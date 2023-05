Si viajas con el portátil, sabes lo importante que es contar con los accesorios adecuados para facilitar tu trabajo y tu ocio. En esta review, te voy a presentar dos accesorios que me han sorprendido por su calidad y su utilidad: un cargador de pared plano y un Hub USB-C 7 en 1. Ambos nos lo ha facilitado la marca Baseus y son ideales para llevarlos en la mochila sin ocupar mucho espacio y para conectar todo lo que necesites a tu portátil, aunque también funcionan con móviles, tablets e incluso consolas portátiles como la Steam Deck. Te cuento todos los detalles a continuación.

Cargador de pared plano de Baseus: 65 W de potencia y solo 1,6 cm de grosor

Empezamos con el cargador de pared Baseus que destaca por ser muy delgado. Tiene un grosor de apenas 1,6 centímetros y su enchufe es retráctil, así que puedes llevarlo en la mochila o incluso en un bolsillo porque no ocupa mucho espacio. También cabe perfectamente en las tomas de corriente que están detrás de los muebles. Aparte, con un peso de 98 gramos, es uno de los cargadores rápidos más ligeros que hemos probado.

Tiene dos salidas, una USB-C y otra USB-A, que ofrecen una potencia máxima de carga de 65 W. Si solo utilizas el puerto USB-C, podrás cargar el dispositivo a la velocidad máxima. Si solo usas el puerto USB-A, la velocidad máxima se reduce a 60 W. Y si utilizas los dos puertos a la vez, la velocidad se distribuye de esta manera: 45 W por USB-C y 20 W por USB-A. Por cierto, trae un cable USB-C a USB-C en la caja para que puedas aprovechar la máxima velocidad de carga sin necesidad de adquirir accesorios extras.

En la caja también se incluyen dos adaptadores para el enchufe: uno para Reino Unido y otro para Europa. El enchufe de serie es el americano, así que vale para absolutamente cualquier país. Ahora bien, lo malo de usarlo en Europa y que su enchufe originalmente sea americano es que te obliga a llevar el adaptador encima todo el tiempo, haciendo que el cargador ocupe más espacio del que debería.

Todos los detalles del cargador de pared plano de Baseus 1 de 7

La calidad de fabricación del cargador es muy buena. Está hecho de un plástico bastante sólido, sus puertos se siente muy firmes y los adaptadores encajan a la perfección en el enchufe. Internamente, tiene un chip GaN de quinta generación que permite que sea así de delgado y no se caliente en exceso, ni siquiera cuando está al tope de potencia.

Lo hemos usado para cargar MacBooks, móviles y otros aparatos y ha sido capaz de cargarlos tan rápido como sus respectivos cargadores originales. En solo 30 minutos, llena el 41% de la batería de un MacBook Pro de 14″ y el 73% de la batería de un Galaxy S22 Ultra. Recuerda que es compatible con cualquier dispositivo que soporte carga mediante un cable USB, lo cual incluye portátiles, tablets, móviles, consolas, auriculares, etc.

Especificaciones del cargador de pared plano de 67 W de Baseus

Dimensiones : 9,2 x 5,0 x 1,6 cm.

: 9,2 x 5,0 x 1,6 cm. Peso : 98 gramos.

: 98 gramos. Salidas : USB-C y USB-A.

: USB-C y USB-A. Potencia de carga : 65 W (USB-C), 60 W (USB-A) y 45 W + 20 W (USB-C + USB-A) como máximo.

: 65 W (USB-C), 60 W (USB-A) y 45 W + 20 W (USB-C + USB-A) como máximo. Tecnología : GaN de quinta generación.

