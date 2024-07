En esta web te hemos hablado de un montón de tablets todoterreno, pero la que analizaremos en esta ocasión tiene algo especial que la hace destacar del resto. La AGM Pad P2 Active a simple vista puede parecer una tablet robusta más, pero una vez que descubres que la parte exterior de su cuerpo es una carcasa extraíble, tu percepción sobre ella cambia por completo.

No solo estamos ante una tablet que puede resistir las inclemencias del exterior, sino que además puede transformarse en una tablet delgada, sencilla y práctica para usar en el hogar. Es una de las ideas más geniales que he visto en este tipo de dispositivos en mucho tiempo, pero… ¿está bien ejecutada? Te cuento mi experiencia a continuación.

AGM Pad P2 Active: la tablet 2 en 1 para exterior e interior con gran pantalla y buenas características

Personalmente, me encantan las tablets rugerizadas y su diseño robusto que las hace sentir muy seguras de manipular. Sin embargo, su robustez suele convertirse en una molestia cuando quieres usarlas en un ámbito más doméstico, pues se hacen pesadas y poco prácticas. La AGM Pad P2 Active soluciona este problema con su diseño modular que se adapta a cada situación. Echa un vistazo a su ficha técnica para luego contarte todos sus detalles.

Ficha técnica de la AGM Pad P2 Active

Características AGM Pad P2 Active Dimensiones y peso Con carcasa: 275,15 x 186,6 x 21,3 (hasta 33) mm. 1073 g.

Sin carcasa: 259,45 x 171 x 9,3 (hasta 12,65) mm. 565 g. Pantalla 10,95″ 2K (1920 x 1200 píxeles) con frecuencia de actualización de 90 Hz, panel LCD INCELL totalmente laminado, 480 nits de brillo y soporte para lápiz capacitivo activo. Procesador MediaTek Helio G99 con gráfica ARM Mali-G57 MC2. RAM 8 GB LPDDR4x, ampliable hasta 16 GB con RAM virtual. Almacenamiento 256 GB en formato UFS 2.2, ampliable con tarjeta microSD hasta 2 TB. Cámara trasera 50 MP (sensor Samsung JN1 6P). Cámara frontal 8 MP (sensor Samsung 4H7 4P). Conectividad y extras USB-C, Dual SIM 4G, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5.2, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, giroscopio, radio FM, cuatro altavoces, brújula, jack de audio y resistencia IP68 / IP69K / MIL-STD-810H. Batería 8000 mAh con carga rápida de 20 W. Sistema operativo Android 14 compatible con Widevine L1.

Robusta como una roca y mutante como un camaleón

La AGM Pad P2 Active consta de dos partes: la tablet en sí y la carcasa exterior. Esta carcasa es bastante gruesa y es la encargada de conferirle una extraordinaria resistencia ante caídas (soporta impactos de hasta 1,2 metros de altura). Su grosor es de 33 mm en las esquinas, que están reforzadas por ser el punto débil de los dispositivos con pantalla, y de 21,3 mm en el resto del cuerpo.

Además, tiene un peso de poco más de 1 kilogramo, por lo que sostenerla durante mucho tiempo te cansará las manos. Y aquí es donde resaltamos su diseño bien pensado, pues en la parte trasera cuenta con un anillo que sirve como soporte o como asa para transportar la tablet de forma más cómoda. Dicho anillo puedes girarlo en 360°, lo que lo hace muy práctico en el día a día.

Todos los detalles de la tablet AGM Pad P2 Active 1 de 15

También trae una correa ajustable que se acopla a la tablet para llevarla colgando del hombro, como si se tratara de una cartera. Todos estos accesorios compensan muy bien el gran peso y grosor de la AGM Pad P2 Active, consiguiendo que sea más ergonómica de lo que esperaba.

Con la carcasa, esta tablet tiene los niveles de resistencia IP68 / IP69K / MIL-STD-810H, lo que significa que es 100% impermeable al polvo y agua, así como resistente a cambios de temperatura y caídas. Y cuando le quitas la carcasa, sigue siendo totalmente resistente al polvo y agua (puede sumergirse en hasta 1,5 metros de agua por no más de 30 minutos). Solo pierde la resistencia a caídas desde 1,2 metros, como era de esperarse.

Sin la carcasa, es mucho más cómoda porque su peso se reduce a la mitad, al igual que su grosor que pasa a ser de solo 9,3 milímetros. Así, se convierte en una tablet delgada y liviana que puedes seguir utilizando en tu casa u oficina cómodamente después de haberla llevado a tus aventuras al aire libre.

Cómo se quita la carcasa de la AGM Pad P2 Active

Una de las cosas que más me gusta de esta tablet es que para quitar su carcasa exterior no hace falta usar herramientas ni hacer nada complicado. Puedes quitarla en solo 4 pasos de esta forma:

Quita con los dedos todos los clics del bracket que están alrededor de la parte frontal de la carcasa.

que están alrededor de la parte frontal de la carcasa. Luego de quitar el bracket, saca la cubierta de silicona desde las esquinas.

desde las esquinas. Ahora, retira la carcasa naranja dándole un pequeño empujón a la tablet desde la parte de abajo y levantándola cuando ya la hayas despegado de la carcasa.

