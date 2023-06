Nothing y Swedish House Mafia se unen para crear el Glyph Composer

Nothing Phone (2) se hará completamente oficial el 11 de julio y, a medida que nos acercamos a esa fecha, Nothing está haciendo todo lo posible para mantenerse en el ciclo de noticias casi todos los días. Por ejemplo, recientemente se anunció que Nothing y Swedish House Mafia se unen para crear Glyph Composer. Con esta aplicación, los usuarios podrán generar sus propios tonos de llamada personalizados usando el paquete de sonidos Glyph, que incluye tonos de llamada creados por el famoso grupo musical.

Lo interesante es que esta aplicación no se limitará solo al Nothing Phone (2), sino que también estará disponible para el Nothing Phone (1). Los usuarios de estos dispositivos móviles podrán diseñar su propio Glyph Ringstone, una serie de sonidos y luces en la parte posterior de los teléfonos inteligentes de Nothing. Un Glyph Ringtone completo será una composición de ocho a 10 segundos y se proporcionará como un archivo de audio multipista.

Nothing x Swedish House Mafia@swedishousemfia have composed an exclusive Glyph Sound Pack for Phone (2), giving you a taste of what's coming up.

With the new Glyph Composer, you can personalise and remix Swedish House Mafia's custom sounds. Tap the pads to trigger different… pic.twitter.com/ODbtj04AAm

— Nothing (@nothing) June 26, 2023