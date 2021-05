Si bien es cierto que Twitter es una de las redes sociales más utilizadas, lo cierto es que esta aplicación no es precisamente rentable. Y los creadores de la red social del pajarito azul quieren cambiar este hecho.

No es la primera vez que escuchamos rumores sobre una versión de pago de Twitter, incluso te hablamos de algunas de sus funciones, como los Super Follows y las comunidades de Twiter. Y parece que esta versión de pago está más cerca que nunca.

Más que nada porque se ha filtrado información sobre un nuevo servicio llamado Twitter Blue, y que tendrá un precio de 2,99 dólares al mes, seguramente 2,99 euros al mes cuando esté disponible en España. Eso sí, parece que habrá varias opciones de pago, por lo que no sabemos de momento qué funciones incluirá cada uno de los planes que añada Twitter en un futuro próximo

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:

Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH

Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021