Para poner la carcasa otra vez, solo tienes que repetir estos mismos pasos a la inversa. Es decir, ve poniéndole cada parte de la carcasa en el mismo orden que seguimos antes partiendo desde el último paso. ¡Es muy fácil!

Pantalla de 11 pulgadas compatible con Netflix en HD

La pantalla de la AGM Pad P2 Active mide 10,95″, o 11″ si redondeamos. Ofrece resolución 2K (1920 x 1200 píxeles) y una alta tasa de refresco de 90 Hz que le aporta fluidez a la interfaz y a algunos juegos. Usa un panel LCD INCELL que, en general, me ha gustado cómo se ve. Evidentemente, no alcanza el nivel de uno AMOLED, pero reproduce bien los colores y es bastante nítida.

Su brillo máximo es de 480 nits, que es más que suficiente para interiores y exteriores con algo de sombra, pero se queda corto cuando ponemos la tablet bajo el sol directo. Es un problema que solo te afectará en situaciones muy específicas, pero vale la pena recalcarlo para que no te tome por sorpresa.

Pero así como decimos lo malo, también decimos lo bueno: la AGM Pad P2 Active es una de las pocas tablets de su estilo que cuenta con certificación Widevine L1. ¿Qué significa eso? Que vas a poder ver en alta resolución Netflix, Prime Video y otros servicios de streaming en ella.

Helio G99 al mando para un rendimiento excelente

Bajo el capó, la AGM Pad P2 Active lleva el Helio G99, un procesador bastante conocido por ser el que utilizan la mayoría de smartphones de gama media-baja del mercado. Está acompañado por 8 GB de RAM (que se pueden ampliar a 16 GB de forma virtual) y 256 GB de almacenamiento expandibles hasta 2 TB con micro SD. ¡Ah! Y trae Android 14 instalado de fábrica. Todo este conjunto alcanza una calificación de 420 mil puntos en AnTuTu.

No he tenido ningún problema de rendimiento usándola, aunque es cierto que no le exigí mucho. Solo la utilicé para navegar en redes sociales, leer páginas web, ver vídeos y poco más. No presentó problemas de lag ni nada similar. Todo se siente fluido y rápido. ¿Se puede jugar en esta tablet? Sí, siempre y cuando no sean juegos con gráficos en 3D demandantes. Por cierto, sus cuatro altavoces suenan muy bien al ver contenido y jugar.

Buena en términos de conectividad y regular en cámara

En el apartado de conectividad tenemos un puerto USB-C 2.0 para carga y transferencia de datos y un jack de 3.5 mm para conectarle auriculares de cable, ambos protegidos contra ingreso de agua o polvo. Para las conexiones inalámbricas, la tablet ofrece WiFi 5, Bluetooth 5.2, Dual SIM 4G y GPS, Glonass, Beidou y Galileo. Lastimosamente, no cuenta con NFC, pero sí con radio FM y brújula que son funciones bastante útiles para los aventureros.

Nadie espera que una tablet tenga una buena cámara, y por eso mismo no me sorprendió la calidad de la AGM Pad P2 Active en este sentido. Su cámara principal de 50 MP está muy bien para ser de una tablet, pero no mejora la de un móvil de gama baja actual. Lo mismo puedo decir de su cámara frontal de 8 MP que te servirá para hacer selfies y videollamadas en una calidad decente, sin más.

Cuánto dura la batería de la AGM Pad P2 Active

La AGM Pad P2 Active posee una batería de 8000 mAh que soporta una carga rápida de 20 W. ¿Es suficiente esta capacidad? Depende, a mí me ha llegado a durar hasta 2 días con uso moderado. Sin embargo, si la usas mucho durante el día, su autonomía se reducirá a 1 día de uso.

¿Merece la pena comprar la tablet AGM Pad P2 Active?

La AGM Pad P2 Active es una tablet todoterreno ideal para aquellos que necesitan un dispositivo resistente y versátil. Su diseño modular la hace perfecta para usar tanto en exteriores como en interiores. El rendimiento es bueno para tareas básicas, y la batería tiene una larga duración. Las cámaras no son su punto fuerte, pero son decentes para una tablet de su categoría.

Si no te decides entre comprar una tablet normal o una rugerizada, la AGM Pad P2 Active es perfecta para ti. Soporta todo tipo de condiciones con su carcasa y se vuelve muy ligera y delgada cuando se la quitas. Ahora mismo, tiene un precio de 369 € que es justo considerando que se trata de una tablet de 11 pulgadas de gran resistencia con un diseño único. Consigue la tuya al mejor precio con los siguientes botones: