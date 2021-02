Quizás no sepas que hoy día los SMS se pueden bloquear muy fácil. Tanto las aplicaciones de mensajes de Android como las de iPhone tienen una opción específica para bloquear los SMS. Así que si alguien te molesta a través de los mensajes de texto, que sepas que puedes solucionar eso con un par de ajustes.

Por eso, te explicaremos cómo bloquear los SMS en cualquier móvil con iOS o Android.

Cómo bloquear los SMS en iPhone

Para evitar que una persona te mande mensajes a través de iMessage (la app de mensajes de iOS) tendrás que bloquear al usuario de plano. Si bloqueas el contacto, esa persona no podrá enviarte mensajes o llamarte por teléfono y FaceTime. Lo único malo de esto es que si solo quieres que no te mande mensajes, no existe una manera de hacerlo sin evitar también que pueda llamarte.

Ahora, si ya sabes eso, pero todavía quieres bloquear a la persona lo que debes hacer es lo siguiente:

Entra en iMessage. Ve al chat con el contacto al que quieres bloquear. Pulsa en su nombre. Ingresa en “Información”. Presiona en “Bloquear este contacto”.

Incluso, si tienes cualquier otro dispositivo con iOS, como un iPad, este método te funciona también para evitar que una persona te envíe SMS.

Cómo bloquear los SMS en Android

La manera en la que puedes bloquear mensajes de texto en Android dependerá de qué capa de personalización usas, o incluso de cuál sea tu app de mensajes.

Esto se debe a que en Android hay fabricantes que desarrollan sus propias aplicaciones de mensajes, y no usan la de Google (aunque muchos si lo hacen).

A pesar de eso, en todas las aplicaciones de mensajes en Android el proceso para bloquear los mensajes es similar. Lo que debes hacer es lo siguiente:

Entra al chat con la persona a la que deseas bloquear de los SMS. Pulsa en los 3 puntos verticales de la derecha. Ingresa en “Detalles”. Selecciona “Bloquear y denunciar como spam”. Si deseas denunciar a esta persona por hacer spam marca la opción de “Denunciar spam”, pero si no te apetece, solo déjala desmarcada. Dale a “aceptar”.

Luego de eso ya estaría listo. Con Android sucede lo mismo que con iPhone, y es que al bloquear a ese contacto, estarás evitando que pueda mandarte SMS y llamarte.

Aunque algunos fabricantes tengan su propia aplicación de mensajes y no usen la de Google, el proceso para bloquear SMS sigue siendo muy similar en todos los casos.

Este método funciona para bloquear SMS en los Xiaomi que ya tienen la app de Google, y en el caso de los móviles que tienen la app nativa de la marca es un poco distinto.

Cómo bloquear SMS en móviles Xiaomi con la app propia de la marca

Debes ingresar a la app de mensajería. Entra al chat con el contacto que quieres bloquear. Pulsa en su perfil. Cuando lo hagas, serás redirigido a la app de contactos de Xiaomi. Ahí pulsas en los 3 puntos verticales. Selecciones “Bloquear” y listo.

Cómo sé si me han bloqueado los SMS

Saber si una persona te ha bloqueado de los SMS es mucho más difícil de lo que te imaginarías. A diferencia de WhatsApp, en mensajes de texto no tienes una confirmación de lectura como el doble check azul. Por ese motivo no hay una forma exacta de saber si tu mensaje le ha llegado a la otra persona, y eso ya lo complica todo.

A pesar de ello, una forma no tan exacta de confirmarlo es haciendo una llamada a la persona. Como te comentamos, para bloquear los SMS debes bloquear al usuario también de las llamadas. Entonces, si llamas y te mandan al buzón sin pasar más de dos tonos, y aparte no te responden los mensajes, es posible que te hayan bloqueado.

Puedes confirmar totalmente esa sospecha corroborando si estás bloqueado en redes sociales como Facebook, Instagram o WhatsApp donde comprobar eso es mucho más sencillo. Si estás bloqueado de esas apps, es muy probable que también lo estés de los mensajes.

Debes tener en cuenta que una vez que hayas hecho estos métodos será imposible ver los SMS del contacto bloqueado, o incluso recibir llamadas, así que debes estar muy seguro de bloquear a la persona. Pero cuéntanos ¿bloquearás a alguna persona de los SMS? ¿Te han bloqueado a ti?