: GaN de quinta generación. Compatibilidad : cualquier portátil, móvil o consola que se carga con un cable USB-C, admita carga rápida o no. Por su potencia, es ideal para MacBooks, móviles con carga rápida, iPads, Nintendo Switch, Steam Deck, entre otros

: cualquier portátil, móvil o consola que se carga con un cable USB-C, admita carga rápida o no. Por su potencia, es ideal para MacBooks, móviles con carga rápida, iPads, Nintendo Switch, Steam Deck, entre otros Contenido de la caja: Cargador Baseus, adaptador para Reino Unido, adaptador para Europa, cable USB-C a USB-C, manual de instrucciones (multiidioma, incluye ES) y set de pegatinas Baseus.

Hub USB-C 7 en 1 de Baseus: añade más puertos a tu portátil, móvil, consola o Chromecast

Un Hub USB-C es básicamente un adaptador que se conecta al puerto USB-C de tu dispositivo para añadirle más puertos. El modelo 7 en 1 de Baseus convierte el puerto USB-C de tu portátil, móvil, tablet o Steam Deck en tres entradas USB-A, dos salidas de vídeo HDMI, una entrada USB-C para la carga y una salida de vídeo VGA. Técnicamente, te permite proyectar la pantalla de un portátil en hasta 3 monitores diferentes usando sus puertos para ello.

Debes tener en cuenta que el par de salidas HDMI soporta la transmisión de vídeo en 4K a 60 FPS, pero la salida VGA está limitada a Full HD a 60 Hz. Asimismo, cabe aclarar que el puerto USB-C de este Hub solo sirve para cargar el dispositivo al que está conectado (no admite la transmisión de datos). Soporta una entrada de 100 W y carga con una potencia de 87 W.

Todos los detalles del Hub USB-C de Baseus 1 de 4

Yo lo he usado para conectar una segunda pantalla a mi portátil y unas memorias USB y ha funcionado de maravilla. Se echa en falta una entrada Ethernet, no tanto al usarlo con portátiles (porque lo suelen tener de serie), sino cuando se quiere usar con móviles o consolas portátiles. Así que, si necesitas específicamente un Hub USB-C para conectar un dispositivo a Internet por cable, ya sabes que este no te funcionará.

Su funcionamiento es «plug & play». Es decir, lo conectas y listo. También debemos resaltar lo portable que es, pues solo mide 11 cm de alto y 1,4 cm de grosor, pesando apenas 64 gramos. Su calidad de fabricación es excelente (está hecho de plástico como cabría esperar) y sus puertos se notan que son duraderos. Y poco más que decir… es un Hub USB-C que cumple lo que promete y es compatible con cualquier dispositivo que tenga salida USB-C, lo que incluye desde portátiles hasta Chromecast con Google TV.

Especificaciones del Hub USB-C 7 en 1 de Baseus

Dimensiones : 11 x 3,7 x 1,4 cm.

: 11 x 3,7 x 1,4 cm. Peso : 64 gramos.

: 64 gramos. Puertos: 1x USB-A 3.0 (5 Gbps), 2x USB-A 2.0 (480 Mbps), 2x HDMI (4K a 60 Hz), 1x VGA (1080p a 60 Hz) y 1x USB-C (100 W / PD).

Veredicto final: si sueles viajar con un portátil, estos dos accesorios te resultarán de mucha ayuda

En conclusión, si buscas unos accesorios para tu portátil que te faciliten la vida cuando viajas, te recomendamos el cargador de pared plano y el hub USB-C 7 en 1 de Baseus que hemos analizado. El cargador es el más delgado del mercado y se adapta a diferentes tipos de enchufes, además de tener una potencia de 65 W que te permitirá cargar tus dispositivos rápidamente. Su precio es de 67,99 €.

El Hub, que cuesta 49,99 €, te ofrece la posibilidad de conectar dos pantallas 4K desde un solo puerto USB-C, así como ampliar el número de puertos USB disponibles. Ambos accesorios son compactos, ligeros y prácticos, y no ocuparán mucho espacio en tu maleta o mochila. Sin duda, son unos complementos ideales para tu portátil si quieres trabajar o disfrutar de tu contenido multimedia en cualquier lugar.