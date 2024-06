En la era de la conectividad y la eficiencia, los hubs USB-C se han convertido en una herramienta indispensable para cualquier persona. Si aún no tienes uno, aquí exploramos dos opciones interesantes que prometen expandir las capacidades de tus dispositivos: los nuevos Hubs USB-C 10 en 1 y 6 en 1 de la marca Baseus.

Ambos modelos ofrecen una gran variedad de puertos y un botón de apagado/bloqueo muy útil que no es común en este tipo de gadgets. Pueden ser la solución perfecta para tus necesidades de conexión, así que acompáñanos en este análisis detallado donde evaluaremos su diseño, rendimiento y valor general para determinar si realmente están a la altura de las expectativas.

Baseus Hub USB-C 10 en 1 y 6 en 1: review en español

Baseus es una marca con una larga trayectoria en la fabricación de estaciones de acoplamiento o hubs USB-C. Aquí ya hemos analizado la Baseus DockStation 6 en 1, la Baseus DockStation 12 en 1 y el Hub USB-C 7 en 1 de Baseus. Con estos nuevos modelos, la compañía continúa su tradición de hubs con calidad prémium, características útiles y precios justos. Veamos su ficha técnica.

Especificaciones Baseus Hub USB-C 10 en 1 Baseus Hub USB-C 6 en 1 Material de fabricación Cuerpo de aleación de aluminio. Dimensiones y peso 14,5 x 5,3 x 1,6 cm. 170 gramos. ‎12,5 x 4,9 x 1,6 cm. 96 gramos. Salida Cable USB-C con una potencia de hasta 85 W al usar el protocolo de carga rápida PD de 100 W. Entrada 2 x HDMI (4K a 60 Hz máx.)

2 x USB-A 2.0 (480 Mb/s)

1 x USB-C de carga (100 W PD)

1 x USB-A 3.1 (10 Gbps)

1 x USB-C de datos (10 Gbps)

1 x Lector de tarjetas SD (104 Mb/s)

1 x Lector de tarjetas micro SD (104 Mb/s)

1 x Ethernet RJ45 (1000 Mbps) 1 x HDMI (4K a 60 Hz máx.)

1 x USB-C de carga (100 W PD)

2 x USB-A 3.1 (10 Gbps)

1 x USB-C de datos (10 Gbps)

1 x Ethernet RJ45 (1000 Mbps). Extras Botón de bloqueo de la pantalla. Botón de apagado de la pantalla. Sistemas operativos compatibles Windows, iOS, Linux, Android, Steam OS, mac OS, entre otros. Precio 68,26 € 36,99 € Cómpralo aquí Comprar Comprar

Calidad prémium y diseño cómodo para llevarlos a cualquier lado

Los Hubs USB-C 10 en 1 y 6 en 1 de Baseus están sólidamente construidos con una carcasa de aluminio de acabado mate. Sus puertos se sienten bastante firmes y resistentes, así como su cable USB-C incorporado con cobertura trenzada. En definitiva, tienen una calidad de construcción de gama alta, lo cual justifica su precio más alto que el de la competencia.

Ten en cuenta que estos hubs USB-C no cuentan con ningún tipo de protección frente a agua o polvo, por lo que hay que mantenerlos alejados de estos agentes. Además, resaltar que su cable USB-C viene soldado al cuerpo; no se puede quitar o desconectar fácilmente en caso de que se dañe.

Lastimosamente, aún no hay muchos hubs con cable desmontable en el mercado, lo cual me decepciona. Es normal que por el uso este cable se doble y acabe dañándose con el tiempo, por lo que tener la posibilidad de quitarlo y conectar otro que tengamos me parece una característica muy valiosa para la vida útil de estos gadgets. Eso sí, los cables de estos hubs de Baseus están reforzados en las juntas y se ven muy duraderos.

Todos los detalles de los Hub USB-C Baseus 10 en 1 y 6 en 1 1 de 6

Los dos hubs son compactos y ligeros. Miden prácticamente lo mismo de ancho y tienen casi el mismo grosor, pero el modelo 10 en 1 es unos 2 centímetros más largo. Aun así, los dos se me han hecho cómodos de llevar a cualquier parte: no ocupan mucho espacio y caben en cualquier bolso o incluso bolsillo.

Con respecto a su compatibilidad, funcionan con cualquier dispositivo que tenga un puerto USB-C que admita todas las funciones (carga, transferencia de datos y función de modo alternativo DP). Es decir, son 100% compatibles con los últimos iPhone, móviles Android, portátiles Windows y Mac, consolas como la Steam Deck y ASUS ROG Ally, tablets, iPads, etc.

