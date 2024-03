Si quieres ahorrar dinero en la calefacción de tu casa, una de las mejores opciones es instalar válvulas inteligentes en los radiadores. Estos dispositivos te permiten controlar la temperatura de cada habitación de forma independiente y programar el encendido y apagado de los radiadores según tus necesidades. Así, puedes evitar gastar energía innecesaria y optimizar el confort térmico de tu hogar.

En este artículo te vamos a explicar qué son las válvulas inteligentes para los radiadores, cómo funcionan y qué ventajas tienen. Además, te presentaré el modelo que uso yo, que es uno de los más interesantes del mercado: la válvula de radiador termostática inteligente EZAIOT, que se conecta directamente con WiFi y tiene un precio muy competitivo.

¿Qué son las válvulas inteligentes para los radiadores?

Las válvulas inteligentes para los radiadores son unos dispositivos que sustituyen a las válvulas termostáticas convencionales que regulan el flujo de agua caliente que entra en el radiador. Las válvulas termostáticas tradicionales permiten ajustar la temperatura de cada radiador mediante una escala numérica, pero no tienen ningún tipo de control remoto ni programación.

Las válvulas inteligentes, en cambio, se comunican con una aplicación que te permite controlar la temperatura de cada radiador desde cualquier parte con tu smartphone. Además, puedes programar horarios y escenarios personalizados para cada habitación. Por ejemplo, puedes bajar la temperatura por la noche o cuando no estás en casa, o subirla antes de llegar o al despertarte.

Válvula de radiador termostática inteligente EZAIOT: un gadget de 35 € que te ahorrará mucho dinero

Ahora bien, hay muchas válvulas inteligentes para radiadores en el mercado y, aunque todas siguen el mismo principio explicado antes, no siempre funcionan igual. Una de las más recomendadas es la de la marca EZAIOT, pues tiene un precio muy asequible y un funcionamiento sencillo. A continuación, te contamos cómo es esta válvula y cómo hemos conseguido ahorrar en la factura de la calefacción con ella.

Características Válvula de radiador termostática inteligente EZAIOT Dimensiones y peso 58,4 x 97 x 58,4 mm. 147 gramos. Alimentación 3 pilas alcalinas AA de 1,5 V (no incluidas). Corriente mínima 5 μA. Temperatura ambiente de trabajo 0 ~ 50 °C. Precisión de la pantalla 0,5 °C. Tamaño de rosca M30 x 1,5. Aplicación de puerta de enlace inalámbrica Tuya Smart / Smart Life. Control de voz Yandex Alice / Amazon Alexa / Google Home. Resistencia IP20. Contenido de la caja 1 válvula termostática para radiador, instrucciones y 6 adaptadores diferentes.

Cómo es una válvula de radiador termostática inteligente

Las válvulas inteligentes para radiadores de EZAIOT funcionan mediante un motor eléctrico que abre o cierra el paso del agua caliente al radiador según la temperatura que hayas establecido. Para medir la temperatura ambiente, las válvulas cuentan con un sensor interno.

Y para comunicarse con el smartphone, pueden usar diferentes tecnologías inalámbricas. Este modelo en particular utiliza WiFi para conectarse directamente con tu teléfono o con el router de tu casa. Es una gran ventaja, pues hay otros modelos que necesitan un puente o bridge que haga de intermediario entre las válvulas y el router.

Todos los detalles de la válvula inteligente para radiador de EZAIOT 1 de 7

No se conectan a la corriente, porque se alimentan con tres pilas AA. Pero ten en cuenta que no incluyen las pilas, así que tienes que comprarlas aparte. Las pilas duran unos 105 días, lo cual no está nada mal, aunque debemos admitir que es algo tedioso tener que cambiarle las baterías cada 3-4 meses. Sin embargo, se agradece su funcionamiento inalámbrico, ya que facilita mucho la instalación.

A propósito de la instalación, es muy sencilla y no requiere ningún tipo de obra ni modificación en el sistema de calefacción. Solo tienes que quitar la válvula termostática antigua y poner la nueva, usando los adaptadores que incluyen para ajustarse a diferentes tipos de radiadores. Eso sí, es importante que tu radiador tenga una válvula termostática previa (como esta), ya que si es una manual (como esta) no podrás instalar una inteligente.

Por cierto, puedes montar estas válvulas en el radiador de forma horizontal, vertical o incluso de cabeza, ya que su pantalla OLED que muestra la información de temperatura, apertura y conexión se adapta a cualquier orientación. Solo debes presionar el botón «Set» que está en la parte interna durante 3 segundos para ajustar la pantalla.

Cómo ahorrar en la factura de la calefacción usando válvulas inteligentes para los radiadores

Una vez instaladas las válvulas de radiador termostáticas inteligentes, solo tienes que configurarlas desde la app, asignándoles un nombre, una habitación y una programación. También puedes crear grupos de válvulas para controlar varios radiadores a la vez.

Estas válvulas también tienen una función de detección de ventanas abiertas (se detiene la calefacción cuando se detecta un flujo de aire en la habitación) y es posible controlarlas con tu voz usando asistentes virtuales como Alexa o Google Assistant. Puedes decir «Alexa, pon la temperatura del salón a 22 grados» u «Ok Google, apaga los radiadores de la casa».

Pero lo más interesante de estas válvulas es que permiten regular la temperatura de cada habitación de forma individual y programar el encendido y apagado de los radiadores de manera personalizada. Así puedes reducir el consumo de gas o electricidad que usa tu sistema de calefacción. Según estudios, el ahorro puede llegar hasta el 18% en la factura anual.

La app para controlar la Válvula de radiador termostática inteligente EZAIOT 1 de 2

Por ejemplo, si tienes una habitación que suele ser más cálida, puedes instalar una válvula inteligente y hacer que ese radiador en concreto se encienda menos que los demás. Esto no solo le hace bien a tu bolsillo, sino también a tu salud porque el sobrecalentamiento de los radiadores puede causar sequedad en la piel o irritación en las vías respiratorias.

Además, al manejar la calefacción desde tu smartphone, puedes encender o apagar los radiadores desde cualquier lugar (incluso desde fuera de casa), o modificar la programación si cambian tus planes. Es una ventaja muy útil de estos dispositivos.

Asimismo, te ofrecen una gran adaptabilidad al poder crear distintas zonas climáticas dentro de tu casa y personalizar la calefacción según tus hábitos y preferencias. Puedes adaptar el sistema a tu estilo de vida y a las características de tu hogar. Por ejemplo, es posible tener una temperatura más alta en el salón o en el baño, y más baja en los dormitorios o en la cocina.

¿Vale la pena comprar válvulas inteligentes para los radiadores?

Con las válvulas inteligentes para radiadores puedes optimizar el consumo de energía de tu hogar de forma sencilla, sin obras y por poco dinero. El modelo de la marca EZAIOT, que se conecta directamente con WiFi, tiene un precio de 34,39 € en AliExpress y funciona a la perfección.

En definitiva, si quieres ahorrar cientos de euros al año en la factura de la calefacción, una válvula inteligente para el radiador es la solución más sencilla y efectiva que puedes encontrar ahora mismo en el mercado. ¡Merece la pena!