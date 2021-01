Desde su estrepitoso ascenso, Netflix pasó de contratar exclusivamente contenido de terceros a producir también su propio contenido, tanto en series como en películas y documentales. Esto ha permito una verdadera revolución, dándole la oportunidad a producciones que de otro modo jamás hubiesen visto la luz.

Pero no todo es bueno, o al menos no del todo. Actualmente la cantidad de contenido disponible en Netflix no solo es impresionante, también es abrumadora.

Y si bien algunas películas son mejores que otras, es difícil sortear entre lo bueno y lo malo si no tienes una buena guía. El algoritmo de Netflix hace su mejor esfuerzo pero esto no es suficiente.

Por eso, hemos seleccionado para ti la mejor colección de películas de Netflix, con una excelente valoración de la crítica especializada en el cine.

15 películas de Netflix con muy buena crítica

Estas películas originales de Netflix abarcan diferentes géneros y estilos, para complacer a todo tipo de público, incluso a los más exigentes. Así que, siéntete libre de verlo por ti mismo, seguro no te irás con las manos vacías.

1. Roxanne Roxanne

En un país de tantos contrastes y segregación, la vida de las minorías puede ser bastante compleja. En este caso en particular, Roxanne Roxanne se sitúa en un Nueva York de los ochenta, en torno a la vida de Roxanne Shanté, una de las cantantes de rap más importantes en la historia del rap.

2. El lado siniestro de la luna

El lado oscuro de la luna es una película que no debes dejar de ver. El argumento puede resultar muy confuso al principio pero conforme pasa la historia va tomando forma para terminar en un desenlace que deja un mensaje bastante claro.

Nuestras acciones y sobre todo nuestras ideas, por muy pequeñas que sean, pueden tener un alcance y consecuencias capaces de cambiar el mundo, tanto para bien como para mal.

Y si es para mal, ¿qué serías capaz de arriesgar para evitar un mal mayor?

3. Ya no me siento a gusto en este mundo

Ya no me siento a gusto en este mundo plasma la realidad, un poco exagerada, de una treintañera cansada de vivir su vida siguiendo las reglas, solo para tener que soportar que otros pasen por encima de ella.

Cosa que llega al colmo cuando es víctima de un robo. Esto, y la inoperancia de la policía, la motivarán a encontrar respuestas por sí misma. Más allá del argumento central, Ya no me siento a gusto en este mundo te hará reír gracias a sus toques de comedia y sátira.

4. El descubrimiento

En The Discovery la ciencia ha comprobado que existe vida después de la muerte, esto ha ocasionado una ola de suicidios en todo el mundo, muchos quieren reuniese con sus seres queridos o escapar de la cruda realidad de sus vidas.

Y aún así, todavía quedan personas como el protagonista de esta película, quien sigue buscando el sentido de su vida y trata de que esta valga la pena mientras dure.

Sin dudas, una película que mezcla el drama y la fantasía para tocar temas existencialistas que a más de uno dejarán pensando.

5. Todo o nada

Todo o nada retrata a la perfección lo peligroso que puede ser desarrollar una adicción por los juegos de azar. Especialmente cuando apuestas 50 mil dólares que no son tuyos.

Este es el caso de Eddie, quien ahora busca salir del mundo del juego pero el destino parece forzarlo a caer en los viejos hábitos.

6. La increíble Jessica James

La Increíble Jessica James es una comedia que tiene de protagonista a Jessica James, una enérgica profesora de teatro que recientemente sufrió una ruptura sentimental.

Para animarla, una amiga le recomienda intentarlo de nuevo con una cita a ciegas. Es aquí donde conoce a Bones, un divorciado y desarrollador de aplicaciones móviles que no ha superado la ruptura de su esposa.

La química entre estos dos personajes seguramente te sacará más de una carcajada y también, ¿por qué no? Alguna que otra lección de vida.

7. Hasta los huesos

Hasta los huesos no es una película para todo el mundo pero sí puede ser de gran ayuda para quienes más lo necesiten, que tampoco son pocos.

Trata de los trastornos alimenticios de una joven de 20 años, del proceso de rehabilitación que ha tenido que enfrentar, en dos ocasiones, y de los conflictos familiares que no han hecho más que acentuar sus problemas conductuales.

A lo largo de la película se abordan varios temas muy relevantes pero especialmente los patrones conductuales relacionados con la anorexia y/o bulimia, lo que podría dar más claridad a las personas que han lidiado con estos problemas.

Sin lugar a dudas, una película que podría ayudar a muchos adolescentes, quienes están en una etapa tan vulnerable, cargados de inseguridades e inconformidad con sus cuerpos.

8. Noche de lobos

Si te gusta el suspenso Noche de lobos debe estar de primero en tu lista. Esta película se desarrolla en medio de un crudo invierno en Alaska, donde un naturalista experto en lobos es llamado para resolver el asesinato de un niño.

Pero lo que hay más allá de esta muerte es algo para lo que pocos estarán preparados.

9. Soy la cosa bella que vive en esta casa

Una película de terror de 90 minutos con un desarrollo lento pero interesante. Trata sobre la convivencia en una misteriosa casa, entre una enfermera asustadiza y su paciente, una escritora de novelas de terror.

Si buscas una película de terror que se salga de la norma, puede que esta sea la película que estás buscando.

10. Nosotros en la noche

Nosotros en la noche no es una película de terror, no tiene suspenso ni mucho menos efectos especiales, lo que sí tiene es una historia de vida que a más de uno tocará en el alma.

¿Quién decide cuándo la vida se acaba? Nosotros en la noche demuestra que nunca es tarde para reencontrarse, enamorarse de nuevo y crear nuevos vínculos sin importar la edad.

11. El niño que domó el viento

En el mundo hay muchas realidades que pocos conocemos, El niño que domó el viento plantea una de estas realidades, lo difícil que puede ser la vida en una comunidad de Malaui, África.

La hambruna es inminente en el pueblo de este niño, pero cargado de mucha creatividad, esperanza e inspiración en sus libros, logra crear un molino de viento con el que salvará a su pueblo.

12. Barry

¿Te suena el nombre Barry? Debería… esta película está basada en la vida de Barack Obama, de la lucha constante contra conflictos raciales, culturales y los problemas típicos de un joven que poco a poco va desarrollando su identidad.

13. Alex Strangelove

La vida del adolescente Alex Truelove transcurre como cualquier otra. Todo parece marchar en orden y junto a su novia planea perder la virginidad. Pero… todo cambia cuando conoce a Elliot, un chico.

Esta película aborda lo compleja que puede ser la sexualidad del ser humano, vista desde la perspectiva de un adolescente en pleno desarrollo.

14. Paddleton

Paddleton explora áreas de la amistad que pocas veces se tocan en el cine. La trama se desarrolla en torno a dos vecinos y compañeros de juego.

Luego de que uno de ellos es diagnosticado con cáncer, este se replantea su vida hasta ahora y decide, junto a su amigo, emprender una aventura aún a pesar de la edad.

15. Trampas

Tramps o Trampas es una comedia de adolescentes en la que, un intercambio erróneo de maletines obliga a dos jóvenes totalmente desconocidos a tener que compartir una noche juntos.

Apenas dura una hora y media pero promete ser más que suficiente para sacarte un buen par de risas.

¿Quieres ver qué más hay de nuevo en Netflix?

Si 15 de las mejores películas de Netflix te saben a poco, te recomendamos que sigas revisando entre nuestra selección de películas de terror, películas de acción, incluso de extraterrestres, o mejor aún, los 5 estrenos más esperados para 2021.

