Los mejores mazos con el Ariete de batalla evolucionado de Clash Royale

Siendo ya prácticamente una costumbre dentro de Clash Royale, los de Supercell han lanzado una nueva evolución en esta nueva temporada, ¿cuál? Pues ni más ni menos que la del Ariete de batalla. A pesar de que la misma había sido dejada de utilizar por la mayoría de los jugadores, esta evolución la ha convertido en una de las mejores.

Si has podido obtener los fragmentos de evolución necesarios para hacerte con esta carta, o bien decidiste adquirir el pase de batalla, pues deberás tener en cuenta que se necesitan mazos en concreto para aprovechar su poder.

Aquí te ahorraremos muchísimo tiempo, pues hemos encontrado los mejores mazos con el Ariete de batalla evolucionado. Los mismos te darán la posibilidad de arrasar en prácticamente cualquier modo de juego, ¡no te los puedes perder!

Los 5 mejores mazos con la evolución del Ariete de batalla para Clash Royale

Teniendo en cuenta que la doble evolución está protagonizando la nueva meta, no pudimos dejar pasar la inclusión de dos cartas evolucionadas en estos mazos. Si aún no puedes aprovechar esta función, no te preocupes, puedes reemplazar la segunda evolución con la carta normal.

Mazo 1 – Bandida poderosa

Ariete de batalla (evolucionado).

Bombardero (evolucionado).

P.E.K.K.A.

Principito.

Fantasma Real.

Bandida.

Flechas.

Descarga.

Carta de Torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3.4 unidades.

Mazo 2 – Fantasma sorpresivo

Ariete de batalla (evolucionado).

Descarga (evolucionada).

P.E.K.K.A.

Principito.

Bruja madre.

Fantasma Real.

Bandida.

Flechas.

Carta de Torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3.6 unidades.

Mazo 3 – Bruja de soporte

Este mazo puede parecer idéntico al que te mostramos arriba, aunque no lo es. La diferencia principal es la carta que se utiliza en las Torres de defensa, la cual en este caso es el Cañonero.

Ariete de batalla (evolucionado).

Descarga (evolucionada).

P.E.K.K.A.

Principito.

Bruja madre.

Fantasma Real.

Bandida.

Flechas.

Carta de Torre: Cañonero.

Consumo promedio de elixir: 3.6 unidades

Mazo 4 – Fuego eliminador

Ariete de batalla (evolucionado).

Descarga (evolucionada).

P.E.K.K.A.

Arquero mágico.

Fantasma Real.

Bola de fuego.

Mago eléctrico.

Bandida.

Carta de Torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3.9 unidades

Mazo 5 – Esbirros desde el cielo

Ariete de batalla (evolucionado).

Descarga (evolucionada).

P.E.K.K.A.

Principito.

Fantasma Real.

Bandida.

Esbirros.

Flechas.

Carta de Torre: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3.5 unidades

Como de seguro habrás podido ver en estos mazos, la mayoría de ellos hacen uso de la Duquesa de dagas, carta de Torre que está siendo muy popular dentro de Clash Royale. Recomendamos no reemplazarla con el Cañonero o la Arquera, ya que el potencial del mazo en donde está el Ariete de batalla se verá extremadamente reducido.