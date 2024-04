Los 5 mejores mazos con la Duquesa de dagas para Clash Royale

Si aún no te has hecho con la nueva carta de Torre, pues no deberías esperar mucho tiempo más, y es que la Duquesa de dagas se ha convertido en una de las mejores cartas defensivas del juego (solo puede utilizarse en las Torres). Gratuita y extremadamente sencilla de obtener, la misma ha cambiado la forma en la que los jugadores de Clash Royale solían jugar a este popular juego.

Eso sí, no basta con elegir la carta en cuestión para reemplazar a la Arquera o al Cañonero, y es que se necesita contar con un mazo que pueda aprovechar el poder de la misma. Probando distintas combinaciones, como así también jugando los diferentes modos de juego que dicen “presente” en Clash Royale, hemos podido hallar los mejores mazos con la Torre Duquesa de dagas.

Estos son los 5 mejores mazos con la Torre Duquesa de dagas en Clash Royale

Los mazos que verás a continuación, solo sirven si se ha elegido a la Duquesa de dagas para que ocupe el lugar de las Torres defensivas. O sea, si aún continúas utilizando al Cañonero o a la Arquera, no podrás aprovechar el poder que ofrecen los mazos que te mostraremos a continuación.

Así mismo, la mayoría de estos mazos hacen uso de la famosa doble evolución. Si no alcanzaste el nivel requerido para aprovechar esta función, ¡no te preocupes! Puedes poner las cartas sin su respectiva evolución (también funcionan cuando las cartas no pueden evolucionar dentro de la arena).

Mazo 1 – Sabueso derrochador

Valquiria (evolucionada).

Descarga (evolucionada).

Sabueso de lava.

Globo bombástico.

Dragones esqueléticos.

Megaesbirro.

Guardias.

Flechas.

Torre de defensa: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3.9 unidades.

Mazo 2 – P.E.K.K.A. con Duquesa

Bombardero (evolucionado).

Descarga (evolucionada).

Ariete de batalla.

P.E.K.K.A.

Principito.

Bruja madre.

Fantasma Real.

Flechas.

Torre de defensa: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3.5 unidades.

Mazo 3 – Spam al puente renovado

Bombardero (evolucionado).

Descarga (evolucionada).

Ariete de batalla.

P.E.K.K.A.

Principito.

Fantasma Real.

Bandida.

Flechas.

Torre de defensa: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3.4 unidades.

Mazo 4 – Rocas al puente

Murciélagos (evolucionados).

Descarga (evolucionada).

Cementerio.

Gigante.

Principito.

Bruja madre.

Lanzarrocas.

Flechas.

Torre de defensa: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3.6 unidades.

Mazo 5 – Un ataque específico

Ariete de batalla (evolucionado).

Descarga (evolucionada).

P.E.K.K.A.

Principito.

Bruja madre.

Fantasma Real.

Bandida.

Flechas.

Torre de defensa: Duquesa de dagas.

Consumo promedio de elixir: 3.6 unidades.

Sin mucho más que añadir al respecto, desde aquí te recomendamos probar estos mazos en el modo entrenamiento. De esta forma podrás probar distintos tipos de estrategias al momento de atacar o defender.