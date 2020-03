Desde este sábado Instagram cuenta con un nuevo sticker que seguro no ha pasado desapercibido por la mayoría de usuarios. Se trata de “En Casa”, la ingeniosa solución con la que quieren motivarte a que estés en casa.

La pandemia no es cosa de broma, ya muchos lo saben y muchos otros están sufriendo en carne propia todos sus males. Para evitar que el mal sea aún mayor, está en cada uno de nosotros contribuir con la ralentización del avance del virus, simplemente con quedarnos en casa y cumplir con el aislamiento preventivo.

Instagram lo sabe muy bien y por eso, con el nuevo sticker En Casa quieren hacerte ver que lo más cool es quedarte en casa y compartir con el resto de tus seguidores qué has estado haciendo estos días para matar el aburrimiento. Además, debes saber que no necesitas actualizar la aplicación, solo tienes que ir y abrirla ya mismo.

Today we’re launching a new “Stay Home” sticker that you can find in Stories. If you use the sticker, your photo or video will be added to a shared Instagram story where people can see how you're staying home and staying safe ❤ pic.twitter.com/MtU3d4bKKq

— Instagram (@instagram) March 21, 2020