Tras varios meses de haber recibido la fatídica noticia de que Google Fotos cambiaría sus políticas de servicio, el día finalmente llegó. Hoy se termina el almacenamiento ilimitado gratis de Google Fotos, pero ¿qué cosas cambiarán? ¿Qué alternativas puedes usar? ¿Hay alguna manera de mantener ese almacenamiento ilimitado? Respondemos todas las preguntas para ti.

Todo lo que subas a Google Fotos contará como espacio de almacenamiento

Hasta ahora, todas las fotografías en calidad alta que subías a Google Fotos no contaban como parte del almacenamiento gratis que te da Google. Podías cargar todas las imágenes que quisieras sin problema, siempre que fuesen fotos comprimidas en calidad alta y no en calidad original (que pesan más). Esto funcionaba tanto con copias de seguridad automáticas como con cargas manuales, pero ya no será así.

De ahora en adelante podrás seguir subiendo tus fotos en calidad original o alta, pero no tendrás almacenamiento ilimitado en Google Fotos de ninguna manera. ¿Qué sucederá entonces? Que tu espacio en Google Fotos será parte de los 15 GB de almacenamiento que te regala Google al abrir tu cuenta gratis. Además, estos 15 GB serán compartidos entre todos los servicios en la nube de Google, entiéndase: Gmail, Drive, Fotos y más.

¿Quiénes mantendrán el almacenamiento ilimitado de Google Fotos?

Según declaraciones de Google, los únicos usuarios que mantendrán el almacenamiento ilimitado de Google Fotos serán los dueños de móviles Pixel. Este es un plan que según el product manager de Google Fotos no tienen pensado cambiar, pero el tiempo dirá si realmente es así.

Aunque, ojo, hay una salvedad: si algún usuario con un Pixel comienza a cargar imágenes en Google Fotos desde otro dispositivo, inmediatamente perderá el beneficio y sus fotos empezarán a consumir parte del almacenamiento compartido.

Tomando en cuenta esto, si eres poseedor de un Pixel entonces tenemos buenas noticias para ti porque mantendrás el almacenamiento ilimitado de Google Fotos. Además, con uno de esos dispositivos podrás aplicar el truco para tener Google Fotos ilimitado para siempre.

¿Qué pasarán con las fotos que tengas almacenadas?

El temor más grande de los usuarios respecto a las nuevas reglas de Google Fotos tiene que ver con las fotos que ya están en la plataforma. Quédate tranquilo y no te preocupes porque Google no borrará nada de lo que hayas subido antes del 1 de junio de 2021.

Independientemente de si tienes 5 o 500 GB en fotos guardadas, estas no contarán como parte de tus 15 GB de almacenamiento compartido. Y lo repetimos por si no queda claro: solo si las subiste antes del 1 de junio, porque todo lo que cargues después si se contará.

Tus fotos que ya están respaldas seguirán ahí eternamente, a menos que Google Fotos apague sus servidores y eche el cierre.

¿Cómo aumentar el almacenamiento de Google Fotos o qué otras alternativas existen?

15 GB de almacenamiento compartido entre tantos servicios se llenan en muy poco tiempo, por lo que debes estar tirándote de los pelos. No obstante, que Google Fotos deje de tener almacenamiento ilimitado no es algo para echarse a morir, porque hay opciones para solucionar.

Por una parte, si tu idea es mantenerte dentro de los servicios de Google siempre podrás pagar una suscripción a Google One. Al hacerlo aumentarás tu espacio de almacenamiento compartido, pudiendo elegir planes que van desde 100 GB hasta 2 TB de espacio. Aparte, de ahora en adelante Google Fotos tendrá más opciones de edición para los usuarios que paguen Google One.

Y si no te importa dejar atrás los servicios de Google, también hay una serie de alternativas adicionales a considerar.

Puedes optar por pagar una suscripción a una nube personal como Dropbox o OneDrive.

Prueba alternativas a Google Fotos como Amazon Photos, ImageShack o Mega .

. Utiliza almacenamiento local como un disco duro portátil, aunque no sea la opción más cómoda.

De todas maneras, en cada caso siempre podrás exportar todas tus fotografías de Google Fotos con Takeout para luego migrarlas a otra plataforma. ¿Ves que no era para echarse a morir? ¿Se acabó Google Fotos ilimitado y gratis? ¡Tranquilo, que hay muchas maneras de resolver!