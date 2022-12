Todavía falta mucho para el lanzamiento de Android 14, aunque para abril de 2023 probablemente veamos una primera beta. Android 13 es una actualización fantástica, pues el sistema operativo de Google demuestra una madurez excepcional.

Sin embargo, Android sigue sin ser perfecto y a todos nos encanta pensar en el futuro y lo que podría mejorar. Así, aunque no sepamos más que unos pocos detalles al respecto, teorizar sobre las novedades de Android 14 es una tarea muy entretenida. Esto es justo lo que hemos hecho en Androidphoria, pues conversando con nuestros editores reunimos 10 características que nos gustaría ver en Android 14.

Actualizaciones más rápidas por parte de los fabricantes

Uno de los grandes problemas que arrastra Android desde sus inicios es la fragmentación. Cuando las nuevas versiones de Android están disponibles, la mayoría de los fabricantes tardan mucho en adaptarlas e implementarlas. Desde Android 10 esto viene mejorando, en parte porque Google está tomando la batuta con Play Services, pero sigue sin ser la ideal.

De hecho, la única compañía que lleva un buen ritmo de actualización con Android 13 es Samsung (no contamos a Google por razones obvias). La firma surcoreana va a una velocidad trepidante, mientras sus rivales tardan una eternidad.

Ciertamente, esto no es algo que dependa exclusivamente de Google. Sin embargo, quizás algunos cambios dentro de Android 14 podrían mejorar la situación. Eso, o que Google obligue de alguna manera a las marcas a actualizar sus móviles mucho más rápido.

La evolución definitiva de Material You, capaz de abarcar a todos

Material You se introdujo en Android 12 como una evolución de Material Design. En ese momento, la interfaz mejoró de forma significativa, cambiando todo lo que llevábamos años viendo. Android 13 trajo algunas mejoras, pero lo cierto es que Material You todavía tiene algunos pendientes que podrían introducirse en Android 14.

Por ejemplo, mentiríamos al negar que Material You es una interfaz preciosa. Sin embargo, no es una filosofía de diseño para cualquier tipo de personalidad. Al usar únicamente colores pastel e iconos redondeados, Material You gana en minimalismo, pero también se convierte en una interfaz demasiado «buenaza» y hasta tímida.

Así, su diseño no encaja con ciertas personalidades, dejando fuera a un montón de usuarios pese a todas sus características fantásticas. Ojo, no pensamos en una interfaz estandarizada para todos (imposible y aburrida), sino una interfaz tan personalizable, que pueda abarcar a todo tipo de usuarios.

Lo otro, quizás sería bueno replantearse un nuevo cambio en el área de ajustes rápidos y notificaciones. Android 13 introdujo muchas genialidades en estos apartados, pero hay demasiada homogeneidad en el diseño y todo parece lo mismo, al punto de confundir.

Es momento de que las fotos y vídeos que subas a tus redes sean de la más alta calidad

Si tienes un Android, seguro sabes que subir una historia a Instagram puede ser muy distinto a hacerlo desde un iPhone. La calidad de imagen se va al suelo, así tengas un móvil con una cámara increíble. Hay formas de evitarlo, pero es algo que también sucede con otras plataformas, así que es un problema.

Esto no es algo que sea culpa de Android directamente, sino de los desarrolladores de aplicaciones. Sin embargo, es momento de que Google de un golpe sobre la mesa y empiece a exigir igualdad de condiciones. Hay móviles con Android que tienen mejores cámaras que los iPhone, así que no hay excusas para que esto siga sucediendo.

La llegada definitiva del modo escritorio a Android

Google lleva años trabajando en un modo escritorio para Android, pero nunca termina de lanzarlo oficialmente. Pensábamos que llegaría junto a Android 13, pues había indicios en su código, pero no sucedió y sigue ahí entre las opciones de desarrollo.

