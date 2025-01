La inteligencia artificial ha marcado un antes y un después en el mundo de la tecnología y tiene muchos usos positivos, pero también se puede hacer un mal uso de ella. Por eso, en esta publicación te alertaremos sobre las siete estafas con IA que se han popularizado en la actualidad.

Cada una de las estafas con IA que te explicaremos se han vuelto muy comunes y no nos sorprendería si has escuchado de las mismas en alguna noticia. Sin embargo, aquí te explicaremos detalladamente como se hacen cada una de estas estafas para que sepas reconocerlas.

Las 7 estafas con IA más comunes

Adicionalmente, también es posible que veas estafas que son la combinación de dos o más tipos de estafas que te mencionaremos a continuación. Sin más que agregar, las siete estafas con IA más comunes son las siguientes:

Clonación de voz

En muchas ocasiones hemos hablado de cómo la inteligencia artificial puede clonar las voces de otras personas. Aunque esto se puede usar para crear canciones y contenido muy divertido, también puede utilizarse para crear una réplica exacta de la voz de una persona que conozcas para engañarte.

Lo peor de todo, es que es muy fácil conseguir una muestra de la voz de alguien. Solo hace falta un vídeo en redes sociales para clonarle la voz. De este modo, un estafador puede llamarte afirmando ser un familiar o amigo tuyo para pedirte que les transfieras dinero por una emergencia.

Para evitar ser víctima de una estafa de clonación de voz, no respondas llamadas de números desconocidos. Si contestas una llamada y la persona que llama dice ser un amigo o alguien de tu familia que dice tener emergencia, hazle varias preguntas para asegurarte de que realmente es quien afirma ser.

Estafas románticas

Debido a que muchas personas tratan de conocer a otras en aplicaciones de citas y, como esto es algo de lo que muchos estafadores están al tanto, se han visto casos de personas inescrupulosas que usan inteligencia artificial para estafar a otros por estas plataformas.

Los cibercriminales usan inteligencia artificial para generar imágenes y vídeos de una persona que en realidad no existe para crear un perfil en alguna app como Tinder para hablar con otras personas, ganarse su confianza y luego estafarlas. Incluso es posible que usen a un chatbot para enviarte mensajes.

Para evitar ser víctima de este tipo de estafa, debes prestar mucha atención a aquellos perfiles que se vean demasiado buenos para ser verdad y ve bien el tipo de lenguaje que usa la persona al hablar contigo. Ten mucho cuidado si en algún momento te piden dinero o favores de cualquier índole.

Suplantación de identidad o deep fakes

La siguiente estafa de la lista es la suplantación de identidad mediante la creación de imágenes o vídeos deep fakes. Al principio, las imágenes y videos falsos creados con inteligencia artificial eran fáciles de reconocer, pero las IA han mejorado en este apartado a tal punto en que reconocerlas pueden ser difícil a simple vista.

En las estafas con deep fake, los estafadores mandan vídeos falsos a las personas haciéndose pasar por un conocido o cualquier otra persona para engañarte. Aunque parezca sorprendente, también se han visto casos donde crean vídeos falsos de celebridades y a esto se le conoce como celeb-bait.

Cuando el ciberdelincuente se ha ganado la confianza de la persona, solicita dinero o datos personales a la víctima para hacer de las suyas. Si quieres saber cómo detectar deep fakes, verifica la sincronización entre la boca y la voz de la persona. También revisa la calidad del vídeo porque este tipo de vídeos suelen ser pixelados para ocultar detalles que delaten el deep fake.

Estafas de inversión

Hay quienes afirman que no hay mejor manera de estafar a una persona que prometerle dinero rápido y fácil. Por esta razón, no es una sorpresa que la inteligencia artificial se haya llegado a utilizar para estafas de inversión. De hecho, se han visto casos en los que se usan consejos de inversión generados por IA destinados a engañar a otros.

Las ofertas pueden ser muy variadas: desde negocios con criptomonedas hasta esquemas Ponzi muy bien disfrazados. No obstante, eso no significa que no haya una manera de reconocer este tipo de estafas. Para evitar ser víctima, pídele consejo a un asesor de inversiones que conozcas o del que tengas buenas referencias.

Además, verifica la reputación de la empresa en Internet para asegurarte de que no es un posible estafador, no compartas datos confidenciales ni transfieras dinero sin investigar a la empresa o a la persona en cuestión. Lo más importante es esto: si se oye demasiado bueno para ser verdad es porque seguramente lo es.

Reseñas falsas

Hay algunas empresas que suelen llenar la web con reseñas falsas positivas para mejorar su imagen, pero gracias a la IA cibercriminales pueden generar muchas reseñas falsas. Esto lo hacen para darle una buena imagen a una operación de estafa como una empresa falsa.

Por ejemplo, si un cibercriminal quiere cometer una estafa de inversión con una web de una empresa ficticia, podría llenar otras plataformas de reseñas falsas sobre dicha empresa para que, cuando las víctimas busquen información en Internet, crean que es una empresa seria con buenas referencias en Amazon, Google, Play Store, Yelp o cualquier otra plataforma.

La buena noticia es que las reseñas falsas suelen tener un lenguaje genérico, repetitivo y vago que es muy fácil de reconocer. Si eres un comprador, prioriza las reseñas que tienen fotos y vídeos, ya que eso garantiza mayor autenticidad a dicha referencia.

Ofertas de empleo falsas

Los estafadores pueden usar la inteligencia artificial para crear ofertas de trabajo fraudulentas. Este tipo de estafas se llevan a cabo para que las víctimas revelen su identificación o información de sus cuentas bancarias.

Si compartes estos detalles con un ciberdelincuente, este tendrá todo lo que necesita para cometer delitos financieros o robar tu identidad. Recuerda buscar todas las señales de advertencia de un posible contenido generado con inteligencia artificial para evitar ser víctima de esta clase de estafa.

Phishing

La IA se puede usar para crear estafas de phishing. Algunos cibercriminales han usado inteligencia artificial para crear una web que es una réplica idéntica de una organización o empresa con la finalidad de enviar enlaces de phishing a sus víctimas. Esto lo hacen para robar los datos de sus víctimas o engañarlas para que envíen dinero.

También pueden usar IA para enviarte un mensaje por SMS o email haciéndose pasar por una empresa imitando su estilo de escritura. La mejor manera de evitar ser víctima de este tipo de estafas es siguiendo los canales oficiales de cualquier empresa con la que tengas contacto y estar al tanto de bajo qué circunstancias te piden tus datos. Adicionalmente, ignora aquellos mensajes de empresas con las que no tengas relación alguna y no abras enlaces extraños.

Y tú … ¿ya conocías estas siete estafas con IA? Déjanos tu comentario y comparte este post en tus redes sociales para alertar a otras personas.