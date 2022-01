¿Te ha contactado alguien de Zitocapital por Telegram u otra red social? ¡Ten cuidado! Porque son estafadores que quieren hacerse con tu dinero fácilmente prometiéndote rentabilidades del 5% o más en criptos. ¿Cómo puedes identificarlos y cuidarte de ellos? Te lo decimos en este artículo.

Aunque las estafas existen desde hace siglos, las facilidades que dan las redes sociales para que más personas piquen el anzuelo son enormes. Además, el nuevo auge de las inversiones en criptomonedas también ayuda a esto, pues todos quieren entrar en este mundo, pero pocos se educan correctamente y hay quien desea aprovecharse de ese desconocimiento.

¿Qué es lo último? Una nueva estafa en la que te ofrecen rentabilidades del 5% mensual o más en criptomonedas si inviertes tu dinero con Zitocapital. El contacto lo hace una persona que forma parte del equipo de esta supuesta compañía de inversión, pero en realidad buscan que les envíes tu dinero para robártelo.

En nuestro caso el acercamiento se hizo mediante Telegram, pero en TrustPilot y Scamadviser puedes leer sobre otras víctimas que fueron contactadas por Instagram. El proceso que sigues es sencillo: una persona del equipo te contacta (en nuestro caso fue “Barbara Schneider”), te da un resumen muy escueto de los beneficios que obtendrás y te piden tu billetera criptográfica para comenzar una vez les envíes el dinero.

Estafa Zitocapital 1 de 2

Inicialmente, nos escribieron en alemán, pero notificamos que no entendíamos el idioma y decidieron abordarnos con un mensaje en español que claramente pasó por un traductor: “… es un proceso de inversión y requiere un plan de inicio mínimo de 500 $ y también una billetera criptográfica que debe obtener con una aplicación blockchain o la aplicación de Binance”.

Una vez aclaramos que teníamos Binance verificado y demás, nos pidieron enviar nuestra billetera para supuestamente conectarnos a su red y luego poder enviarles el dinero a invertir. Así sin más, sin un documento que avale la veracidad de la compañía, una página web, su fiabilidad, quiénes son, cuál es el acuerdo de inversión y el retorno, ¡nada!

Al consultar el por qué de esto solo contestaron que ese era el procedimiento a seguir por la empresa, algo que no tiene demasiado sentido. Aparte, únicamente enviaron el enlace a su web (www.zitocapital.com) y en ese momento el discurso cambió de una promesa de rentabilidad del 5% a una garantía de 100% de rentabilidad.

Decidimos no seguir adelante por seguridad, pero ya con ello quedaba claro que estábamos ante algo que olía muy mal.

¿Qué hace de Zitocapital una estafa potencial?

Su página web no tiene términos y condiciones .

. La identidad del nombre del dominio está oculta.

Es una web registrada recientemente.

No entregan contrato alguno para firmar .

. Te piden una billetera criptográfica sin siquiera entregar un documento previo.

Piden depositar los fondos a invertir antes de firmar nada .

. El manejo del lenguaje es bastante malo, con claros matices de ser una conversación traducida.

Prometen grandes rentabilidades en poco tiempo cuando sienten que están por perderte.

cuando sienten que están por perderte. Según testimonios, la empresa paga dividendos a esa primera inversión de 500 $, pero luego que se invierte una cifra mayor no pagan más.

¿Qué debes hacer al respecto si te contactan? Ignóralos, no les sigas el juego, no entregues ningún dato de tus billeteras (o personal) y sé muy cuidadoso. Esto no solo aplica para este caso, sino para cualquier otro tipo de estafas que puedan llegar a tu buzón de mensajes como los que dicen estarse forrando con Bitcoin o los supuestos 5000$ que está regalando Mercado Pago.