Los móviles y tablets actuales tienen suficiente potencia como para ejecutar aplicaciones completas como las de un ordenador. Además, algunos fabricantes como Samsung tienen modo dock desde hace mucho tiempo, demostrando que es algo totalmente posible. Quizás no son perfectos, pero ¿por qué no terminar de implementarlo en Android 14 de una vez por todas e ir mejorando poco a poco?

Copias de seguridad tan completas como las de iOS

Las copias de seguridad en Android han mejorado mucho con el lanzamiento de nuevas versiones del sistema y las aplicaciones. Sin embargo, siguen muy por detrás de lo que ofrece Apple, por una razón sencilla: no hay un espacio/aplicación que centralice todo el proceso.

Drive, Fotos y otras apps de Google permiten respaldar tus datos y luego recuperarlos, pero todo está separado. En los iPhone, este proceso se realiza desde una sola app, que luego se encarga de sincronizar todos tus datos de regreso. Seguramente Google implementará algo así en algún momento, pero esperemos que sea en Android 14.

Diseños de widgets más personalizables y en todas las apps de Google

Sin duda, Android 12 y 13 fueron una revolución para los widgets, pues salieron del olvido al que estaban condenados desde hace años. La personalización actual, el diseño y las funcionalidades hicieron que muchas personas empezaran a utilizarlos nuevamente, pero falta un extra.

¿Qué es eso que les falta? Primero, que Google cree más widgets para sus aplicaciones, pues a algunas de ellas les hace falta; segundo, que los actuales tengan un estilo un poco más personalizable (por lo mismo que mencionamos varias secciones atrás); finalmente, sería bueno que Google incentive a que los desarrolladores de otras apps creen widgets para ellas.

Dynamic Island integrada en Android 14

¿Qué si le tenemos un poco de envidia a Apple? En este particular, sí. La isla dinámica de los iPhone 14 Pro es una idea fabulosa, altamente personalizable y que permite disfrutar de manera diferente tu móvil.

En Android existen aplicaciones que pueden imitar a Dynamic Island e incluso algunas marcas están trabajando en su propia propuesta. No obstante, una funcionalidad directamente integrada en Android y disponible para todos quizás sea mejor, pues estandarizaría el desarrollo de nuevas características.

Mejor integración entre móviles y ordenadores

Tal como sucede con el modo escritorio, algunos fabricantes de móviles con Android cuentan con sus propias apps de integración con los ordenadores. Esto permite enviar archivos con mayor facilidad entre ambos dispositivos, compartir portapapeles, usar apps de tu móvil en el PC y mucho más.

De hecho, hasta Microsoft tiene su propio concepto integrado en Windows 10 y 11. Entonces, ¿a qué espera Google para integrar algo así en Android 14?

Decirle adiós al cajón de aplicaciones de una vez por todas

Desde los inicios de Android el cajón de aplicaciones está entre nosotros, pero ¿realmente sigue haciendo falta? iOS y MIUI han demostrado hasta el cansancio que es una idea obsoleta y cada vez es más común ver a personas que tienen sus apps perfectamente ordenadas en el escritorio. Además, se complementan muy bien con los iconos y carpetas apilables, así como los nuevos widgets personalizables.

Aparte, la búsqueda de aplicaciones ha mejorado mucho en las últimas versiones de Android, haciendo que ubicar y abrir una app sea facilísimo. De hecho, no entendemos cómo es que Google revivió el botón para abrir el cajón de aplicaciones. Es momento de dejarlo ir.

Actualizaciones de seguridad integradas en Play Services y administradas por Google

Como mencionamos hace varias secciones, Google ha ido adoptando la tarea de actualizar cada vez más cosas a través de Play Services. Sin embargo, hay una cosa que consideramos vital en esta idea y que todavía no sucede: los parches de seguridad.

Si Android 14 permitiese que Google implemente directamente los parches de seguridad en todos los móviles, sería perfecto. ¿La razón? Muy sencillo, garantizar que más dispositivos estarán protegidos ante vulnerabilidades y por mayor cantidad de tiempo.

¿Crees que estos cambios serían positivos para Android? ¿Qué añadirías tú a la lista? Te esperamos en la sección de comentarios.