Si juegas Plant vs Undead seguramente quieres tener una granja con las mejores plantas NFT y para conseguirlo en ocasiones tienes que vender algunas de ellas. De hecho, es posible que quieras vender una Planta NFT en este juego para comprar otra mejor. De cualquier forma debes conocer cómo se venden las plantas en Plant vs Undead.

Igualmente, antes de aprender cómo vender las plantas NFT en este juego debes conocer lo que son las NFT y por qué hay plantas NFT en Plant vs Undead. También tienes que saber que es muy sencillo vender las plantas NFT en el Marketplace de Plant vs Undead.

¿Cómo vender las plantas NFT en el Marketplace de Plant vs Undead?

Es importante que sepas que para poder vender una planta NFT en el Marketplace de Plant vs Undead dicha planta no puede estar sembrada ni farmeando. Es decir que para vender una planta NFT la misma tiene que estar en tu inventario.

Si quieres vender una planta que está farmeando tienes ir a tu granja, seleccionar dicha planta y tocar en “Remove” para que deje de farmear. Tranquilo, tu planta no será eliminada si la remueves, solo desaparecerá de tu granja y dejará de farmear. Ahora que tu planta no esta farmeando tienes que hacer lo siguiente:

Ve a “My Account” en la parte superior derecha de la pantalla de tu ordenador. Selecciona “Plants” o “Mother Tree” según sea el caso. Selecciona la planta NFT que vas a vender. Toca en “Sell Now” en la parte superior derecha. Indica el precio de tu planta y confirma la venta. Firma el contrato en la notificación que te enviará MetaMask.

Debes asegurarte de poner el precio correcto para que no regales tu planta en el Marketplace de Plant vs Undead. Después de confirmar la operación en MetaMask tu planta será publicada en el Marketplace del juego y cuando sea vendida te llegarán tus PVU con el descuento de la comisión que hace Plant vs Undead.

¿Cómo cancelar la venta de una planta en el Marketplace de Plant vs Undead?

Es posible que después de que tu planta se haya publicado en el Marketplace de Plant vs Undead te arrepientas de venderla o que quieras actualizarle el precio y en ese caso debes cancelar la venta. Para cancelar la venta de tu planta en Plant vs Undead tienes que hacer lo siguiente:

Ve a “My Account” en la parte superior derecha de la pantalla de tu ordenador. Selecciona “Plants” o “Mother Tree” según sea el caso. Selecciona la planta que ya no quieres vender. Toca en “Cancel Selling”.

Una vez hecho esto tu planta estará disponible de nuevo para que la uses en tu granja o para que la publiques con un nuevo precio en el Marketplace. Si vas a usar tu planta para farmear recuerda usar una herramienta para saber si debes usar el invernadero en Plant vs Undead y así aumentar la producción de tu planta NFT.

Por otro lado, si quieres hacer que tus ganancias en este juego sean las mayores posibles tienes que usar la mejor plantilla de Excel para gestionar los LE que produces en Plant vs Undead.