¿Tú también te has sumado a la fiebre del Wordle? No te preocupes, nos está pasando a todos. Este divertido juego que pone a prueba tu vocabulario y que recientemente fue lanzado en español se ha hecho muy popular en los últimos días y todo parece indicar que será el Among Us de 2022.

El objetivo de este juego es simple: debes adivinar una palabra de 5 letras. Pero no es tan sencillo como parece. En Wordle solo tienes 6 intentos para lograrlo y además, si no la adivinas, tendrás que esperar hasta el día siguiente. ¿Por qué? Pues porque en este juego solo hay una palabra diaria por descubrir, y es la misma para todos los jugadores. Esta fórmula ha hecho que el juego se haga viral en las redes sociales, por lo que si quieres demostrarle a tus seguidores que eres el mejor en Wordle aquí te traemos los 10 mejores trucos para ganar.

10 trucos para ser el mejor en Wordle

La popularidad que ha alcanzado Wordle en los pocos días que llevamos de 2022 ha provocado que comenzaran a salir una gran cantidad de copias de este juego en la Google Play Store. Pero como de seguro ya sabes, no hay una app oficial de Wordle, ya que este solo se puede jugar en su sitio web.

Pues bien, si recién has empezado a jugar a Wordle y aún no logras adivinar una buena cantidad de palabras, aquí te traemos una serie de trucos con los que tendrás más posibilidades de ganar y así podrás presumir tus victorias en las redes sociales.

No desperdicie la primera palabra

El primer intento siempre es el más importante, por eso no lo debes desperdiciar. En el español la gran mayoría de las palabras con 5 letras se construyen con dos vocales de las cinco existentes. Por lo que te recomendamos que intentes adivinar en tu primer intento las vocales que tiene la palabra.

Teniendo en cuenta que una de las reglas del juego es que solo puedes poner palabras reales en cada uno de tus intentos, no puedes hacer el truco de colocar «AEIOU». Pero existen palabras de cinco letras que al menos tienen tres vocales, por ejemplo «cuida», «vieja», «viaje»,»éxito», «oíste», «viudo», «poeta», entre otras. Incluso puedes usar la palabra «aireo» con la que ya estarás probando hasta cuatro vocales. Usando una de estas palabras en tu primer intento, de seguro adivinarás cuáles son las vocales que forman parte de la palabra oculta.

El segundo intento es descubrir las consonantes

Una vez que ya conozcas cuáles son las vocales que tiene la palabra que quieres adivinar, lo siguiente es saber cuáles son las consonantes que la conforman. Ahora bien, es más difícil adivinar las consonantes que las vocales. Esto se debe a que en el español existen 22 consonantes, y recuerda que solo tienes seis intentos.

Lo primero que debes considerar es que en tu segundo intento debes usar una palabra que tenga consonantes diferentes a la palabra que ya usaste. También es recomendable que pruebes con palabras que tengan la mayor cantidad de consonantes posibles, por ejemplo: «clubs» «rugby» «chefs» o cualquiera de las muchas palabras que tienen al menos tres de este tipo de letras.

Juega seguro, apuesta por las letras más populares

Este juego puede parecer imposible de ganar, ya que solo tienes seis intentos para adivinar una de las más de 10000 palabras con cinco letras palabras que existen según el diccionario de La Real Academia Española. Pero si lo piensas bien, muchas de estas palabras tienen letras en comunes. A pesar de que el abecedario tiene 27 letras, solo dos de estas aparecen en más del 10 % de las palabras: la «A» y la «E». Otro dato importante es que la «S», «R», «N», «D», «L» y la «C» son las consonantes más utilizadas. Por ello, te recomendamos que en al menos uno de tus intentos pongas palabras que tenga alguna de estas letras, ya que son las más usadas en el español.

Evita repetir el color gris

Las reglas de este juego son muy básicas: si una letra se pone de color verde es porque hemos adivinado su posición en la palabra, si se pone de color amarillo es porque está en ella, pero no hemos encontrado su lugar. Por último, el color gris indica que esta letra no existe en la palabra. Por ello, te sugerimos que en tus próximos intentos no escribas una palabra que contenga letras que el juego ya te ha pintado de gris.

