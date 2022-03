Las estafas digitales son cada vez más comunes. De hecho, existen estafas en Bizum, estafas en Milanuncios e incluso estafadores en Telegram que roban tus criptos. En esta ocasión fueron algunos usuarios de Ualá quienes han sido estafados. Ahora, es importante comprender cómo se han llevado a cabo las estafas en Ualá, para determinar qué tan segura es su app.

El robo de dinero en Ualá

Recientemente, algunos usuarios de Ualá han reportado que el dinero que tenían en sus cuentas ha sido robado. De hecho, hasta ahora son 68 usuarios los que han sido estafados y han perdido el dinero que tenían en la plataforma.

Ten en cuenta que Ualá es una plataforma de origen argentina que está valorada en más de mil millones de dólares. Además, esta plataforma le ofrece servicios financieros a sus usuarios y la posibilidad de realizar pagos con una tarjeta prepago MasterCard. Entonces, con lo grande que es Ualá, ¿cómo fue robado el dinero de algunos de sus usuarios?

Cuando comenzaron las denuncias que indicaban que algunas cuentas de Ualá habían sido robadas, algunas personas afirmaban que esto se debía a que las contraseñas de las personas habían sido robadas. Y en efecto, Ualá ha confirmado que los robos se llevaron a cabo debido a una violación de datos. Ten en cuenta que se le considera violación de datos al hecho de comprar y vender tanto datos como contraseñas de sitios web dedicados al comercio de esta información personal.

Entonces, los datos de algunos usuarios de Ualá se filtraron y fueron vendidos en sitios web inescrupulosos y esto permitió que terceros entraran en las cuentas de los afectados e hicieran transferencias a otras cuentas.

Ahora, desde Ualá han explicado que su plataforma no ha sido vulnerada y que de 4 millones de cuentas que tienen activas, solo 68 han sido afectadas. Asimismo, en Ualá han expresado que no pueden dar detalles sobre los robos y los casos de fraude que han afectado a sus usuarios porque esta es información útil para los delincuentes.

¿Cómo se llevaron a cabo los robos que han sufrido los usuarios de Ualá?

Los robos que han sufrido recientemente los usuarios de Ualá afectan de forma negativa a la imagen de la empresa. Además, una interrogante que todavía no se sabe si en Ualá han resuelto es ¿cómo se filtraron los datos y contraseñas de los usuarios que fueron afectados? Es decir, ¿los datos que se filtraron fueron posibles por vulnerabilidades en la seguridad de Ualá?

Es importante que tomes en cuenta que algunas plataformas como Facebook o LinkedIn sufren constantemente filtraciones de datos. Sin embargo, que los datos de los usuarios de una plataforma financiera se filtren no es algo común.

Asimismo, debes considerar que estos robos que sufrieron los usuarios de Ualá se llevaron a cabo el pasado fin de semana. Además, generalmente las plataformas financieras que han sido víctimas de robos son afectadas los fines de semana y con Ualá no ha sido la excepción. Toma en cuenta que las plataformas financieras prestan servicio de soporte al cliente solo los días hábiles por lo que son más vulnerables los fines de semana.

Tal parece que los datos de los usuarios de Ualá han sido filtrados porque la plataforma no ofrece demasiada seguridad. De hecho, la vulnerabilidad de Ualá es que no tiene autenticación en dos pasos, por lo menos todavía no para todos sus usuarios. Toma en cuenta que la autenticación en dos pasos es una medida de seguridad bastante útil y que cada vez más plataformas usan, es por esto que Facebook exigirá doble autenticación.

Otro factor que contribuyó a que los robos en Ualá se llevaran a cabo es que la plataforma no te notifica cuando realizas transferencias. En este sentido, Ualá es vulnerable porque sus usuarios desconocen si alguien más ha entrado en sus cuentas y ha hecho alguna transferencia bancaria. Toma en cuenta que plataformas como PayPal o Binance sí te notifican cuando haces alguna transferencia y esto lo hacen como una medida de seguridad.

¿Qué pasó con el dinero robado en Ualá?

En Ualá han preparado algunas medidas para que los entes judiciales competentes devolvieran el dinero a las víctimas. Sin embargo, al parecer Ualá ha contactado a las personas que sufrieron los robos en la plataforma para devolverles el dinero que les fue robado. De cualquier forma, la empresa no se ha pronunciado sobre la devolución del dinero de sus usuarios. Toma en cuenta que se espera que antes de hacerle el reembolso a sus usuarios, Ualá haga un comunicado oficial.

Ualá ya ha emitido un comunicado oficial, sin embargo, en este no hablan de las devoluciones de dinero. De hecho, en su comunicado, la empresa dice que están siguiendo cada caso de las víctimas de los robos, que no se trata de una vulnerabilidad en la plataforma de Ualá y que están trabajando para mejorar su seguridad.

¿Qué puedes hacer si tienes una cuenta en Ualá y has sido robado?

Si has sido víctima de una estafa en Ualá y has perdido tu dinero debes comunicarte rápidamente con el equipo de soporte de la plataforma. De hecho, puedes comunicarte con el equipo de soporte de Ualá a través del chat de la app, a través de sus redes sociales o a través de su correo electrónico y todas las formas de contactarlos están en el sitio web de Ualá.

De cualquier forma, debes considerar que el equipo de soporte de esta plataforma solo atiende de lunes a viernes en las redes sociales y de lunes a sábado en el chat de la app.

Ahora, si tienes una cuenta en Ualá y no has sido víctima de robo, lo mejor es que cambies tu contraseña. Además, debes verificar periódicamente si la plataforma ya te permite activar la autenticación en dos pasos. Si quieres tener una contraseña sólida, lo mejor es que esta sea larga, que tenga varias palabras y que use mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

Los robos que han sufrido los usuarios de Ualá representan un gran problema para la empresa. Toma en cuenta que algunos de sus usuarios han expresado que no quieren seguir usando los servicios de Ualá. Además, a diferencia del problema Tarjeta Naranja, el problema de Ualá es más que un simple error.