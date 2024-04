Con el lanzamiento de la nueva evolución, el querido Ariete de batalla, como así también la inclusión de la Duquesa de dagas, era imposible que no se lance un evento que incluya dos evoluciones, pues todos los jugadores querían probar estas novedades.

Finalmente dicho evento ya está entre nosotros, y si quieres ganar todas las partidas para poder hacerte con los premios, déjanos decirte que estás en el lugar adecuado. En este artículo te mostraremos 5 mazos para ganar el Torneo de doble evolución, evento en el que no solo necesitarás astucia, también deberás contar con cartas que estén a la altura de las circunstancias.

5 mazos para ganar el Torneo de doble evolución de Clash Royale en abril 2024

No importa si no has desbloqueado todas las evoluciones que han salido hasta el momento, pues como sucede en este tipo de desafíos, podrás hacer uso de todas las cartas sin ningún tipo de requisito. Eso sí, te recomendamos esperar hasta el día final, pues esto te dará más posibilidades de enfrentarte a jugadores de menor nivel.

Mazo 1 – Excéntrico LavaLoon

Valquiria (evolucionada).

Descarga (evolucionada).

Sabueso de lava.

Globo bombástico.

Dragones esqueléticos.

Megaesbirro.

Guardias.

Flechas.

Carta de Torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3.9 unidades.

Mazo 2 – Aire matador

Bombardero (evolucionado).

Descarga (evolucionada).

Sabueso de lava.

Globo bombástico.

Dragón infernal.

Bola de fuego.

Dragones esqueléticos.

Guardias.

Carta de Torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3.9 unidades.

Mazo 3 – Gólem recolector

Bombardero (evolucionado).

Murciélagos (evolucionados).

Gólem.

Rey esqueleto.

Bruja nocturna.

Dragón eléctrico.

Tornado.

Recolector de elixir.

Carta de Torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 4.3 unidades.

Mazo 4 – Tornado destructor

Bombardero (evolucionado).

Caballero (evolucionado).

Gólem.

Leñador.

Dragón eléctrico.

Dragones esqueléticos.

Tornado.

Recolector de elixir.

Carta de Torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 4.4 unidades.

Mazo 5 – Ariete convector

Bombardero (evolucionado).

Descarga (evolucionada).

Ariete de batalla.

P.E.K.K.A.

Principito.

Bruja madre.

Fantasma Real.

Flechas.

Carta de Torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3.5 unidades.

Por último, queremos desearte mucha suerte. Recuerda que este desafío tiene límite de derrotas, por lo que te recomendamos probar diversos mazos para encontrar el que mejor se ajusta a tu forma de juego.