El color amarillo es bueno, no intentes solo encontrar los cuadros verdes

Uno de los errores más comunes que comenten muchos jugadores de Wordle es esforzarse en pintar las letras de color verde. Por ejemplo, si en uno de tus intentos adivinaste una letra, pero esta se puso de color amarillo, significa que si se está en la palabra, solo que no esta en la posición correcta. Pues bien, si en tu próximo intento solo intentas adivinar su posición adecuada y descuidas encontrar el resto de las letras, es probable que pierdas todos tus intentos disponibles enfocándote solo en dicha letra.

Por esta razón, te aconsejamos que celebres tanto los cuadros verdes como los amarillos. Ambos cuadros significan que encontraste una letra, e independientemente de que sea en la posición correcta o no, lo importante es continuar encontrando otras letras que te permitan estar más cerca de la palabra que buscas.

En tus primeros intentos usa palabras con diversidad de letras

De nada vale que te gastes tu primer intento en Wordle con una palabra como «araña» o «ososo» ya con en este tipo de palabras una misma letra se repite hasta tres veces, lo que reduce significativamente tus posibilidades de adivinar las que conforman la palabra buscada.

Por ello, en tus primeros intentos debes usar palabras en las que ninguna letra se repita, por ejemplo «tropa», «renta», «fresa», «dulce», «libro» o «bufón». Si lo piensas bien, existen muchas palabras formadas por letras diferentes, por lo que trata de evitar caer en el clásico «casas» o «masas» que no te ayudarán a ganar.

El tercer intento es crucial ¡no lo desperdicies!

Siguiendo los consejos que ya te hemos dado, muy probablemente ya conozcas alguna de las vocales y consonantes que se encuentran en la palabra que debes adivinar. Por ello, tu tercer intento debe ser bueno, con él tienes que ganar o al menos adivinar otras letras.

Cuando te encuentres en tu tercer intento te recomendamos que tengas paciencia. Recuerda que solo puedes jugar a Wordle una vez al día, por ello, no tienes que apresurarte en elegir la palabra. Si ya tienes al menos una vocal y un par de consonantes, debes pensar en la mayor cantidad de configuraciones posibles para formar la palabra ganadora. Y aunque no lo parezca, las respuestas suelen ser palabras sencillas y comunes.

¿Te quedaste sin palabras? Busca un diccionario

Si ya te has quedado sin ideas y no sabes que palabra escoger en tu próximo intento, pues solo tienes una opción: usar un diccionario. Pero tranquilo, no debes buscar ese libro pesado lleno de polvo que de seguro tienes en algún rincón de tu biblioteca. En Internet puedes encontrar una enorme variedad de diccionarios que tienen funciones de búsqueda muy útiles para jugar al Wordle.

Uno de los que te recomendamos es el diccionario WordsFox, el cual si bien fue creado inicialmente para ayudar a los jugadores de Scrabble, también sirve para este juego. Al ingresar en este sitio web encontrarás una opción en la que solo tienes que ingresar las letras que ya sabes que se encuentran en la palabra y luego presionar Encontrar. De esta forma el diccionario te mostrará en una sección las palabras de cinco letras que contengan las letras que buscaste.

¿Perdiste? Inténtalo de nuevo con el modo incógnito

Como dice el eslogan de Wordle «a daily word game», este es un juego en el que solo puedes jugar una vez al día. Es decir, si haces tus seis intentos y pierdes, ya no tendrás la oportunidad de adivinar la palabra de ese día y deberás esperar hasta el siguiente. Pero… ¿Existe una manera de volver a intentarlo el mismo día que perdiste? Pues sí, y para ello lo único que debes hacer es abrir el juego en modo incógnito desde tu navegador.

El último recurso: busca la palabra en las redes sociales

En el caso de que lo hayas intentado todo y aun así lleves varios días sin poder adivinar tu primera palabra, un último truco que puedes intentar (aunque no muy honorable) es que busques la respuesta en las redes sociales. Tanto en Twitter como en Facebook son muchas las personas que publican la palabra del día luego de adivinarla, solo basta con buscar el hashtag #wordle para encontrarla.

Con estos 10 trucos que te hemos traído de seguro te convertirás en el mejor jugador de Wordle. Y si te gusta este tipo de juegos, te recomendamos que le eches un vistazo a este artículo sobre los mejores juegos de puzzles para Android.