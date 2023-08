Baseus tiene un montón de productos muy útiles para exprimir tus dispositivos, desde cargadores rápidos y powerbanks hasta auriculares inalámbricos. Ahora, el fabricante ha lanzado un dock o estación de acoplamiento para las consolas portátiles Steam Deck y ASUS ROG Ally. Este gadget, que recibe el nombre de Baseus DockStation 6 en 1, te permite añadir muchos más puertos a tu consola para conectarla a pantallas externas, periféricos, memorias USB e Internet por cable.

Pero lo que hace diferente a la Baseus DockStation 6 en 1 frente a otros productos similares es que incluye una almohadilla de soporte ajustable para sostener tu consola con el ángulo que prefieras. Hemos estado usando esta estación durante los últimos días para contarte nuestra experiencia con ella y analizar si vale la pena. ¡Comencemos!

La Baseus DockStation 6 en 1 es uno de los hub más completos para tu Steam Deck o ROG Ally

Las Steam Deck y ASUS ROG Ally son sin dudas las mejores consolas portátiles del mercado, pero carecen de lo que ha hecho reinar a la Nintendo Switch: la estación de acoplamiento para convertirlas en una consola de sobremesa. La buena noticia es que ambas portátiles se pueden conectar a la tele sin necesidad de comprar un accesorio oficial, pues son compatibles con cualquier hub USB-C.

Ahora bien, la mayoría de hub USB-C del mercado no están pensados para estas consolas por dos razones: ofrecen una transmisión de pantalla limitada (baja resolución o baja tasa de FPS) y su diseño no está hecho para sostener la consola. La nueva Baseus DockStation 6 en 1, en cambio, está diseñada específicamente para ampliar las posibilidades de tu Steam Deck o ROG Ally y conectarlas a tu tele fácilmente. Mira su ficha técnica para comprobarlo:

Características Baseus DockStation 6 en 1 para Steam Deck y ASUS ROG Ally Material de fabricación Cuerpo de aleación de aluminio y almohadilla de silicona suave. Dimensiones y peso 13,5 x 8,6 x 3 cm. 318 gramos. Salida Cable USB-C que puede transmitir señales de video y audio, y admite el protocolo de carga rápida PD de 100 W. Entrada 1 x HDMI (4K a 60 Hz máx.).

3 x USB-A 3.0 (5 Gbps).

1 x USB-C 3.1 de carga (admite carga PD de hasta 100 W).

1 x Ethernet RJ45 (1000 Mbps). Soporte Se puede inclinar a 70º o 45º. Compatibilidad Steam Deck, ASUS ROG Ally, iPad Pro 12.9, iPad Pro 11, iPad Air 5, Surface Pro 8, Surface Go 3, Galaxy S22, Galaxy Note 22 Ultra, HUAWEI P40 Pro, HUAWEI Mate 40 Pro, entre otros Sistemas operativos compatibles Windows, Apple OS, Linux, Android y Vista.

Tiene una calidad de construcción estupenda, a la altura de tu consola

Lo que más nos impresionó de esta estación de acoplamiento es su excelente calidad de construcción. Todo su cuerpo está hecho de aleación de aluminio y las partes que sostienen la consola cuentan con silicona suave para proteger su acabado. Además, los puertos no se mueven nada y están fijados sólidamente al cuerpo de la estación. En definitiva, estamos ante un producto prémium.

La almohadilla de la Baseus DockStation 6 en 1 sobre la que se posa la Steam Deck o ASUS ROG Ally es ajustable. Te permite poner la consola en 70º o 45º y así disfrutar del ángulo de visión que más te guste. Aparte, puedes cerrar esta almohadilla para que no ocupe nada de espacio y así puedas llevar la estación de acoplamiento en un bolso o estuche sin problemas.

El cable USB-C de la estación tiene la punta en ángulo de 90º, lo que facilita la conexión con la consola y evita que este se doble. Algo bastante curioso de esta estación es que tiene un orificio de color naranja para insertar allí la punta del cable USB-C cuando no lo estás usando. No aporta mucho, pero resulta muy práctico para recoger el cable y conservar el orden.

