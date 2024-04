Nothing Ear vs Nothing Ear (2) … ¿quieres saber cuál de estos dos auriculares es el mejor? Por si no lo sabías, recientemente han llegado al mercado los nuevos Nothing Ear. Unos auriculares que ofrecen grandes mejoras … ¿pero en verdad son mejores que los Nothing Ear (2)? No te preocupes que en este artículo te responderemos esa pregunta.

Lo primero, es mostrarte las especificaciones detalladas de ambos auriculares. Sin más introducciones, aquí te dejamos la ficha técnica de los dos modelos:

Ficha técnica de los Nothing Ear y los Nothing Ear (2)

Especificaciones Nothing Ear Nothing Ear (2) Dimensiones y peso Auriculares: 29,4 x 21,7 x 24,1 mm. 4,62 gramos. Estuche: 47,6 x 63,3 x 22,7 mm.51,9 gramos. Auriculares: 29,4 x 21,5 x 23,5 mm. 4,5 gramos. Estuche: 55,5 x 55,5 x 22 mm. 51,5 gramos. Drivers Dinámicos de 11 mm. con diafragma de cerámica. Dinámicos de 11,6 mm. con diafragma de grafeno y poliuretano. Resistencia al agua y polvo Auriculares: IP54. Estuche: IP55. Tecnologías de audio Cancelación de ruido de 45 dB con ANC adaptativo, tres micrófonos, tres tipos de cancelación y tecnología Clear Voice 2.0. Cancelación de ruido de 40 dB con ANC adaptativo, tres micrófonos, tres tipos de cancelación, certificación Hi-Res Audio Wireless de 24 bits. Batería Auriculares: 46 mAh, 8 horas sin el ANC y 5,2 horas con ANC activo. Estuche: 500 mAh, 40 horas sin el ANC y 24 horas con el ANC activo. Auriculares: 33 mAh, 6.3 horas sin el ANC y 4 horas con el ANC activo. Estuche: 485 mAh, 36 horas sin el ANC y 22.5 horas con el ANC activo. Conectividad y extras USB-C (el estuche), Bluetooth 5.3, Microsoft Swift Pair, Google Fast Pair, codecs AAC, SBC, LHDC 5.0 y LDAC. USB-C (el estuche), Bluetooth 5.3, codecs AAC, SBC, LHDC 5.0 y botón de presión. Compatibilidad Android 5.1 o superior. iOS 11 o superior. Precio 149,00 €. 119,00 €.

Nothing Ear vs Nothing Ear (2): un nuevo modelo que ofrece mejoras considerables en diferentes apartados

La mejora más destacable que ofrecen los nuevos Nothing Ear frente a los Nothing Ear (2) es una mejora en el sistema de cancelación de ruido. Mientras los Nothing Ear (2) llegan a reducir el ruido exterior en 40 dB, los nuevos Nothing Ear los superan con un total de 45 dB.

El tamaño de los drivers se ha reducido en los nuevos Nothing Ear (11 mm.) frente a los 11.6 mm. que tienen los Nothing Ear (2). Adicionalmente, los nuevos Nothing Ear tienen drivers de cerámica los cuales ofrecen una mayor calidad en el sonido en comparación con los de grafeno y poliuretano del anterior modelo.

Otra diferencia destacable es que los Nothing Ear (2) tienen certificación Hi-Res, pero los nuevos Nothing Ear cuentan con tecnología Clear Voice 2.0 para que tus llamadas se escuchen con total nitidez.

Una mayor batería y una mayor autonomía

En cuanto a la batería, también notarás una mejora considerable. Los nuevos Nothing Ear tienen una batería de 46 mAh y la del estuche es de 500 mAh. Por su parte, los Nothing Ear (2) se quedan atrás con una batería de 33 mAh en cada auricular y una de 485 mAh en el estuche.

Adicionalmente, los nuevos Nothing Ear tienen una autonomía mayor (8.5 horas) que el modelo anterior (6.3 horas) con el ANC desactivado. Con el estuche sucede lo mismo porque el estuche de los nuevos Nothing Ear ofrece 40 horas de autonomía mientras que el de los Nothing Ear (2) solo llega a 36 horas.

Conclusiones y precios de los nuevos Nothing Ear y los Nothing Ear (2)

Pese a todas las diferencias, ambos modelos tienen algunas cosas en común como la resistencia a los líquidos y al polvo (IP54 en los auriculares e IP55 en el estuche), el mismo número de micrófonos (tres) y también tienen en común los sistemas operativos con los que son compatibles (Android 5.1 o superior e iOS 11 o superior).

No obstante, la diferencia a favor de los nuevos Nothing Ear frente al modelo anterior deja muy en claro que el nuevo modelo ofrece mejoras considerables en los apartados más importantes como la autonomía, la calidad el sonido y la cancelación de ruido.

En cuanto al precio, los Nothing Ear (2) se pueden conseguir en Amazon por 119,00 €. Por su parte, los nuevos Nothing Ear se espera que estén a la venta en un precio que oscilaría los 149,00 €.

Y tú … ¿cuál de los dos auriculares es tu favorito?