La diferencia entre estos dos modelos solo está en la cantidad de puertos y el botón

Los Baseus Hub USB-C 10 en 1 y 6 en 1 son exactamente iguales en cuanto a funcionamiento. Solo tienes que conectarlos a tus dispositivos usando el cable USB-C y listo; ya podrás utilizar todos sus puertos. Las únicas dos diferencias entre ambos son la cantidad de puertos y la función del botón.

En el modelo 10 en 1, el botón sirve para bloquear el PC al que está conectado (tienes que tocarlo una vez en Windows y dos veces en Mac para que salte la pantalla de bloqueo). En cambio, en el modelo 6 en 1, el botón de bloqueo solo apaga la pantalla que está conectada a su puerto HDMI (no bloquea el PC). Es una diferencia sutil, pero que no debes pasar por alto.

En cuanto a los puertos, el modelo 10 en 1 es el más completo como podrías intuir. Tiene dos puertos HDMI que te permiten conectar dos monitores externos a un portátil, por ejemplo. Su puerto HDMI 1 soporta una calidad 4K / 120 Hz cuando se usa solo. Si usas los dos puertos HDMI a la vez, la calidad sería 4K / 60 Hz para cada pantalla.

Es importante mencionar que en Windows la extensión de pantalla no tiene ninguna limitación, pero en Mac OS no se puede transmitir más de una pantalla diferente a la que estás viendo en el portátil, a pesar de que puedas conectarle dos monitores. Es una limitación del sistema de la que no escapa este hub USB-C.

Los otros puertos del Hub USB-C Baseus 10 en 1 son dos USB-A 2.0 que sirven principalmente para conectar periféricos (ratones, teclados, controles, etc.), un puerto USB-A 3.1 para conectar unidades de almacenamiento y transferir archivos con una velocidad de hasta 10 Gbps, un puerto USB-C de carga que admite hasta 100 W PD, un USB-C de transferencia de datos, dos ranuras para tarjetas micro SD y SD, y una entrada Ethernet RJ45 para conectar tu dispositivo a una red cableada con velocidad de hasta 1 gigabit.

En comparación, el Hub USB-C Baseus 6 en 1 solo tiene un puerto HDMI que permite transmitir a un monitor externo con resolución 4K y 60 Hz de tasa de refresco. No tiene puertos USB-A lentos, pues lleva dos puertos USB-A 3.1 (velocidades de hasta 10 Gbps). Así que, si no tienes muchos periféricos para conectar o tu dispositivo ya tiene los puertos USB suficientes, este modelo puede ser más adecuado para ti.

El modelo 6 en 1 también tiene un puerto USB-C de carga (admite hasta 100 W PD) y un puerto USB-C de datos (de hasta 10 Gbps). Así mismo, posee una entrada Ethernet RJ45 para una conexión gigabit cableada. En definitiva, es prácticamente igual al modelo 10 en 1, solo que tiene un puerto HDMI, un USB-A y dos ranuras SD menos.

Ninguno de estos dos hubs cuenta con DisplayPort ni jack de 3.5 mm, dos conexiones que echo en falta. Hoy en día, muchos portátiles ya no traen jack para auriculares y los monitores más modernos solo se aprovechan al máximo con conexión DisplayPort. Pero evidentemente, no todas las personas necesitan estos puertos.

¿Valen la pena los Hub USB-C Baseus 10 en 1 y 6 en 1?

Los Hub USB-C 10 en 1 y 6 en 1 de Baseus son estaciones de acoplamiento básicas que funcionan muy bien con cualquier tipo de dispositivo. Tienen puertos para extender pantalla, añadir más almacenamiento, conectar periféricos, conectarse a Internet por cable o incluso cargar con una potencia de hasta 85 W. ¡Ah! Y poseen un botón de bloqueo/apagado muy útil.

Su precio es mayor que el del resto de hubs USB-C del mercado por una buena razón: su calidad de construcción en aluminio es prémium y duradera. Así que, si no te importa que no tengan jack de 3.5 mm ni DisplayPort y quieres un hub USB-C sólido y de alta calidad para tus dispositivos, estas son dos muy buenas opciones.

El modelo 10 en 1 cuesta 68,26 € y el modelo 6 en 1 vale 36,99 €. Sin embargo, suelen estar en oferta en Amazon con un precio menor. Usa los siguientes botones para llevarte el que desees al mejor precio: