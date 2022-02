No queda nada para San Valentín. ¿Aún no sabes qué regalar a tu pareja o a ese ser especial que tanto quieres? Te proponemos sorprenderlo o sorprenderla con un smartphone totalmente nuevo. De seguro que le encantará porque, seamos sinceros… ¿a quién no le gustan los móviles? Hoy en día los smartphones están tan implicados en el día a día de las personas que a cualquiera le viene bien uno nuevo.

Si quieres que tu ser querido pueda disfrutar de las últimas novedades que incluyen los teléfonos de la actualidad, aquí te traemos una lista con los 10 mejores móviles que puedes regalar en San Valentín 2022. Aunque hicimos una división entre él y ella, ningún smartphone se crea pensando en atender las necesidades específicas de un género. Así que escoge cualquier móvil de las dos listas, independientemente de si vas a regalar a una chica o a un chico.

Para ella: 5 móviles para regalar a una chica en San Valentín 2022

Por lo general, las chicas son más exigentes en cuanto a diseño y cámara. Teniendo eso en mente, aquí te dejamos nuestra selección de los mejores smartphones que puedes regalar a tu chica.

Realme 8i

El Realme 8i es uno de los móviles más bonitos y económicos que puedes comprar. Tiene una tapa trasera que refleja la luz de forma preciosa y un módulo de cámara muy similar al de los iPhone 13. Además, su cámara selfie está perforada en una esquina de la pantalla de una manera sutil y elegante.

Y por si fuera poco, cuenta con características muy buenas en todos los apartados. La más impresionante es su pantalla Full HD+ de 6,6 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz que presume de una calidad y de una fluidez de imágenes envidiable. También destacamos su cámara triple de 50 MP y su batería de 5000 mAh. ¿Cuánto vale? Apenas 159 €.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

De todos los móviles del catálogo de Xiaomi, el que mejor diseño tiene es sin dudas el Xiaomi 11 Lite 5G NE. Solo basta con verlo en fotos para darse cuenta. Aparte, posee una pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas con resolución Full HD+ y 90 Hz de tasa de refresco que permite ver vídeos y juegos con una calidad verdaderamente maravillosa. También tiene un procesador bastante potente, un cámara triple de 64 MP y una batería duradera de 4250 mAh.

Una de las mejoras cosas de este móvil es que es ultradelgado (7,99 mm de grosor) y muy ergonómico. Como te contamos en nuestra review del Xiaomi 11 Lite 5G NE, es de los móviles más cómodos y ligeros que ha pasado por nuestras manos. Si quieres regalar un buque insignia de Xiaomi, pero sin gastar mucho, entonces llévate este sin pensarlo. Cuesta 287 €.

OnePlus Nord 2

Si no quieres arriesgarte y prefieres regalar un smartphone con un rendimiento impecable y con un software fácil de usar, sin publicidad ni montones de apps preinstaladas, ve a por un OnePlus. El mejor que ofrece la marca en calidad / precio ahora mismo es el OnePlus Nord 2 5G.

¿No lo conoces? Pues es un terminal hermoso con un diseño minimalista y pantalla AMOLED de 90 Hz que es considerado uno de los mejores móviles de gama media en la actualidad. Tiene una cámara Sony de 50 MP que saca fotos increíbles, y es compatible con la carga rápida de 65 W (llena su batería de 4500 mAh en 15 minutos). Lo puedes conseguir por 375 € en Amazon.

OPPO Find X3 Neo

El OPPO Find X3 Neo tiene una de las mejores cámaras que hemos visto en un móvil. Utiliza un sensor principal de 50 MP, un gran angular de 16 MP, un macro de 2 MP y un teleobjetivo de 13 MP para el zoom óptico. Aparte, viene con una cámara selfie de 32 MP que es de gran calidad. La verdad es que es una pasada tomando fotos y grabando vídeos.

Y por el rendimiento no te preocupes, pues monta el potente procesador Snapdragon 865 con 12 GB de RAM. Otra cosa que nos gusta mucho del OPPO Find X3 Neo es su diseño con tapa trasera «multicolor» y pantalla curvada que, por cierto, es AMOLED y alcanza una tasa de refresco de 90 Hz. ¿Su precio? Solo 587,9 €.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Una forma segura de sorprender a tu amado o amada es regalándole el Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Aunque los plegables ya llevan unos años en el mercado, todavía hay muy poca gente que los usa, por lo que hoy en día prácticamente cualquier persona alucina al ver uno en la vida real.

