Poco a poco Twitter va añadiendo nuevas funciones a su plataforma con el objetivo de mejorar esta red social de micronoticias. Hace poco te anunciamos que ya puedes publicar fotos en resolución 4K con tu teléfono Android, y ahora te traemos información sobre su próxima gran actualización.

Lo cierto es que la red social del pajarito azul cuenta con algunas herramientas muy completas. Aunque en algunos apartados decepciona bastante. Y aunque hay alternativas para mejorar la usabilidad de Twitter, hay una función que los usuarios llevan años reclamando: el poder editar los tweets publicados.

A todo el mundo se le puede escapar el dedo y cometer alguna que otra falta de ortografía. Y actualmente, la única opción si te equivocas al publicar un mensaje en Twitter es borrar el mensaje y reescribirlo de nuevo. Aunque parece que esto cambiará pronto.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021