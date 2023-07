La marca de verificado de Twitter (o X como se llama ahora) está llegando a todas partes. Desde que a finales del año pasado hubo la polémica con la venta de la marca de verificado en la red social de Elon Musk que desató un montón de casos de suplantación de identidad, muchas otras plataformas han decidido adoptar este método de autenticación de identidad: Gmail, Facebook, Instagram, entre otras.

Y ahora, se acaba de revelar que Reddit también se suma a la fiebre de las insignias de verificado. Así es, la popular red de comunidades está adoptando una marca de autenticación de identidad para ofrecer más transparencia y veracidad… ¿Se podrá comprar? Pues a continuación te contamos lo que hasta ahora se sabe de esta insignia.

Reddit tendrá una insignia de verificación: la etiqueta de perfil «Oficial»

Como se puede ver en la imagen que dejamos aquí arriba, la nueva marca del verificado de Reddit es una etiqueta «Oficial» que aparecerá en el perfil de las cuentas verificadas. Esta tiene la finalidad de confirmar que la identidad de dicha cuenta ha sido validada. Además, desde Reddit aseguran que esta insignia permitirá aumentar la transparencia de la plataforma y reducir los problemas de suplantación de identidad.

Ahora bien, es importante mencionar que, de momento, esta etiqueta de perfil verificado se encuentra en fase de prueba. De hecho, actualmente solo la tienen un número pequeño y selecto de perfiles que pertenecen a organizaciones o marcas con las que Reddit ya mantiene relaciones.

¿Busca Reddit monetizar la plataforma con la venta de esta insignia? Pues hasta ahora no han revelado cómo se obtendrá el «Oficial» y si se tendrá que pagar por él o no. Sin embargo, no parece que los de plataforma naranja tengan esta intención.

De hecho, en el comunicado enfatizan que esta etiqueta no otorgará ningún tipo de privilegio especial y que no debe confundirse con la insignia «Promocionado» que es la que usa Reddit para identificar el contenido que ha sido pagado. Por ello, es muy probable que la plataforma no esté apuntando a un modelo de suscripción (como Twitter Blue) sino que esté buscando incrementar la presencia de empresas y marcas, teniendo en cuenta que Reddit es el destino de investigación de productos de muchos consumidores.