San Valentín está a la vuelta de la esquina y es el momento ideal para decidir qué harás con tu pareja. Tal vez hayas planeado una cena romántica con una sorpresa especial o alguna otra actividad emocionante. Por eso, el 14 de febrero será una fecha bastante ajetreada. ¿Cómo puedes desconectar de todo y descansar al final del día? ¡Pues disfrutando de una buena película! Netflix tiene excelentes pelis para el día de los enamorados. ¿Quieres conocerlas? Entonces sigue leyendo, porque hoy te mostraremos las mejores películas de Netflix para ver en San Valentín (tengas o no pareja).

5 mejores pelis de Netflix para ver con tu pareja en San Valentín

Ver pelis con tu pareja siempre es un plan excelente para San Valentín. Sin dudas, tú y tu persona especial compartiréis un hermoso e inolvidable momento juntos. ¿Te emociona la idea? Entonces quédate, porque a continuación conocerás las 5 mejores películas de Netflix para ver con tu pareja.

Your name: una anime imperdible y perfecto para ver en pareja

Duración: 1 hora y 52 minutos.

En Your name conocerás a Taki y Mitusha. Taki vive en Tokio y Mitusha en un pequeño pueblo de Japón. Al parecer, no tienen nada en común. Sin embargo, estos chicos empiezan a intercambiar cuerpos de forma misteriosa. Los jóvenes tendrán que descubrir cuál es la causa de esto y por qué sus destinos están conectados.

Your name es una película perfecta en todos los aspectos. La calidad de la animación de esta peli te deslumbrará. Además, la historia de Your name es entrañable. Tú y tu pareja os sentiréis identificados con Taki y Mitusha. ¡No os perdáis Your name!

La teoría del todo: la emocionante historia de Stephen Hawking te sacará más de una lágrima

Duración: 2 horas y 3 minutos.

En La teoría del todo conocerás la relación de Stephen Hawking y Jane Wilde. Esta película muestra cómo lograron seguir juntos sin importar la enfermedad que sufrió Stephen.

La trama de La teoría del todo te conmoverá. Con esta producción verás el lado más humano de Hawking. Además, la relación de Stephen y Jane es maravillosa y te emocionará mucho. ¡Con La teoría del todo tú y tu pareja vais a llorar a moco tendido!

El diario de Noa: una película de amor que te conmoverá hasta el último minuto

Duración: 2 horas y 3 minutos.

El diario de Noa te contará la historia de amor de Noa y Allie. Estos jóvenes se enamoran en el verano de 1940. El problema es que Allie pertenece a una familia rica y Noa es un chico muy humilde. Por eso, su relación no puede continuar. Sin embargo, el destino volverá a unirlos años después. Noa y Allie tendrán que hacer todo lo necesario para poder estar juntos.

El diario de Noa es una de las mejores películas de amor que hay en Netflix. Destaca por tener a Ryan Gosling y Rachel McAdams como protagonistas. Sin dudas, es una peli ideal para ver con tu pareja en San Valentín.

Call Me By Your Name: una producción sublime y que te enganchará al instante

Duración: 2 horas y 12 minutos.

En Call Me By Your Name seguirás la historia de Elio. Elio es un joven introvertido que empieza a dudar de su sexualidad cuando conoce a Oliver. El chico tendrá que buscar la forma de superar sus miedos y lograr conectar con Oliver.

Call Me By Your Name es una película que te enganchará al instante. La peli desarrolla a la perfección la relación amorosa de sus protagonistas. Además, con esta producción podrás ver el talento de Timothée Chalamet, un actor que apunta a ser la estrella más grande de Hollywood en los próximos años.

Ghost, más allá del amor: un clásico de las pelis románticas que no pasa de moda

Duración: 2 horas y 7 minutos.

En esta peli verás la historia de Sam y Molly, una pareja perfecta y muy feliz que se acaba de mudar a Nueva York. Sin embargo, la vida de los dos da un vuelco cuando un atracador asesina a Sam. Después de esto, el hombre se convierte en un fantasma y no acepta su muerte. Por eso, no puede ir al Más Allá y queda como un alma en pena. Sam tendrá que buscar la forma de cuidar a Molly y descubrir la verdad detrás de su asesinato.

Ghost no podía faltar en este listado de pelis para ver con tu pareja. Es una película con una trama triste que te hará llorar a moco tendido. Ghost se estrenó en 1990, pero no pasa de moda y sigue siendo una peli perfecta para ver en pareja.

