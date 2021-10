Te podrán gustar más o menos, pero los móviles de Motorola siempre son de calidad. No son los más atractivos del mercado ni por características ni por precio, pero al menos son teléfonos bien hechos y duraderos. Por eso, cuando la marca presenta un nuevo smartphone, hay que prestarle atención. En esta ocasión, han lanzado el Moto E40 (no confundir con el Moto E4 de 2017) para dominar la gama baja.

El nuevo Moto E40 es un móvil con pantalla enorme de 6 pulgadas y media, tasa de refresco de 90 Hz ideal para juegos, Android 11 y una batería gigante de 5000 mAh. Si quieres conocer el resto de sus especificaciones, así como su precio, acompáñanos a ver todos los detalles de este nuevo gama baja de Motorola.

Todas las características del Moto E40

Es curioso que el Moto E40 tenga una pantalla fluida de 90 Hz, ya que utiliza un procesador Unisoc T700 que no ofrece la potencia suficiente para aprovechar esa alta fluidez de imágenes. Y es que el Moto E40 es un teléfono de gama baja y, como tal, solo puede garantizarte un buen rendimiento con tareas básicas, redes sociales, juegos que no sean muy exigentes y poco más… Aquí te dejamos su ficha técnica.

Lee también: Moto G Stylus 5G: todo lo que necesitas saber Características Moto E40 Dimensiones y peso 168,1 x 75,6 x 9,1 mm. 198 gramos. Pantalla 6,5″ HD+ (1600 x 720) con panel LCD, tasa de refresco de 90 Hz, brillo de 400 nits y perforación para la cámara selfie. Procesador Unisoc Tiger T700 con gráfica ARM Mali-G52 MC2. RAM 4 GB LPDDR4X. Almacenamiento 64 GB ampliable hasta 1 TB con micro SD. Cámara trasera Triple de 48 MP + sensor de profundidad de 2 MP + macro de 2 MP. Cámara frontal 8 MP con f/2.2. Conectividad y extras USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, GPS, Bluetooth 5, lector de huellas trasero, resistencia al agua IP52, botón dedicado al Asistente de Google, radio FM y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5000 mAh con carga rápida de 10 W. Sistema operativo Android 11.

Un teléfono económico con pantalla fluida, rendimiento decente y buenas cámaras

El Moto E40 a simple vista no parece un móvil de gama baja. No tiene un diseño básico o tosco. Es más bien elegante y se parece a muchos móviles de gamas superiores. Cuenta con un módulo de cámara vertical en la parte trasera y una sutil cámara selfie perforada en el centro superior de su pantalla. Atrás, tiene un lector de huellas y en la parte lateral posee un botón dedicado al Asistente de Google.

Su pantalla LCD mide 6,5 pulgadas, tiene una resolución HD de 1600 x 720 píxeles, usa un brillo de 400 nits y alcanza una tasa de refresco de 90 Hz (permite ver juegos y la interfaz del móvil a 90 fotogramas por segundo). Es una pantalla bastante fluida, pero no te da una gran calidad de imagen como los teléfonos con pantallas Full HD+. Aun así, está genial para lo que vale el móvil.

El procesador que utiliza es un Unisoc T700 de 8 núcleos fabricado en 12 nm. Según AnTuTu, este chip es un 11 % mejor que el Snapdragon 665, así que no está nada mal. Gracias a que está acompañado por 4 GB de RAM, te asegura un rendimiento excelente con todas las aplicaciones populares y algunos juegos. Eso sí, no esperes poder jugar al Fortnite o al Genshin Impact con este procesador, porque la experiencia no será buena.

Por cierto, el Moto E40 está disponible en una única versión con 64 GB de almacenamiento, que se puede ampliar hasta 1 TB con una tarjeta micro SD. Cambiando de apartado, la cámara que utiliza este móvil es triple. Usa un sensor principal de 48 MP que en realidad toma fotos a 12 MP (porque combina 4 píxeles en uno para mejores resultados) y dos sensores secundarios de 2 MP cada uno para el enfoque cercano y el modo retrato. Su cámara selfie es de 8 MP.

Usa una batería de 5000 mAh de larga duración y Android 11 limpio

Lo bueno de los teléfonos de gama baja es que tienen baterías gigantes. Y este Moto E40 no es la excepción. Su batería es de 5000 mAh y, según el fabricante, te garantiza la siguiente autonomía:

40 horas con un uso normal.

con un uso normal. 76 horas con solo escuchar música en streaming.

con solo escuchar música en streaming. 14 horas con solo reproducir vídeos.

con solo reproducir vídeos. 10 horas de navegación por Internet.

En parte, esto es posible gracias al uso de Android 11 en versión Stock. Es decir, el Android que utiliza no tiene anuncios, aplicaciones innecesarias preinstaladas por el fabricante, ni nada de eso. Su software es bastante limpio, lo cual permite que consuma poca batería.

Precio del Moto E40 y disponibilidad

A partir del 12 de octubre, el Moto E40 se podrá comprar en India en los colores gris y rosa por un precio equivalente a 149 euros. No sabemos cuándo se pondrá a la venta en otros países ni si mantendrá ese precio al salir de India. De todas formas, aquí te avisaremos cuando se anuncie algo al respecto.