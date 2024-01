Los 5 Mejores mazos con la Torre del Cañonero para Clash Royale

Si hay algo que destaca a Clash Royale por sobre el resto de juegos móviles que encontramos actualmente en Play Store y App Store, es el soporte que le da la compañía desarrolladora Supercell mes a mes.

Incluyendo nuevas cartas evolucionadas, como la evolución de la Valquiria, Clash Royale sigue renovando la meta de forma constante. Si bien esto es sumamente positivo, la mayoría de esas cartas son complicadas de conseguir.

Sin ir más lejos, la nueva tropa de Torre, llamada el Cañonero, solo puede obtenerse utilizando dinero real, algo que sin lugar a dudas ha molestado a la mayoría de la comunidad. Si has podido conseguirla y quieres aprovechar su poder, aquí te mostraremos los 5 mejores mazos con el Cañonero.

Estos son los mejores mazos con la Torre del Cañonero para Clash Royale

Antes de que repasemos en conjunto los mazos en cuestión, si aún no la has conseguido, te recomendamos no hacerlo, pues esta tropa de Torre es muy débil (pocos puntos de vida), y así mismo tiene una enorme debilidad frente a tropas individuales (cartas con muchas tropas).

Mazo 1 – Log Bait distintivo

Caballero (evolucionado).

Barril de duendes.

Cohete.

Princesa.

Pandilla de duendes.

Espíritu de hielo.

El Tronco.

Torre infernal.

Consumo promedio de elixir: 3.3 unidades.

Mazo 2 – Monta con evolución de ciclado rápido

Esqueletos (evolucionados).

Montapuercos.

Mosquetera.

Bola de fuego.

Gólem de hielo.

Espíritu de hielo.

El Tronco.

Cañón.

Consumo promedio de elixir: 2.6 unidades.

Mazo 3 – Tornado estratégico

Caballero (evolucionado).

Cementerio.

Bebé dragón.

Veneno.

Mago de hielo.

Tornado.

Barril de bárbaro.

Lápida.

Consumo promedio de elixir: 3.4 unidades.

Mazo 4 – Fuegos de resguardo

Lanzafuegos.

Montapuercos.

Gran Minero.

Terremoto.

Duendes.

Espíritu de hielo.

El Tronco.

Torre bombardera.

Consumo promedio de elixir: 2.9 unidades.

Mazo 5 – Rey cañonero

Cementerio.

Rey esqueleto.

Dragón bebé.

Veneno.

Mago de hielo.

Tornado.

Barril de bárbaro.

Lápida.

Consumo promedio de elixir: 3.5 unidades.

En caso de que quieras probarla antes de gastar dinero, podrás hacerlo desde el Desafío del Lanzamiento del cañonero, evento que está presente en el juego de manera temporal.