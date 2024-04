Roblox tiene un montón de juegos divertidos y cada tanto surge uno nuevo que se pone de moda. Ahora mismo, «A Dusty Trip» está en boca de todos y hay mucha gente que quiere probarlo, ¿cuál es el impedimento? Que el juego no tiene un menú ni un tutorial que explique bien los controles. Lo único que te dicen al empezar es que pulses «R» para arrancar el motor.

Pero no te preocupes, en este artículo te mostraremos todos los controles de A Dusty Trip para que puedas jugar a este título de Roblox inspirado en «The Long Drive» sin problemas.

Cómo se juega a «A Dusty Trip» en Roblox: controles básicos

Cabe aclarar que en esta guía mostraremos los controles del juego en PC, pero si utilizas un móvil, también te servirá. Simplemente, tienes que usar los botones asociados al teclado para hacer las mismas acciones en el teléfono.

Recoger cualquier objeto : pulsa el botón F .

: pulsa el botón . Colocar cualquier objeto : presiona el mismo botón F (sirve para poner o soltar cualquier objeto).

: presiona el mismo botón (sirve para poner o soltar cualquier objeto). Fijar cualquier objeto : pulsa el botón Z para fijar o instalar un objeto sobre cualquiera otra cosa. Por ejemplo, con esta tecla puedes montar una radio en el asiento de tu coche.

: pulsa el botón para fijar o instalar un objeto sobre cualquiera otra cosa. Por ejemplo, con esta tecla puedes montar una radio en el asiento de tu coche. Entrar o salir de un vehículo : con el botón E puedes entrar/sentarte o salir de un vehículo. Para ello, tienes que acercarte y mirar al asiento o la puerta.

: con el botón puedes entrar/sentarte o salir de un vehículo. Para ello, tienes que acercarte y mirar al asiento o la puerta. Arrancar el motor : sube al vehículo en el asiento del conductor y presiona el botón R . De esta manera, puedes encender el motor de gasolina o diesel para poner en marcha el vehículo.

: sube al vehículo en el asiento del conductor y presiona el botón . De esta manera, puedes encender el motor de gasolina o diesel para poner en marcha el vehículo. Empujar objetos : pulsa el clic izquierdo del ratón y deslízalo a la dirección en la que quieres empujar. Por ejemplo, si quieres empujar una puerta, tienes que colocar la mano de tu personaje en el pomo con el clic izquierdo y luego deslizar el ratón hacia adelante o hacia atrás.

: pulsa el a la dirección en la que quieres empujar. Por ejemplo, si quieres empujar una puerta, tienes que colocar la mano de tu personaje en el pomo con el clic izquierdo y luego deslizar el ratón hacia adelante o hacia atrás. Conducir el vehículo: usa la combinación de teclas WASD para mover el vehículo. Con W irás hacia adelante, con A hacia la izquierda, con S hacia abajo y con D hacia la derecha,

Cómo construir tu primer vehículo en A Dusty Trip

Tener un coche en A Dusty Trip es indispensable. Es lo que te permitirá moverte de forma eficiente en el mapa y te protegerá de los peligros que acechan. Ahora bien, ¿cómo se construye? Lo primero que tienes que saber es que hay dos vehículos que puedes hacer: una furgoneta y un sedan o berlina. ¿Qué objetos se necesitan para construir cualquiera de los dos? Estos:

Puertas

Ruedas

Radiador

Motor

Gas

Faros

Comida

¿Dónde se encuentran estos objetos? En el garaje y sus alrededores. Así que sal a explorar y coge los objetos que necesitas para montarlos en tu coche. Ten en cuenta que las piezas del coche se instalan en lugares predeterminados y otros objetos como comida, las armas y los recursos van dentro del coche.

Cómo arrancar el vehículo

Coge un bidón de gasolina (normalmente hay uno en el garaje).

Usa el bidón de gasolina en el depósito de gasolina del lateral del coche , como lo harías en la vida real, para llenar el tanque (usa el clic izquierdo).

