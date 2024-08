Zona Deportiva, o Zona Deportiva Plus como se le conoce ahora, lleva ya un tiempo siendo el APK elegido por muchos para ver fútbol pirata. Y es que no solo es completamente gratuito, sino que además es muy fácil de instalar y funciona bien en cualquier dispositivo Android. Sin embargo, no todo es tan bonito como parece.

Tras analizar el APK de Zona Deportiva en VirusTotal, hemos detectado la presencia de un virus que, aunque no es uno de los más peligrosos que existe, es importante que lo tengas en el radar porque puede causarte grandes dolores de cabeza.

Zona Deportiva tiene un adware, ¿deberías preocuparte?

De acuerdo a Virus Total, más específicamente al antivirus Kingsoft, el APK de Zona Deportiva+ tiene un adware llamado «Win32.Troj.Admob.a«. Por si no lo sabes, un adware es programa que muestra publicidad de forma invasiva en tu dispositivo. Este tipo de virus no suelen ser peligrosos, pero sí que son bastante molestos, pues normalmente no te dejan quitar o saltarte los anuncios, lo cual arruina la experiencia de usar la app.

Siempre y cuando no hagas caso a los anuncios y no te moleste la publicidad, Zona Deportiva no pone en peligro tu teléfono. Sin embargo, si caes en los anuncios y comienzas a otorgarle permisos a la app para hacer lo que te pida, podrías terminar con todo el teléfono lleno de publicidad o, en el peor de los casos, con un malware muy malicioso que lo dañe por completo.

¿Puede ser un falso positivo?

Puede ser, ya que de los 68 antivirus que usa Virus Total para analizar los APKs, solamente uno (Kingsoft) detectó la presencia de Win32.Troj.Admob.a. Ahora bien, es posible que el resto de antivirus no consideren que este adware sea lo suficientemente peligroso para catalogarlo como virus, aunque eso no quiere decir que no lo sea.

En mi experiencia probando la aplicación, comprobé que sí que tiene muchos anuncios, pero el funcionamiento de la app es bastante normal y no hace nada raro que no hagan otras apps de este estilo. Su publicidad puede llegar a ser muy invasiva, pero no va más allá de la app.

Ten en cuenta que nosotros analizamos los APK de Zona Deportiva Plus provenientes de su página web y de su canal de Telegram oficial. En todos se encontró el mencionado adware. Por eso, nuestra recomendación es que no bajes la guardia. No confíes nunca en los anuncios que muestra esta app y no le des más permisos de los que realmente necesita.