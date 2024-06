Solamente entre abril y mayo hemos denunciado una veintena de números telefónicos que llaman para hacer bromas, acosan con múltiples llamadas a altas horas de la noche y hasta se hacen pasar por bancos, teleoperadoras o la oficina de Correos para engañar a las personas.

Hoy sumamos uno más a la lista, pues alguien con el 650817325 se está haciendo pasar por el Banco Sabadell y Correos para intentar estafarte. Bloquea este número ahora mismo si quieres quitártelo de encima. Y si no quieres llegar hasta allá, sencillamente no les des nunca tus datos, no sigas sus mensajes y cuélgales si llaman.

El 650817325 se hace pasar por Correos o el Banco Sabadell, pero es mentira y quieren robar tus datos

Al momento de escribir este artículo, el número 650817325 acumulaba nada menos que 43 denuncias en el portal ListaSpam. ¿Los motivos? En la mayoría de casos lo denuncian por suplantación de identidad para intentar estafar a las personas, pero dos escenarios son los más frecuentes:

Por un lado, se hacen pasar por la oficina de Correos y te envían un SMS asegurando que tienes un paquete retenido porque debes actualizar tus datos. El mensaje se acompaña de un enlace en el que deberás hacer dicha actualización, especialmente la de tus datos de pago, pero todo es una treta para captarlos e intentar vaciarte la cuenta.

Por otro lado, llaman o envían un SMS diciendo que son del Banco Sabadell y que tu tarjeta o cuenta ha sido suspendida temporalmente. Luego te indican que para desbloquearla deberás seguir el enlace que recibirás, dejar tus datos de acceso al banco o los de la tarjeta. Te contactan aunque no tengas cuenta en el banco, así que imagina por dónde va la cosa. Al igual que en el caso anterior, sencillamente quieren robar tus credenciales para luego vaciarte la cuenta o tarjeta.

Por más convincente que parezcan estos mensajes o llamadas, por favor no les des tus datos. La oficina de Correos no pide este tipo de información y un banco menos aún. Además, si tuvieses alguna duda, lo mejor que puedes hacer es ir a averiguarlo directamente en la oficina de Correos o agencia bancaria más cercana.

Por último, te recomendamos bloquear los mensajes y llamadas de este número para olvidarte de él. Se hace de la siguiente manera:

Bloquear mensajes:

Ve a la app de mensajes (SMS) de tu móvil. Abre el mensaje que recibiste del 650817325. Busca el icono de los tres puntos para abrir el menú de mensajería. Presiona Bloquear o Bloquear número.

Bloquear llamadas: