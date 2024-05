En los pocos días que van del mes de mayo ya se han denunciado un par de números de teléfono por intentar hacer estafas telefónicas en España: 876662094 y 87666208. Pues bien, parece que a este ritmo el mes de mayo romperá récords en llamadas de spam.

Y es que un nuevo número de teléfono está causando estragos. Se trata del 960666541, un número desde el que están llamando a muchas personas en España… ¿Has recibido una llamada del 960666541? Pues a continuación te contamos quién llama del 960666541 y de qué se trata esta estafa telefónica.

960666541, ¿por qué llaman, no dicen nada y cuelgan?

El 960666541 es un número de teléfono que se está usando para hacer estafas telefónicas. Así es, y es que en la web ListaSpam (dedicada al reporte de llamadas de spam) ha sido buscado más de 10000 veces y acumula más de 114 denuncias al momento de redactar este artículo.

¿Quién llama del 960666541? Pues un estafador que intenta hacerse pasar por tu operador telefónico para robar tus datos personales. La gran mayoría de las denuncias reportan que dicen ser Movistar, Vodafone, MásMóvil e incluso Endesa. A otras personas simplemente las llaman para molestar, ya que lo hacen a altas horas de la noche y cuelgan rápidamente al contestar.

Es importante recordar que en España están prohibidas las llamadas comerciales sin consentimiento previo por la Ley General de Telecomunicaciones. Ninguna empresa que actúe por lo legal te llamará para venderte un servicio.

Cómo bloquear el número de teléfono 960666541

Si el número 960666541 no para de llamarte, entonces debes bloquear este número en tu teléfono. Y si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, a continuación te explicamos los pasos a seguir para bloquear un número:

Abre la app de Llamadas de tu móvil.

de tu móvil. Ve al apartado de Llamadas recientes .

. Busca la llamada del 960666541 y pulsa sobre ella.

y pulsa sobre ella. Presiona en Bloquear o Marcar como spam y listo.

Y tú… ¿Ya bloqueaste el número de teléfono 960666541 en tu móvil?