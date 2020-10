Hasta la fecha había probado muchos auriculares de tipo TWS (aquellos que reproducen sonido estéreo de forma totalmente inalámbrica el uno del otro) pero cuando tenía unos baratos en mis manos siempre experimentaba el mismo problema, un alto retraso que se me hacía un tanto incómodo al momento de ver vídeos como al jugar en un smartphone.

Esto ha cambiado al probar los Honor Choice, ya que por un precio que no supera los 35€ podrás tener unos auriculares TWS con una baja latencia (casi imperceptible frente a otros del mismo rango de precios) y una calidad de sonido muy decente. Sin embargo, como todo auricular de precio bajo siempre hay algún que otro pero. Descubre en las siguientes líneas si esos “peros” son o no un problema para ti.

Los Honor Choice TWS tienen un buen sonido y destacan por su baja latencia

Los Honor Choice son unos auriculares compactos, cómodos y con un peso muy pero que muy bajo. De hecho, tienen un peso que hace que te olvides de que los llevas puestos (47 gramos con caja incluida). Te acordarás de ellos gracias al gran aislamiento que estos producen en tu oreja. También cuentan con protección IP54, la cual sirve para que estos no se dañen con sudor o un poco de lluvia.

Además de eso, hay que remarcar que vienen en un bonito color blanco brillante (aunque esto dependerá mucho de tus preferencias) que nos ha gustado. Incluso han optado por el clásico palo corto que hace que se vean mucho más compactos en las orejas, y no sobresalga demasiado.

Junto a esta comodidad, no hay que olvidar lo que llevan en su interior ya que con unas membranas de 7 mm y 16 ohmios con materiales de alta calidad logran un sonido estéreo de mucha calidad. Se conectan a tu móvil con Bluetooth 5.0 y disfrutan del códec SBC/AAC, el cual ofrece una mejor transmisión de sonido en aquellos móviles que lo aceptan.

Diseño de los Honor Choice 1 de 5

A diferencia de otras soluciones en el mercado (generalmente más caras), estos no tienen cancelación de ruido activa pero lo cierto es que gracias al buen aislamiento de los auriculares tampoco es un detalle que moleste. Lo que sí tienen es dos micrófonos por auricular para cancelar el ruido en las llamadas y eso hace que las conversaciones con otras personas sean geniales (ya que prácticamente no meten nada de ruido).

Junto a todo lo anterior, están las luces led que llevan en su parte externa, las cuales sirven para saber en qué modo están trabajando estos auriculares (si están o no emparejándose) y también la luz de su estuche de carga. Esta luz solo sirve para saber (si se pone en color rojo) si la caja se está quedando sin batería. Pasemos ahora a ver cómo funcionan.

Los controles integrados de los Honor Choice saben a poco

Nos hubiera gustado controlar el volumen desde los auriculares, aunque no se puede. Y sus controles táctiles pueden hacer varias cosas, pero su funcionamiento es algo menos intuitivo de lo que esperábamos (aunque una vez lo aprendes, dejas de tener problemas):

Doble toque en cualquier auricular : reproducir o parar la música o bien responder/colgar una llamada.

: reproducir o parar la música o bien responder/colgar una llamada. Mantener pulsado un auricular 2 segundos : colgar una llamada entrante (si no hemos cogido todavía).

: colgar una llamada entrante (si no hemos cogido todavía). Mantener pulsado 2 segundos el auricular izquierdo hasta que suene un tono : volver a la canción anterior.

: volver a la canción anterior. Mantener pulsado 2 segundos el auricular derecho hasta que suene un tono: pasar a la canción siguiente.

No funciona mal y el táctil responde bien, pero es algo menos intuitivo que otros que había probado antes, sin duda. Tampoco gozan de sensor de proximidad y, por lo tanto, cuando te los quitas no se para la reproducción de tus vídeos, música, etc. Solo se para esta reproducción cuando los metes en su caja y los cierras (ahí es cuando se desconectan). Nos hubiera gustado ese sensor de proximidad pero entendemos que por ahorrar costes han tenido que renunciar a ponerlo.

