus limitadas dimensiones no es ideal para entretenimiento. Aun así, es un buen apaño. Por cierto, se controla perfectamente bien con una sola mano.

5G, NFC, botón programable y más

El factor diferencial del Jelly Max es su compatibilidad con redes 5G. Tiene una ranura que admite hasta dos tarjetas SIM 5G o una SIM y una micro SD. Es compatible con un amplio rango de frecuencias 5G y con la mayoría de operadores del mundo. Al menos en España, no he tenido ningún problema para usar el 5G con este teléfono y va bastante bien; sin latencia y a la velocidad esperada.

Conectividad del Unihertz Jelly Max 1 de 3

También tiene NFC para hacer pagos sin contacto, Bluetooth 5.4, un puerto USB-C y hasta GPS Dual (L1 + L5). Lastimosamente, no cuenta con jack de 3.5 mm para conectarle auriculares, lo que me hubiese gustado para utilizarlo con un iPod, pero entiendo que esto no será un problema para la mayoría de personas que usan auriculares inalámbricos. La buena noticia, por otra parte, es que soporta radio FM e infrarrojos, dos características muy útiles que últimamente escasean en los móviles modernos.

En cuanto a extras, tiene un botón programable de color rojo al que puedes asignarle una acción en concreto. Sirve como acceso directo para las funciones que más utilices, como puede ser la cámara, el cronómetro, etc.

Potencia que excede su tamaño

Es muy potente para ser un smartphone tan pequeño. Lleva el procesador Dimensity 7300, el mismo que CMF Phone 1, que le otorga un rendimiento de gama media suficiente para jugar a cualquier juego y utilizar cualquier aplicación sin problemas. Funciona de forma fluida, sin ningún tirón durante mis pruebas, como un teléfono de gama media de tamaño normal.

Ten en cuenta que viene con 12 GB de RAM LPDDR5 y 256 GB de almacenamiento en formato UFS 3.1, por lo que te da abundante espacio para instalar muchas apps y va sobrado con tipo de tareas de exigencia baja y media. También puedes ampliar su RAM de manera virtual, aunque esto no hace mucha diferencia en términos de rendimiento.

Detalles de hardware y software del Unihertz Jelly Max 1 de 6

Cabe añadir que trae Android 14 de serie, la última versión disponible hasta el momento de Android. No incluye bloatware y tiene una app de «caja de herramientas» con varias funciones útiles, como un medidor de sonido, una brújula, una lupa, un nivelador, un podómetro, entre otros.

Cámaras buenas para lo que se espera

Normalmente, los móviles pequeños como el Unihertz Jelly Max no destacan por su cámara, pues es un apartado que suele quedar en segundo plano. No obstante, en esta ocasión Unihertz nos ha entregado un buen conjunto de cámaras. La lente principal es de 100 MP y está respaldada por un teleobjetivo de 8 MP que brinda un zoom óptico de 3.4x para hacer acercamientos sin perder calidad.

Igualmente, cuenta con una cámara selfie de 32 MP que puede hacer fotos muy buenas. Ahora bien, no hemos podido probar estas cámaras en condiciones, ya que necesita una actualización de software (estamos analizando una unidad de preproducción).

Cuánto dura la batería de la Unihertz Jelly Max

A pesar de su tamaño, el Unihertz Jelly Max tiene una enorme batería de 4000 mAh. Además, soporta la impresionante cifra de 66 W de potencia de carga.

Jugando, viendo vídeos y navegando en Internet, la autonomía del Jelly Max en mi experiencia ha sido de unas 15 horas. Es decir, solo tuve que cargarlo una vez al día dándole un uso activo. Con respecto al tiempo de carga, de 0 a 100% ha demorado unos 45 minutos. ¡No tarda nada!

Nuestra opinión del Unihertz Jelly Max: al fin un móvil ultra-compacto que podría usar a diario

El Unihertz Jelly Max es un smartphone compacto que desafía las tendencias actuales. Con un diseño diminuto, pero con un cerebro potente, este dispositivo ofrece una experiencia completa a pesar de su tamaño reducido. Es compatible con redes 5G, se carga rapidísimo con potencia de 66 W, su batería de 4000 mAh es duradera, su procesador Dimensity 7300 rinde muy bien (incluso con juegos), su pantalla se ve bien y sus cámaras son más que aceptable.

Es una excelente opción para quienes desean un móvil compacto y cómodo sin renunciar a las últimas tecnologías. Su precio es de 339 $, pero ahora mismo solo está disponible en Kickstarter con un descuento del 24%. Aprovecha para llevártelo por solo 259 $ o 236 € al cambio usando este botón: