Free Fire es uno de los Battle Royale más populares del momento, sobre todo en Android e iOS, plataformas para las cuales está diseñado. Ahora bien, muchos jugadores no tienen un móvil potente para disfrutar de este juego en condiciones y mucho menos un PC que les permitirá jugarlo a través de un emulador.

Si tú eres uno de ellos y estás buscando la forma de jugar a Free Fire en tu PC, pero sin la necesidad de descargar emuladores pesados o el juego mismo, aquí te traemos la solución. Pero antes, te contaremos la verdad sobre la posibilidad jugar a este juego sin emuladores ni descarga en ordenadores.

¿Se puede jugar a Free Fire en PC sin emuladores?

Técnicamente, sí es posible. Para ello, lo único que necesitarás será un emulador online que te permite correr el juego en la nube y retransmitirlo a tu ordenador. ¿El problema? Aparte de que tendrás mucha latencia al jugar (lo que te hará perder las partidas), no abundan los emuladores online de Android en Internet.

El más popular y el que mejor funcionaba, BlueStacks X, ya no está operativo. Y el resto de emuladores online que quedan no son muy buenos que digamos y están muy mal optimizados. Aun así, encontramos uno que funciona de forma decente y que te permitirá aunque sea probar Free Fire en tu PC sin descargarlo.

El único método para jugar a Free Fire en PC sin descargas ni emuladores que funciona

Para jugar Free Fire en PC sin descargar nada, simplemente sigue estos pasos:

Accede a UpToPlay.

Pulsa en Play Online .

. Toca en Play Now.

Presiona en Enter .

. Ahora tendrás acceso a un dispositivo Android en la nube que puedes controlar con el ratón y el panel de control que aparece al lado derecho.

que puedes controlar con el ratón y el panel de control que aparece al lado derecho. Busca en el cajón de aplicaciones Free Fire y ábrelo para empezar a jugar.

Si Free Fire no está en el cajón de apps del dispositivo, tendrás que instalarlo tú mismo. Hay dos formas de hacerlo, la primera es directamente desde la Play Store, pero este método es inseguro, ya que tendrás que poner los datos de cuenta de Google en el dispositivo y alguien más podría verlos. El segundo método sería descargando el APK de Fire Free desde el navegador del dispositivo.

En caso de que el juego no abra, lastimosamente no hay nada que puedas hacer. UpToPlay tiene un comportamiento muy impredecible. A veces los juegos funciona y a veces no. Es cuestión de que lo intentes varias veces hasta que el juego abra. Eso sí, no podrás jugar de forma cómoda porque tendrás que usar el ratón para controlar todo.