Todos los detalles de la Baseus DockStation 6 en 1 1 de 5

La estación de acoplamiento Baseus DockStation 6 en 1 añade un total de 6 puertos a tu consola: tres puertos USB-A 3.0, una entrada HDMI, un puerto Ethernet RJ45 y una entrada USB-C 3.1 de carga. Por cierto, este hub no solo funciona con las Steam Deck y ASUS ROG Ally, sino también con cualquier dispositivo que permite la transferencia de datos por USB-C (como portátiles, móviles, tablets, etc.).

¿Qué se puede hacer con la Baseus DockStation 6 en 1?

Usar la Baseus DockStation 6 en 1 es muy fácil. Solamente tienes que conectar su cable USB-C a tu consola y listo. Ya puedes usar todos sus puertos de la siguiente manera:

HDMI : con un cable HDMI a HDMI podrás transmitir la pantalla de tu consola a un monitor o televisor con una resolución de hasta 4K y con una tasa de hasta 60 FPS. Esta conexión también es compatible con las calidades 2K / 60 Hz y 1080p / 120 Hz.

: con un cable HDMI a HDMI podrás transmitir la pantalla de tu consola a un monitor o televisor con una resolución de hasta 4K y con una tasa de hasta 60 FPS. Esta conexión también es compatible con las calidades 2K / 60 Hz y 1080p / 120 Hz. USB-A : la estación de acoplamiento tiene tres puertos de este tipo que te permiten conectar distintos tipos de dispositivos a la consola. Por ejemplo, memorias USB, mandos, ratones, teclados, dongles de 2,4 GHz, cables de carga, etc.

: la estación de acoplamiento tiene tres puertos de este tipo que te permiten conectar distintos tipos de dispositivos a la consola. Por ejemplo, memorias USB, mandos, ratones, teclados, dongles de 2,4 GHz, cables de carga, etc. USB-C : este puerto solo sirve para la entrada de alimentación. Es decir, para cargar la consola mientras la tienes conectada a la estación de acoplamiento. Si bien este puerto admite una velocidad de carga de hasta 100 W, en la práctica la velocidad real está determinada por la potencia del cargador y la potencia máxima soportada por la consola (45 W en Steam Deck y 65 W en ASUS ROG Ally). Eso sí, el puerto no soporta modo turbo de 30 W de la ROG Ally.

: este puerto solo sirve para la entrada de alimentación. Es decir, para cargar la consola mientras la tienes conectada a la estación de acoplamiento. Si bien este puerto admite una velocidad de carga de hasta 100 W, en la práctica la velocidad real está determinada por la potencia del cargador y la potencia máxima soportada por la consola (45 W en Steam Deck y 65 W en ASUS ROG Ally). Eso sí, el puerto no soporta modo turbo de 30 W de la ROG Ally. Ethernet RJ45: con este puerto puedes conectar tu consola portátil a Internet por cable. Las ventajas de esta conexión son una velocidad para descargar los juegos mucho más rápida y estable de hasta 1 gigabit, y una latencia muy baja para jugar a juegos online sin retrasos.

Como ves, es una estación muy completa, aunque no la más completa de todas. No ofrece conexión Display Port y no tiene ranuras para tarjetas SD o unidades SSD que permitan ampliar el almacenamiento. Pero siendo sinceros, para consolas portátiles no vemos necesaria una conexión Display Port, y la opción de ampliar el almacenamiento no es tan necesaria teniendo ya varios puertos USB-A para hacerlo, así como la ranura micro SD de las propias consolas.

Lo que sí echamos en falta es un par de puertos USB en la parte frontal de la estación, que serían muy útiles para usar un mando de cable.

¿Es la Baseus DockStation 6 en 1 el hub que merece tu Steam Deck o ASUS ROG Ally?

En resumen, la Baseus DockStation 6 en 1 es una estación de acoplamiento para las consolas portátiles Steam Deck y ASUS ROG Ally muy útil. Ofrece una amplia variedad de puertos, incluyendo HDMI, USB-A, USB-C y Ethernet. A diferencia de la mayoría de productos de su tipo, cuenta con una almohadilla de soporte ajustable para sostener la consola en el ángulo deseado.

Está hecha de materiales de alta calidad y tiene un diseño elegante. Es fácil de usar y no solo sirve con consolas, sino también con cualquier dispositivo que admita la transferencia de datos por USB-C.

Es una excelente opción para las personas que quieren convertir su Steam Deck o ASUS ROG Ally en una consola de sobremesa con múltiples opciones de conectividad. Su precio es de 49,99 €. ¿Los vale? Definitivamente sí.