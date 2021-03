¿Tu Pixel mantendrá el almacenamiento ilimitado en Google Fotos luego del 1 de junio? La fecha más temida por los usuarios de esta aplicación está por llegar, pero puede que algunos se salven del desastre.

Gracias a una nueva información aportada por uno de los responsables del servicio ahora tenemos más luces al respecto. ¿Y qué haremos con esa información? Pues dar respuesta a todas tus dudas sobre el futuro de los Google Pixel y el almacenamiento ilimitado de Google Fotos.

¿Qué modelos de Google Pixel mantendrán el almacenamiento ilimitado en Google Fotos?

Como sabrás, Google anunció en noviembre de 2020 que Google Fotos dejaría de ser ilimitado para todos los usuarios. A partir del 1 de junio de 2021, todas las imágenes que subas al servicio pasarán a formar parte de tus 15 GB de almacenamiento compartido con otros servicios de Google (como Drive o Gmail). Una vez superada esta cuota, deberás contratar uno de los paquetes de Google One para ampliar tu almacenamiento.

En su momento te dimos algunas alternativas para seguir teniendo espacio ilimitado para tus fotos sin Google Fotos, pero algunos afortunados no tendrán que mudarse. ¿Cómo lo sabemos? Porque Raja Ayyagari, el product manager de Google Fotos, lo confirmó en su cuenta de Twitter.

HQ uploads from Pixels 2-5 will continue to be free and unlimited after June 1st. But uploads from other devices, including future Pixels, will count towards your Google account storage — Raja Ayyagari (@mindofraja) March 14, 2021

La publicación vino como respuesta a un tweet de David Lieb (otro miembro del equipo de Google Fotos), en el que preguntaba sobre los rumores de que el Pixel 5a mantendría el almacenamiento ilimitado en el servicio. A esto Ayyagari respondió que la carga de fotos en alta calidad seguirá siendo ilimitada después del 1 de junio para los siguientes modelos:

Google Pixel 2.

Google Pixel 2 XL.

Google Pixel 3.

Google Pixel 3 XL.

Google Pixel 3a.

Google Pixel 3a XL.

Google Pixel 4.

Google Pixel 4 XL.

Google Pixel 4a.

Google Pixel 4a 5G.

Google Pixel 5.

Los Pixel 5a y futuros modelos no tendrán almacenamiento ilimitado en Google Fotos.

Respecto al Google Pixel de 2016 y su modelo XL, Ayyagari señaló que perderán la carga de alta calidad ilimitada. Sin embargo, estos dos dispositivos mantendrán la función de carga en calidad original sin ningún tipo de limitaciones. Puedes encontrar más detalles en la web de ayuda de Google Fotos.

¿El almacenamiento ilimitado en Google Fotos para los Pixel será para siempre?

Si algo nos ha demostrado el último año es que todo puede cambiar de un momento a otro. Además, es importante recordar que las empresas no son instituciones de caridad y su objetivo es hacer tanto dinero como sea posible.

No obstante, el mismo Raja Ayyagari aseguró que “no hay planes para cambiar esto”, haciendo referencia a que Google no eliminará el almacenamiento ilimitado en los modelos listados anteriormente. Pero lo dicho, en el mundo no hay nada totalmente seguro.

¿Qué pasará con tu cuenta si subes fotos a Google Fotos desde un dispositivo diferente a un Pixel?

Google confirmó que perderás el privilegio de tener almacenamiento ilimitado para imágenes de alta calidad, aunque los archivos subidos antes no se verán afectados. ¿Hay alguna manera de saltarse esta restricción? Tenemos un truco que te permitirá tener Google Fotos ilimitado para siempre, pero tendrás que guardar tu antiguo Pixel si quieres que funcione.

Este es un movimiento un poco extraño, pues muchos usuarios podrían no cambiar sus Google Pixel actuales por otros más nuevos. No obstante, en el caso de Google esto no es algo tan grave como parece, pues su mercado más fuerte es el software y sus servicios online, no el hardware.

¿Tienes alguna otra duda? Déjala en la caja de comentarios.