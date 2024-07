Si vives en Argentina y de la nada te ha llegado un mensaje de texto (SMS) en el que indican que la entrega de tu paquete se ha pausado, pues déjanos informarte que podrías llegar a ser víctima de una estafa.

Las estafas en línea están en constante evolución, pues ya no solo se envían mensajes a través de WhatsApp en el que ofrecen puestos de trabajo inexistentes, también se utilizan servicios de envío de paquetes como pretexto para robar información valiosa.

En el caso de la compañía Correo Argentino, la cual ofrece servicios de envío de encomiendas, los estafadores intentan engañar a las personas a través de mensajes de texto. Estos SMS lucen muy reales, pues además de informar el estado de algún paquete en concreto, invitan a los usuarios a visitar un sitio web para robar datos personales.

El SMS de Correo Argentino que dice que la entrega de tu paquete se ha pausado es una estafa

Antes de que te expliquemos de qué va esta estafa, te aconsejamos eliminar todos los mensajes de texto relacionados con Correo Argentino. Si bien los mismos no tienen relación alguna con la compañía en cuestión, están muy bien elaborados, por lo que cualquier persona podría llegar a caer en esta estafa.

Así mismo, Correo Argentino jamás te enviará un SMS indicándote el estado de tu paquete, pues el seguimiento del envío y recepción de encomiendas se realiza a través del sitio web oficial. Incluso, Correo Argentino solo se comunica con sus clientes por medio de correos electrónicos, pues es el método utilizado por la empresa para actualizar el estado de los envíos.

Analizando la estafa en cuestión, podemos observar que la mayoría de los mensajes utilizan un mismo texto, el cual dice lo siguiente: “La entrega de tu paquete se ha pausado debido a que la información de la dirección de envío está incompleta. El envío ha sido devuelto al centro logístico. Actualice su dirección y organizaremos la entrega nuevamente”.

Seguido de dicho mensaje, se observa un enlace muy extraño que si se hace clic en el mismo se abre un sitio web “gemelo”, ¿qué significa esto? Que esa página web es una copia exacta del sitio web oficial de Correo Argentino.

En dicha web se solicita información privada (nombre, apellido, DNI, etc.), como así también los datos de alguna tarjeta de crédito o débito. Cuando se rellena el formulario, los “hackers” detrás de esta estafa podrán hacerse con esa información para no solo robar dinero, sino también para suplantar vuestra identidad.

Vale destacar que los estafadores utilizan distintos números para enviar este tipo de mensajes de texto. Uno de los más utilizados, al menos de momento, es el siguiente número: 44 7943931434.

¿Has sido víctima de la estafa de Correo Argentino?

Si lamentablemente has entrado al enlace del SMS de Correo Argentino, no deberás comunicarte con la empresa en cuestión, pues la misma no tiene nada que ver con esta metodología de estafa. Así mismo, acceder al sitio web “gemelo” de Correo Argentino no supondrá ningún riesgo.

Algo completamente distinto ocurre cuando rellenaste el formulario y colocaste los datos de tu tarjeta de crédito o débito. En ese tipo de casos, tendrás que comunicarte con tu banco e informarles lo que ha sucedido. Desde ya, te recomendamos dar de baja esas tarjetas para que los malvivientes no puedan utilizarlas.

Sin más nada que añadir al respecto, si tus familiares o amigos también han recibido este SMS de Correo Argentino, te recomendamos ponerlos al tanto e indicarles que se trata de una estafa, ¡esto evitará que sean estafados!