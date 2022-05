¿Se te dan bien los wordles en donde debes adivinar países? Si tu respuesta a esta pregunta ha sido “sí”, deberías echarle un ojo a Countryle, juego muy parecido a Wordle en el que deberás adivinar países de forma diaria.

Con algunas novedades en su interfaz y forma de juego, Countryle logra destacarse del resto de alternativas a Wordle que podemos encontrar en Internet. Una de ellas es el formato que posee, pues en este juego no tendrás ningún tipo de límite al momento de arriesgar países… O sea, hasta que no des con el correcto, no podrás saber cuál es el país del día.

¿Cómo jugar a Countryle?

Como sucede con la mayoría de wordles, este en cuestión es totalmente gratuito. Solo hace falta contar con un ordenador o dispositivo móvil para poder jugarlo. Eso sí, se necesita una conexión a Internet estable para que Countryle funcione de forma correcta (utilizarás tu navegador).

A medida que vayas arriesgando nombres de países, Countryle te irá mostrando distintos tipos de pistas. Estas pistas están relacionadas con los siguientes datos:

Hemisferio en donde se encuentra el país.

Continente en donde está ese país.

Temperatura promedio.

Cantidad de población.

Coordenadas.

Las pistas que te mostramos arriba, irán cambiando de color para poder darte una idea de cuál es el país que tienes que adivinar. Básicamente, si el color de alguna de esas pistas es verde, significa que vas por buen camino.

Por otro lado, si el color de esas pistas es amarillo, el país correcto está muy cerca del que has arriesgado. Y, por último, si el color es rojo, estás muy lejos de acertar.

Enlace | Countryle

¿Hay juegos parecidos a Countryle?

Sí, hay varios wordles parecidos a Countryle que te permiten adivinar países. Uno de los más famosos, y que hasta el día de hoy sigue siendo el rey indiscutido en este segmento, es nada más ni nada menos que Worldle, juego divertido que también permite adivinar países.

Sin nada más que añadir, en caso de que esta versión de Wordle sea muy complicada para ti, te recomendamos usar las pistas que te van entregando en Google. El buscador podría llegar a ser tu mejor amigo cuando estás en apuros.