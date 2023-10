A pesar de que la aplicación oficial de Facebook para Android e iOS no suelen presentar problemas, hay ocasiones en las que se lanza una actualización que daña alguna parte esencial de la red social en cuestión.

Un claro ejemplo de ello, es el problema de los comentarios, el cual se ha visto en varias ocasiones a lo largo de los últimos años. Dicho inconveniente suele ser generado por las actualizaciones que son lanzadas tanto en Play Store como en App Store, por lo que la culpa en este caso es puramente de las personas que están detrás del desarrollo de la misma.

Sin ir más lejos, hay un grave “bug” que ocasiona que no carguen los comentarios de ninguna publicación en Facebook. Eso sí, este error, hasta el momento, solo dice “presente” en la app de Facebook para Android. Si lo estás experimentando y observas una pantalla de color negra cada vez que quieres ver los comentarios de una publicación, ¡no desesperes!

Aquí vamos a explicarte cómo solucionar este problema. Lo que deberás tener es mucha paciencia, ya que no existe una única solución, ¿por qué? Porque hay ocasiones en las que se deben efectuar varias acciones para evitar que el error siga aquejándote.

Los comentarios de Facebook no cargan en la aplicación, ¿cómo solucionarlo?

La red social no se ha hecho eco de este error, por lo que desconocemos qué es lo que lo origina. De igual forma, investigando en varios foros, como así también sub-reddit (red social muy popular), hemos podido dar con algunas causas.

Según varios usuarios, el problema está relacionado con la versión de Facebook que se tiene instalada en el móvil. Específicamente, la versión que genera este problema es la beta de Facebook.

Si la tienes instalada, te aconsejamos salirte del programa beta de Facebook y actualizar la aplicación manualmente. Esto podría llegar a solucionar el error en cuestión.

En caso de que ya hayas realizado esto y los comentarios de Facebook continúen arrojando una pantalla negra, te invitamos a que pongas en práctica las siguientes soluciones.

Borra la caché de la app de Facebook en tu móvil

Como bien mencionamos en este artículo, estos errores se deben a actualizaciones que lanza la propia red social en su app oficial. A pesar de que los mismos suelen ser solucionados de forma inmediata, hay ocasiones en las que se almacenan en la memoria caché del móvil.

Para erradicarlos de forma completa, estarás obligado a tener que borrar la memoria caché de la app de la siguiente manera:

Entra en la “Configuración” de tu teléfono Android.

Ingresa en el apartado que dice “Apps”.

Pincha sobre la aplicación de Facebook.

de Facebook. Presiona en la opción que dice “Almacenamiento y caché”.

Y, por último, dale al botón “Borrar memoria caché”.

Una vez realizado el tutorial, aconsejamos reiniciar el terminal. Si el problema no ha sido solucionado, estarás obligado a tener que seguir leyendo nuestro artículo.

Cierra la sesión de tu cuenta de Facebook

La app de Facebook es propensa a generar errores cuando alguna función se ve afectada. Una solución a este tipo de problemas es cerrar la sesión de nuestra cuenta, ¿cómo? Siguiendo cada uno de estos pasos:

Abre la app de Facebook .

. Pincha en las tres rayas horizontales .

. Dale al botón que dice “Cerrar sesión”.

Presiona en la opción de color rojo que dice “Salir”.

Una vez cerrada la sesión, vuelve a iniciar sesión con tu cuenta.

Si nunca de las soluciones que te hemos brindado te han funcionado, no te quedará otra opción que desinstalar la app de Facebook y volverla a descargar.

Por último, pero no por eso menos importante, si tu problema está relacionado con los comentarios de Facebook, pero no particularmente con este error, échale un vistazo al artículo en el que hablamos sobre cómo solucionar el error que hace que no puedas ver los comentarios (tanto en ordenadores como en dispositivos móviles).