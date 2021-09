Si no tienes un PC muy potente para emular Android y jugar en condiciones, o simplemente no te gustan los emuladores de Android, tenemos una excelente noticia para ti. El popular emulador BlueStacks acaba de anunciar un nuevo servicio para jugar a juegos de Android en streaming llamado BlueStacks X. Ya está disponible en fase beta en todo el mundo y lo puedes usar totalmente gratis.

¿Cómo funciona? Muy sencillo. No requiere que instales un emulador ni nada. Solo tienes que ir al sitio web oficial de BlueStacks X, seleccionar el juego que quieres jugar en la nube (sin descargar nada), iniciar sesión en BlueStacks (con tu cuenta de Discord o de Google) y luego vincular tu cuenta de Google al streaming. Una vez hecho eso, ya podrás jugar al juego elegido con la misma cuenta que usas en tu móvil o tablet Android, pero desde el navegador de tu PC. Genial, ¿no?

BlueStacks X es el primer servicio de juegos de Android en streaming

BlueStacks X es para los juegos de Android, lo que Google Stadia es para los juegos de PC y consolas. Es decir, es un servicio que te permite jugar a títulos de Android sin descargarlos y sin ningún tipo de emulador de por medio. Y no tienes que preocuparte por si tu PC es lo suficientemente para realizar la emulación, ya que los juegos se ejecutan en la nube (en los PC de BlueStacks) y se retransmiten instantáneamente vía streaming a tu PC.

Yo lo he probado por unas horas y la experiencia ha sido buena. De momento, no es muy fluido ni mejora la experiencia que tendrías en un móvil Android, pero al menos no he notado input lag ni problemas graves en el streaming de juegos. De todas formas, el servicio aún está en fase beta, por lo que es normal que todavía no esté del todo pulido. Pero en líneas generales, funciona bien. Permite jugar con ratón y teclado perfectamente como en un emulador normal.

Es importante mencionar que BlueStacks X se ejecuta en los servidores de now.gg que usa tecnología híbrida para hacer que los juegos en streaming funcionen de la mejor manera posible. Para ser específicos, la mayor carga de los juegos se ejecuta en la nube, mientras que una pequeña parte puede ser delegada a tu PC, siempre y cuando el sistema detecte que tiene la suficiente potencia para asumir la tarea.

Toda la emulación en la nube se reproduce en el navegador de tu PC, el cual debe ser compatible con renderización nativa de gráficos (prácticamente todos los populares). Y funciona en casi todos los sistemas operativos del mercado: Windows 11, Windows 10, Mac, iOS, Chromebooks, Linux e incluso en algunas Smart TV.

Cómo jugar a juegos de Android en streaming con BlueStacks X

Lo más genial de este servicio es que es gratuito. No tienes que pagar nada. Eso sí, antes de comenzar un juego, tendrás que ver un anuncio que tardará lo mismo (o incluso menos) que tardaría en descargase el juego que vas a jugar. Así que no está mal. Para empezar a jugar con BlueStacks X, simplemente pincha el siguiente enlace:

Jugar | Juegos de Android en la nube con BlueStacks X

No podrás jugar a todos los juegos que existen para Android; solo una selección de 200 títulos (aunque la empresa promete agregar más cada semana). Una vez que selecciones el título a jugar, inicia sesión con tu cuenta de Google cada vez que sea requerido y listo. ¡A jugar!

Tras probarlo, coméntanos… ¿qué te pareció BlueStacks X? ¿Es mejor que jugar con un emulador nativo?