, como lo harías en la vida real, para llenar el tanque (usa el clic izquierdo). Sube al coche con el botón E .

. Suelta el freno de mano (a tu derecha, entre los asientos) con el clic izquierdo.

Arranca el coche con el botón R.

Recuerda conducir por la carretera para que el coche fluya mejor. Además, te recomendamos no pulsar la tecla de acelerar todo el tiempo para que no se acabe la gasolina tan rápido. Lo ideal es acelerar intermitentemente, dejando que el vehículo vaya solo por momentos.

Cómo encender las luces del vehículo

Cuando viajes de noche, tendrás que encender las luces de tu coche en A Dusty Trip. Para ello, deberás haberle instalado los faros al vehículo y luego hacer clic izquierdo sobre ellos.

Pero si ya estás dentro del vehículo, puedes presionar el botón que está al lado derecho del volante para prender las luces. Por cierto, ¿sabías que los faros en A Dusty Trip no consumen gasolina? Sí, puedes instalarle todos los que quieras, pues el juego no te penalizará con un mayor consumo.

Cómo hacer que el coche sea más rápido

La velocidad de los vehículos depende principalmente del motor y en «A Dusty Trip» no es diferente. Mientras mejor sea el motor que instales a tu vehículo, mayor velocidad alcanzará. Estos son todos los tipos de motores que hay en el juego ordenados de peor a mejor:

Motor de arranque (Starter Engine) : alcanza velocidades de hasta 80 km/h. Es el que encuentras al inicio en el primer lugar en el que apareces.

: alcanza velocidades de hasta 80 km/h. Es el que encuentras al inicio en el primer lugar en el que apareces. Motor Diesel (Diesel Engine) : alcanza velocidades de hasta 100 km/h. Está en cualquier botín aleatorio o casa segura, dentro de los 1000 – 5000 metros.

: alcanza velocidades de hasta 100 km/h. Está en cualquier botín aleatorio o casa segura, dentro de los 1000 – 5000 metros. El motor rojo (The Red Engine) : alcanza los 130 km/h, pero consume más gasolina que los dos anteriores. ¿Dónde se encuentra? En la ubicación de la Iglesia.

: alcanza los 130 km/h, pero consume más gasolina que los dos anteriores. ¿Dónde se encuentra? En la ubicación de la Iglesia. Motor V8 (V8 Engine) : llega hasta los 150 km/h, siendo la velocidad más alta en el juego. Además, consume poco combustible. Eso sí, es difícil de encontrar: por encima de los 7000 m.

: llega hasta los 150 km/h, siendo la velocidad más alta en el juego. Además, consume poco combustible. Eso sí, es difícil de encontrar: por encima de los 7000 m. Motor Dorado (Golden Engine): es un motor de pago que cuesta 50 Robux. Es igual de rápido que el V8, pero no requiere aceite.

Si no puedes cambiar el motor para que el coche vaya más rápido, puedes sacar objetos del mismo para que sea más ligero y se mueva más rápido. Además, mientras menos dañado esté el coche, más veloz será, así que no lo choques tanto. ¡Ah! Y no olvides conducir por la carretera siempre para que la arena no te quite velocidad.

Cómo conseguir armas en A Dusty Trip

En «A Dusty Trip» también hay armas. Para conseguir una rápido y fácil, compra la AK-47 dorada con 1200 balas en el lugar inicial. Después de salir de tu cama, encontrarás un armero al lado de la puerta trasera. Haz clic en él y comprar esta arma por 99 Robux. Cuídala porque si mueres la perderás.

Si no tienes Robux para comprar un arma, te toca buscar una por el mapa. Aparecen aleatoriamente en casas abandonadas, almacenes y surtidores de gasolina. Los lugares donde más salen son aquellos donde hay muchos mutantes y bandidos.

¿Y dónde se consiguen las balas o la munición? Actualmente, en el juego no existen las balas. Si se te acaban, tendrás que buscar un arma nueva que tenga munición y desechar la que tenías.