5 mejores pelis de Netflix que puedes ver si estás solo en San Valentín

Las películas que te acabamos de recomendar son ideales para ver con tu pareja. Pero, ¿qué puedes ver en Netflix si estarás solo este 14 de febrero? Pues no te preocupes, porque también te mostraremos las 5 mejores pelis de Netflix que puedes ver si estás solo en San Valentín.

La llegada: una película de extraterrestres que jugará con tu mente

Duración: 1 hora y 56 minutos.

¿Piensas que las pelis de alienígenas tienen siempre la misma historia? ¡Pues cambia tu opinión viendo La llegada! En esta película, una raza extraterrestre visita la Tierra. Las intenciones de estos seres no son claras. Por eso, el gobierno de los Estados Unidos contrata a una lingüista para que se comunique con los alienígenas y que descubra por qué han venido a la Tierra.

La llegada es una película única y excepcional. La producción de esta peli es impresionante y las imágenes que muestra te dejarán boquiabierto. Eso sí, su trama es algo compleja, así que debes ver La llegada con mucha calma.

¿No te pareció interesante esta peli? Entonces aquí te dejamos un artículo con las 10 mejores películas de extraterrestres que puedes ver en Netflix. ¡Dentro de ese listado encontrarás la peli de alienígenas perfecta para ti!

Django desencadenado, un wéstern sangriento con actores de primer nivel

Duración: 2 horas y 35 minutos.

Este wéstern te mostrará la historia de Django y el doctor Schultz. Estos hombres asesinarán a los criminales más peligrosos de los Estados Unidos para ganar dinero. En el proceso, Django buscará la forma de reencontrarse con su esposa, una esclava atrapada en una plantación de algodón.

Esta película es un wéstern sangriento y lleno de acción. Es una peli que destaca por sus increíbles actores. En Django desencadenado verás a Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz y Samuel L. Jackson juntos. ¡Esta peli es genial por donde la cojas, así que no te la vayas a perder!

5 sangres: una fascinante producción original de Netflix

Duración: 2 horas y 36 minutos.

5 sangres cuenta la historia de 4 veteranos de guerra que vuelven a Vietnam en su vejez. Estos hombres regresan al país asiático para buscar un tesoro que los hará millonarios. Pero esto será mucho más complicado de lo que parece, ya que los excombatientes tendrán que luchar contra su pasado y los traumas de la guerra.

5 sangres es una película bélica distinta. Tiene un humor negro muy fuerte y una notable crítica al racismo de los Estados Unidos. A esto debes sumarle personajes carismáticos que te agradarán. Con esta película pasarás un gran rato y lograrás desconectar de la rutina.

Esta película demuestra que Netflix sí sabe hacer buenas películas. ¿Quieres conocer más producciones originales de este servicio de streaming? Entonces no olvides pasarte por este artículo con las 15 películas de Netflix con una crítica de 10 que no has visto.

El Aviador: la historia de Howard Hughes como nunca te la habían contado

Duración: 2 horas y 50 minutos.

Martin Scorsese es uno de los mejores cineastas de Hollywood y sus películas nunca decepcionan. El aviador no iba a ser la excepción. En esta peli conocerás la fascinante historia de Howard Hughes. Este hombre es un excéntrico millonario que dedicó su vida a la producción de películas y a la aviación. Además, la peli también muestra la historia de Hollywood en los años 30 y 40.

El aviador destaca por la participación de Leonardo DiCaprio. Este actor interpreta de forma magistral a Howard Hughes. Sin dudas, El aviador es una película excelente en todos los aspectos y que vale la pena verla.

Slumdog Millionaire: un peliculón asombroso y con una historia atrapante

Duración: 2 horas y 3 minutos.

En Slumdog Millionaire conocerás a Jamal, un chico indio que participa en el programa ¿Quién quiere ser millonario? Para sorpresa de todos, Jamal responde bien cada pregunta del presentador y está a punto de ganar 20 millones de rupias. Pero, ¿cómo puede un chico pobre y sin estudios lograr esto? Pues diversas escenas del pasado muestran la relación entre las preguntas del programa y la complicada vida de Jamal.

Slumdog Millionaire es una peli que sorprendió al público y la crítica en 2008. La película recibió 8 Premios Óscar y 4 Globos de Oro. Esta es una de las mejores pelis disponibles en Netflix en estos momentos. ¡La historia de Jamal y el desenlace de la película te conmoverán!

¡Esas son las mejores películas de Netflix que puedes ver en San Valentín! De todas las pelis que te recomendamos, ¿cuál verás este 14 de febrero? Cuéntanos en la caja de comentarios.