Para conectarlos se usa el estuche de carga y será al sacarlos de este cuando se pongan en modo emparejamiento. Si quieres resetear el emparejamiento tendrás que cerrarlos en su caja, esperar 5 segundos y abrirla de nuevo. O bien pulsar en un auricular 5 segundos para poder emparejarlos.

¿Cómo se escuchan los Honor Choice? ¿Tienen calidad? ¿Qué es lo que más nos ha gustado?

Y llegamos a la pregunta clave en todo análisis de auriculares, y también a la más difícil de responder. Desde luego que el gusto auditivo no siempre es el mismo pero creemos que todos coincidiréis al probarlos en que se escuchan bien, de forma correcta y con una buena distribución del sonido a lo largo de todo el rango, sobre todo a volúmenes normales.

Ofrecen un sonido con cuerpo, calidad y correcto desde los graves hasta los agudos si los escuchas a un volumen máximo del 70 o 80%. A partir de ahí comienzan a perder calidad y distorsionar un poco aunque eso a mí personalmente no me molesta, pues escuchar los auriculares a un volumen superior es incómodo. Aún así, entiendo que para algunas personas esto puede ser un problema porque disfrutan de la música a volúmenes altísimos (aunque para nada recomendado).

Otra de las cosas que me ha flipado, literalmente, es la calidad de sonido a altas distancias. No he sufrido microcortes e incluso con 3 o 4 paredes de por medio (en un rango de 5 o 6 metros no he tenido pérdidas de señal). De hecho, puedo moverme libremente por un apartamento dejando el móvil en el centro y no pierdo la señal (algo que con otros sí me pasaba).

Y para poner el broche final, hablar de su calidad en las llamadas la cual es realmente buena. Gracias a la cancelación de ruido con el doble micrófono tu interlocutor pensará que estás en un lugar con 0 ruido, y eso es realmente cómodo si sueles hacer llamadas con tus auriculares TWS.

Mira los Honor Choice junto a unos grandes conocidos

Honor Choice vs AUKEY EP-T25 1 de 4

Por comparar su tamaño, les hemos sacado algunas fotos junto a los AUKEY EP-T25, los cuales ya hemos analizado también en nuestra web. Tienen un tamaño muy parecido, y si tenemos que compararlos nos quedaríamos con los Honor Choice, por la baja latencia de estos últimos.

¿Cuánto dura la batería de los Honor Choice?

Además de la calidad de sonido, te gustará saber cuánto dura la batería de los mismos. Pues bien, estos tienen una batería de 55 mAh por auricular, y unos 500 mAh en la caja. El estuche de carga, al máximo, nos ha dado para unas 3 cargas completas (junto a la cuarta que ya llevan). Eso lo vuelve un total de las 24 horas que el fabricante nos asegura que tienen (unas 6 horas por cada carga, 4 si son en llamadas).

Estuche de carga 1 de 3

24 horas de autonomía con una sola carga del estuche, lo cual creemos que está realmente bien. Esas 24 horas se logran con un volumen del 50 o 60% que es al que suelo escucharlos como máximo. También es de agradecer que lleven ya el USB C en la caja y que esta se cargue en menos de una hora.

¿Dónde comprar los Honor Choice? ¿Valen la pena?

Y la pregunta quedará respondida aquí: ¿nos han gustado? ¿Valen la pena? Pues nosotros creemos que si buscas unos auriculares para algo más que escuchar música (sobre todo jugar o ver series y películas), sí la valen. De hecho, es una de sus ventajas frente a otros auriculares de precios similares. La latencia es de solo 130 ms.

Si solo vas a escuchar música, es posible que otros auriculares más baratos como los propios AUKEY de los que hemos hablado te sirvan. Aún así, por unos 7€ más, vale la pena tener unos auriculares que sean más polivalentes y que te sirvan para todo, aunque también hay quien tiene unos para hacer deporte más económicos y luego otros para casa (evitando posibles daños al hacer deporte). Eso ya lo eliges tú, pero desde luego que creemos que por su precio su calidad está más que justificada. Y ahora puedes conseguirlos en Amazon a un precio genial.