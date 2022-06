Wordle sigue vigente. El juego para adivinar palabras en inglés que sorprendió a inicios de este año aún continúa siendo un fenómeno de Internet que no para de ganar adeptos. Su impacto ha sido tan notable que al poco tiempo de su lanzamiento ya estaba disponible una versión en español y cientos de alternativas como juegos en los que tienes que adivinar películas, países, banderas y jugadores de fútbol.

Fue tan importante la influencia de Wordle que el reconocido medio The New York Times lo adquirió a principios de febrero. Pues bien, el periódico neoyorquino ha lanzado una herramienta para que los usuarios puedan mejorar en sus partidas. Se trata de WordleBot, un bot que te dice qué tan bueno eres adivinando palabras.

WordleBot: el bot oficial de pago que mejora tu capacidad de adivinar palabras en Wordle

El WordleBot es una herramienta diseñada para que un usuario pueda saber que tan buena es su capacidad para adivinar palabras. Este bot es oficial del título original propiedad de The New York Times (que solo está en inglés), lo que significa que no está disponible para la versión en español de Wordle, dado que esta no es oficial, sino una adaptación hecha por un desarrollador hispano.

Además, esta no es una función gratuita del juego. Por el contrario, se trata de un bot de pago, ya que tienes que estar suscrito a The New York Times para poder utilizarlo. ¿Y cómo funciona? Pues simple, el bot analiza tu rendimiento al jugar a Wordle basándose en 3 categorías: Skill (habilidad), Luck (suerte) y Steps (intentos).

En habilidad, el bot puntúa tu progreso respecto a la cantidad de intentos que has realizado para adivinar una palabra. En suerte, califica si tus intentos eliminaron más soluciones de las esperadas. Finalmente, en intentos se valora el promedio de las oportunidades que usas para adivinar una palabra.

Como se puede ver en la imagen de arriba, en cada una de estas categorías el bot te dará una puntuación y así podrás saber en qué apartado debes mejorar. ¿Juegas a Wordle en inglés y quieres usarlo? Pues aquí abajo te dejamos el enlace del bot:

Enlace | WordleBot

Ahora bien, si no estás suscrito a The New York Times (y tampoco piensas hacerlo) o si juegas a la versión en español, no te preocupes si no puedes usar este bot. Aquí te dejamos los 10 mejores trucos para jugar al Wordle con los que de seguro mejorarás bastante.