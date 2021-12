Instagram no quiere que dejes de buscar Covid es un fallo de la app

Si al intentar buscar las palabras «Coronavirus» «Covid» o «Vacuna» en Instagram la app se cierra automáticamente, no te asustes, a todos nos está pasando lo mismo. Y no se trata de una conspiración de las redes sociales que no quieren que tengas información sobre la pandemia.

Este es un fallo que ha comenzado a presentarse en la app de la plataforma y que una gran cantidad de usuarios están reportando en diferentes marcas de móviles y versiones de Instagram. ¿Quieres saber por qué sucede esto? Pues acompáñanos a descubrir el motivo por el que Instagram se cierra cuando buscas estas palabras.

¿Por qué Instagram tiene un fallo cuando buscas «Coronavirus» «Covid» o «Vacuna»?

Instagram ha apoyado constantemente a la salud pública desde que inició la pandemia. Una prueba de ello son el sticker En Casa y Vacúnate que se lanzaron para promover medidas como el distanciamiento social y la inmunización que resultan vitales para prevenir la Covid-19.

Sin embargo, uno de los principales problemas que ha surgido durante la pandemia es la desinformación sobre esta enfermedad que abunda en las redes sociales. Instagram quiere combatir este problema, aunque la medida que ha tomado parece estar provocando el error que hace que la app se cierre sola cuando buscas palabras relacionadas a la Covid-19.

Todo apunta a que Instagram ha añadido una función en el buscador de la app para Android que ofrece un enlace de información de confianza sobre el virus cuando se buscan los términos «Coronavirus» «Covid» o «Vacuna». Incluso al hacer esta búsqueda solo aparecerán las cuentas de la OMS y la UNICEF.

Es muy probable que exista un error en el proceso de enlazar dichas palabras a estos resultados específicos de búsqueda, lo que estaría provocando que la app se cierre sola.

¿Cómo solucionar este fallo de la app de Instagram?

Por el momento, Instagram no ha emitido un comunicado oficial sobre este problema. Lo que significa que probablemente los desarrolladores de esta red social tarden en resolverlo. Y aunque existen formas de solucionar los principales errores de Instagram, para este fallo aún no hay un método. Te recomendamos que te mantengas al tanto de la próxima actualización de la app donde de seguro se solucionará este inconveniente.