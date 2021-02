El próximo 1 de junio, Google Fotos perderá una de sus mejores funciones: el almacenamiento gratuito e ilimitado de fotos en la nube. Eso significa que todas las fotos que subas al servicio a partir de esa fecha contarán para el límite de 15 GB que tiene cada cuenta de Google. Si quieres más espacio para guardar tus fotos en la nube, tendrás que pagar una suscripción.

Por si fuera poco, Google también tomó la decisión de eliminar el almacenamiento ilimitado de fotos en sus futuros Pixel. Sin embargo, la compañía aclaró que todos los Pixel que ya están en el mercado seguirán teniendo el beneficio del almacenamiento ilimitado, aunque solo para fotos en alta calidad (para la calidad original hay que pagar, salvo en el primer Pixel).

Así que, si quieres seguir guardando todas las fotos que quieras en Google Fotos gratis, lo único que necesitas es un Pixel. Puede ser cualquiera, desde el Google Pixel original hasta el reciente Google Pixel 5. No tiene que ser el más nuevo o el más caro, ya que no lo usarás como tu móvil principal. Será más bien un puente entre tu smartphone actual y Google Fotos para aprovechar el almacenamiento gratuito, justo como te explicamos enseguida.

Así puedes seguir teniendo Google Fotos ilimitado con un Pixel viejo

El truco para seguir disfrutando del almacenamiento ilimitado que ofrece Google Fotos consiste en subir todas las fotos y vídeos que deseas guardar en la nube desde un Pixel. Para ello, debes tener un Pixel conectado a Internet y sincronizarlo de alguna manera con tu móvil actual. De esa forma, las fotos que tomes con tu móvil se enviarán al Pixel y este a su vez las subirá al almacenamiento en la nube gratis e ilimitado de Google Fotos.

¿Cómo se puede conseguir esto? De la siguiente forma:

Antes de nada, desactiva la copia de seguridad de Google Fotos en tu móvil actual y actívala en el Pixel.

en tu móvil actual y actívala en el Pixel. Ahora, instala la app Solid Explorer en el Pixel. Aunque cualquier app o explorador de archivos que te permita configurar un servidor FTP, te servirá.

Usa Solid Explorer para crear un servidor FTP en el Pixel . Configúralo para que permita acceder remotamente a la carpeta DCIM del Pixel, pero pidiendo usuario y contraseña por seguridad. Tras finalizar la configuración, activa el servidor FTP.

. Configúralo para que permita acceder remotamente a la carpeta DCIM del Pixel, pero pidiendo usuario y contraseña por seguridad. Tras finalizar la configuración, activa el servidor FTP. Instala la app Folder Sync en tu móvil actual y úsala para acceder a la carpeta DCIM del Pixel. Para lograrlo, debes añadir el servidor FTP del Pixel a Folder Sync colocando su dirección IP y el usuario y contraseña previamente establecido.

Finalmente, desde Folder Sync sincroniza la carpeta DCIM del Pixel (vía el servidor FTP) con la carpeta DCIM tu móvil actual para que las fotos que tomes se envíen directamente al Pixel. La sincronización se debería realizar cada cierto tiempo y las fotos se deberían eliminar del móvil actual una vez que llegan al Pixel. Nota : también deberías establecer una IP estática en tu Pixel para que este mecanismo no deje de funcionar.

para que las fotos que tomes se envíen directamente al Pixel. La sincronización se debería realizar cada cierto tiempo y las fotos se deberían eliminar del móvil actual una vez que llegan al Pixel. Tras realizar todos estos ajustes, haz unas cuantas pruebas para ver si funciona.

Si todo ha salido bien, ya deberías poder disfrutar del almacenamiento ilimitado y gratuito de Google Fotos en tu teléfono no Pixel.

También puedes usar la app Syncthing para sincronizar las fotos

Otra opción que puedes probar para sincronizar las fotos de tu móvil actual con el Pixel es usar la app Syncthing. Con esta aplicación el proceso es mucho más sencillo, ya que solo tienes que instalarla en ambos dispositivos y configurar una simple función que envíe las fotos tomadas en tu teléfono actual al Pixel.

Como verás, esto no es algo muy fácil de hacer y no funciona del todo bien, ya que la subida de fotos a la nube no es inmediata. Por ello, si no tienes un Pixel viejo que no utilices, este método seguramente no te resultará útil. Y es que, en vez de gastar más de 100 euros en un Pixel solo para este truco que puede dejar de funcionar pronto, es mejor pagar la suscripción de Google que más te convenga y no complicarse tanto.

Así que, antes de aventurarte a aplicar este truco, te aconsejamos que evalúes si realmente podrás sacarle provecho o si solo será un dolor de cabeza. De todas formas, recuerda que si eres miembro de Amazon Prime puedes usar el almacenamiento ilimitado de fotos en calidad original de Amazon Photos.