Este smartphone de Samsung, que se abre y se cierra como un maquillaje compacto, es uno de los plegables más resistentes y de mayor calidad que puedes conseguir. Su rendimiento es de gama alta pues utiliza el poderosísimo Snapdragon 888 con 8 GB de RAM. Y tiene dos pantallas AMOLED que se ven asombrosas, así como dos cámaras traseras de gran nivel. Cuesta 899 €, ¡y los vale!

Para él: 5 móviles para regalar a un chico en San Valentín 2022

En cambio, hay muchos chicos que priorizan el rendimiento y la durabilidad de su teléfono. Por suerte, en el mercado existe una gran variedad de dispositivos que cumplen con estas exigencias. A continuación, te presentamos algunos.

Motorola Moto E40

Motorola es sinónimo de móviles bien hechos. Quizás no sean los más potentes del mercado, pero funcionan bien, son duraderos y no son muy caros. Por ejemplo, puedes regalar el Moto E40 que vale apenas 139 € y está repleto de especificaciones muy buenas para lo que vale.

Tiene una gran pantalla LCD de 6,5″ con tasa de refresco de 90 Hz, y una cámara triple de 48 MP. Además, ofrece mucha autonomía gracias a su enorme batería de 5000 mAh que soporta carga rápida de 10 W. ¡Ah! Y su diseño con tapa texturizada brinda un agarre muy cómodo.

CUBOT King Kong 5 Pro

¿Estás buscando un móvil indestructible y con muchísima batería? Entonces echa un vistazo al CUBOT King Kong 5 Pro. Tiene resistencia certificada contra agua (puede sumergirse hasta 1 metro), polvo, cambios bruscos de temperatura y caídas de hasta 1,5 metros. Pero su característica estrella es su monstruosa batería de 8000 mAh que garantiza una autonomía de 3 a 5 días. ¡No dejará tirado a tu ser querido nunca!

Asimismo, hay que destacar que monta una cámara triple de 48 MP y viene de fábrica con Android 11. Aparte, trae NFC, altavoces estéreo y todo lo que se necesita tanto en el día a día como al salir de aventuras. ¡Y no es caro! Solo vale 180 €.

POCO X3 Pro

El móvil más vendido en Amazon durante los últimos meses no podía faltar en esta lista. Y es que es una auténtica bestia. El POCO X3 Pro usa el procesador Snapdragon 860 de gama alta, tiene 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, cuenta con una cámara cuádruple de 48 MP y monta una batería de 5160 mAh que soporta carga rápida de 33 W. Además, su pantalla de 6,67″ y 120 Hz es una delicia para juegos.

Sabiendo eso, ¿cuánto crees que vale? ¿400 €? ¿500 €? ¿700 €? Ninguna de las anteriores. En este momento, puedes llevarte el POCO X3 Pro desde Amazon por 259,99 € con auriculares incluidos. ¡El regalo perfecto!

Realme GT

Si a tu enamorado o enamorada le gusta jugar a videojuegos, le alegrarás la vida con un Realme GT. Este smartphone es el más barato con procesador Snapdragon 888 y está diseñado específicamente para gamers, como lo puedes notar por sus líneas de diseño. Permite jugar a cualquier juego de Android en la máxima calidad gráfica posible, con una fluidez impresionante gracias a su pantalla Super AMOLED de 120 Hz.

Y no solo potencia te ofrece potencia. También tiene características muy buenas en otros apartados, como lo demuestra su cámara triple de 64 MP y su carga rápida de 65 W. Ahora mismo, su versión de 12 GB de RAM + 256 GB de almacenamiento vale 469 € en Amazon. ¡Un chollazo!

OnePlus 9 Pro

¿Quieres regalar un móvil que no dé problemas y que sea una bestia? El OnePlus 9 Pro es una excelente opción. Monta uno de los procesadores más potentes del momento (el Snapdragon 888), tiene una pantalla AMOLED de 6,7″ con resolución QHD+ y 120 Hz, su batería se carga de 0 a 100 % en solo 29 minutos (incluso de forma inalámbrica) e incorpora una espectacular cámara cuádruple de 48 MP firmada por Hasselblad.

¡Lo tiene todo! Aparte, ya lo puedes actualizar a Android 12 con OxygenOS 12 y soporte (no oficial) para la GCam. No cabe dudas de que es uno de los mejores smartphones que puedes comprar, por lo que es un regalo perfecto para San Valentín. Vale 953,9 € en Amazon.

Y ahora que ya has escogido el regalo ideal para tu ser amado, visita el siguiente artículo para que te copies las mejores imágenes y frases para felicitar en San Valentín. Después, puedes echar un vistazo a las mejores películas de Netflix para ver en San Valentín. En fin, esperamos que con todo esto pases un gran día junto a las personas que más quieres.