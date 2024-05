23211, ¡no hagas caso a los mensajes de este número!

No paran de salir números telefónicos que huelen a estafa y tratan de contactarte de todas las maneras posibles. Un par de ejemplos de muchos son los números 921311029 o el 600100117, y podríamos seguir mencionando, pero la verdad es que de hacerlo no acabaríamos. Pero las llamadas telefónicas no son el único medio para estafar, y como cabe esperar, también existen números con mensajes dudosos que te pueden engañar.

En esta ocasión te queremos alertar del 23211, un número que ha estado enviando múltiples mensajes a diferentes móviles con un aviso sospechoso. Ha sido reportado varias veces por diferentes usuarios, comentando el mismo modus operandi y alertando que el enlace que suelen agregar para que entres a una página, es peligroso.

23211: un número que trata de hacerse pasar por tu banco para estafarte

Si ya recibiste un mensaje del 23211, probablemente sepas por qué es un número sospechoso y que huele a estafa. Tal como dicen los usuarios en ListaSpam, tratan de hacerse pasar por tu banco (específicamente el ICBC), alertándote de una transferencia a otra cuenta bancaria que no has realizado. A modo de “solución” a este problema, el mismo mensaje te suministra un enlace al que supuestamente, tras acceder, puedes detener este proceso.

Quienes han entrado al enlace, se encuentran con un portal idéntico al de la web del ICBC. Sin embargo, no es la misma dirección oficial del banco, y ahí ya comienza a oler raro. Algo que también pone en evidencia la segura estafa es que el mensaje siempre viene usando el mismo banco, a diferentes usuarios, incluso a aquellos que no tienen ninguna cuenta asociada.

Si no te ha llegado ningún correo electrónico alertándote de movimientos bancarios dudosos, o en tu propia cuenta de banco no se refleja nada similar, lo mejor es pasar de este tipo de mensajes que te llegan de la nada. Generalmente, la estafa actúa cuando entras al enlace proporcionado y suministras tus datos pensando que es el portal del banco.

Para estos casos, lo mejor es bloquear los mensajes que pueda enviarte este número (sobre todo porque podrían repetirse varias veces en el día, lo cual es molesto). Es tan fácil como ir a tu bandeja de Mensajes > Presiona sobre el mensaje recibido > Ubica el menú de tres puntos > Selecciona Bloquear o Bloquear número.

Y tú, ¿ya recibiste algún mensaje de este número?