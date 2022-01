El mundo es impredecible. En los últimos tiempos, los juegos que se han hecho virales son títulos indie que nadie vio venir: Fall Guys, Among Us y ahora Wordle. Este último tiene la particularidad de que, aunque se puede jugar en cualquier móvil y PC, no puedes descargarlo en ninguna plataforma. De hecho, no está disponible en ninguna tienda de aplicaciones o juegos.

Wordle es un juego de palabras hecho para navegadores y desarrollado por Josh Wardle, un ingeniero de software que actualmente reside en Brooklyn. Como quizás ya te diste cuenta, el nombre del juego viene de reemplazar la «a» por la «o» en el apellido de su creador. Y es un nombre perfecto para el juego porque Word es «palabra» en inglés.

Hay mucha gente que acaba de escuchar sobre este juego y, para sumarse al fenómeno, están instalando títulos similares en sus móviles que no son el verdadero Wordle. Enseguida te mostramos cuáles son los Wordle falsos y cuál es el real.

Hay 5 juegos Wordle en Google Play Store que no son el Wordle del que todos hablan

Si buscas Wordle en la tienda de tu móvil Android, te aparecerán los 5 resultados que ves en la imagen de arriba. Ninguno de ellos es el juego viral creado por Josh Wardle. Los dos primeros juegos que se muestran en los resultados son más antiguos que el Wordle de Wardle, pero ofrecen una jugabilidad totalmente diferente. Los otros 3 juegos sí que son clones descarados del juego de Wardle, pues copian tanto la jugabilidad como la interfaz.

El problema de estos clones es que tienen anuncios obligatorios y algunos no están en español o no están bien traducidos. Por esa razón, y porque siempre es mejor apoyar al autor original, no te recomendamos descargarlos.

¿Dónde jugar al Wordle original de Josh Wardle?

El Wordle originalísimo solo se puede jugar desde la web PowerofLanguage de Josh Wardle. Esta versión solamente está en inglés, por lo que si no tienes un gran vocabulario en este idioma, el juego te parecerá imposible.

Si quieres jugar a una versión adaptada al español de Wordle, la más fiel de todas es la creada por el desarrollador colombiano Daniel Rodriguez que solo puedes jugar desde su web Wordle.Danielfrg.com. No tiene anuncios, está muy bien adaptada a nuestro idioma, no te pide descargar nada, ofrece un modo para daltónicos y tiene palabras ya asignadas hasta mayo de 2023. ¡Pruébala!