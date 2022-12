The Legend of Zelda, o simplemente Zelda para los amigos, es una de las sagas más prestigiosas en la historia de los videojuegos. Parece mentira que, 30 años después de su creación, siga manteniéndose como un referente en términos de innovación y calidad para esta industria. Lastimosamente, Zelda también es una de las tantas franquicias de Nintendo que es 100 % exclusiva de la gran N.

A diferencia de Mario que tiene varios juegos para Android, al momento de escribir este artículo Nintendo no ha lanzado ningún juego de Zelda para Android ni para otras plataformas. Así que solo nos queda conformarnos con los juegos para móviles inspirados en The Legend of Zelda. La buena noticia es que hay opciones muy variadas y de gran calidad, así que de seguro encontrarás uno que te guste.

Guardianes Tales: puzles, mazmorras, jefes y todo lo que te gusta de Zelda

Guardianes Tales es un juego, a priori gratuito, con mecánicas parecidas a las de Zelda, específicamente a las de The Legend of Zelda: A Link to the Past. Eso sí, también es un juego de tipo gacha, así que ten cuidado con eso. Sus controles son muy sencillos, hay más de 100 armas para elegir, tiene un montón de puzles, cuenta con varias mazmorras para explorar y, por supuesto, ofrece batallas con jefes. ¡No podían faltar! También permite crear gremios con amigos, participar en combates PvP con tres héroes contra otros oponentes y mucho más.

Oceanhorn: un Wind Waker para Android con gráficos increíbles

Oceanhorn es uno de los juegos más parecidos a Zelda que hay en Google Play Store. Está claramente inspirado en The Legend of Zelda: The Wind Waker, pues consiste en viajar a través de islas y navegar por territorios inexplorados en tu fiel barco. Utilizarás casi los mismos objetos que en Zelda (como las bombas) para superar las mazmorras y manejarás al personaje con un esquema de control muy parecido. Aun así, es un juego con personalidad propia y tiene unos gráficos muy buenos para ser de Android, considerando que funciona en móviles de hasta 1 GB de RAM.

Evoland 2: mucho más que un clon de Zelda

Evoland es una de sagas que más nos recuerda a Zelda. De momento, solo tiene dos entregas y nosotros te queremos recomendar especialmente la segunda porque es más grande y mejor que la primera. Sin embargo, la primera también es muy recomendada. ¿En qué consiste? Es un juego de mazmorras como Zelda donde puedes usar diversas herramientas para superar los obstáculos y enemigos que te encuentres en el camino. También tiene secciones de plataformas, disparos, cartas, etc. Es un juego muy completo, que vale la pena lo que cuesta si eres fanático de los Zelda.

Genshin Impact: el más parecido a Breath of the Wild

¿Te gusta mucho The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Entonces casi con total seguridad te gustará Genshin Impact. Sí, es un juego gacha cuyo sistema de progresión no tiene nada que ver con el de Zelda, pero es extremadamente divertido. Puedes pasar horas y horas explorando su mundo abierto, luchando y haciendo puzles por aquí y por allá y ni te darás cuenta. Es cierto que, llegado a cierto punto, el juego te obliga a farmear muchísimo o meterle dinero para avanzar, pero fácilmente te da unas 50 horas de diversión gratuita de calidad, lo cual no está nada mal considerando los precios de la industria en la actualidad. ¡Ah! Y en Android se ve precioso. Es uno de los juegos con mejores gráficos en móviles.

La Leyenda de Skyfish: un juego como los Zelda clásicos

Solo con leer su nombre y ver por encima su apartado artístico, te das cuenta de que La Leyenda de Skyfish es una carta de amor a los Zelda clásicos. En vez de una espada, el personaje principal de este juego empuña una caña de pescar que no solo le servirá para derrotar a los jefes más temibles, sino también para resolver puzles interesantes, pues funciona como gancho. Ofrece un total de 45 niveles pintados a mano, música original de Sean Beeson y soporte para mandos por si no te gustan los controles táctiles.

Seabeard: una extraña mezcla de Zelda y Animal Crossing

Si eres fanático de Animal Crossing y Zelda, ¡este es tu juego! Seabeard es un extraño título para móviles que nos recuerda mucho a Wind Waker, pero no tanto porque es muy original. Va de explorar diversas islas, reclutar personajes, coger objetos, diseñar y construir tu propia isla, personalizar tu barco y personaje, cocinar, pescar, luchar y, en definitiva, vivir la vida que tú quieras en el universo que te propone el juego. Y lo mejor es que es gratuito.

Tower of Fantasy: la copia de la copia de Breath of the Wild

Tower of Fantasy no es más que un clon de Genshin Impact, por lo que podría considerarse una alternativa a Breath of the Wild para Android. Su interfaz, apartado artístico, mundo abierto y mecánicas gacha son muy parecidas a las del juego de miHoYo. Sin embargo, está más enfocado en las actividades multijugador, ya que su género principal es MMORPG. Por esa razón, encontrarás más actividades que hacer con tus amigos en Tower of Fantasy. Además, tiene una historia diferente y te permite personalizar a tu personaje al máximo con muchos cosméticos y opciones. Lo malo es que no ofrece tantos puzles en su mundo abierto como Breath of the Wild o Genshin Impact.

Sparklite: un juegazo con gráficos pixelados como en los viejos tiempos

Sparklite es un juego de los creadores de Evoland que nos recuerda a los Zelda de Game Boy por sus gráficos pixelados y niveles. Eso sí, tiene cosas de roguelite, por lo que para superar muchos de sus niveles tendrás que elegir sabiamente las mejoras a usar. Es un juego de ensayo y error, vamos. Puedes probarlo totalmente gratis hasta el primer jefe, así que no te preocupes. Si al final no te gusta cómo es, no pasa nada. Y si sí te gusta, puedes comprarlo para continuar jugando.

Beyond Oasis: el The Legend of Zelda de SEGA

En su momento, SEGA intentó hacer un juego tipo Zelda para competirle a Nintendo. Si bien no fue exitoso, Beyond Oasis se acercó bastante a la experiencia Zelda y quedó en el recuerdo de quienes lo jugaron. Te pone a los mandos de Ali, un príncipe que deberá luchar contra enemigos temibles y superar retos desafiantes. Actualmente, se le considera un RPG de culto, por lo que si te gustan este tipo de videojuegos, deberías probarlo. Está gratis (con anuncios) en Google Play Store y es compatible con cualquier mando, incluso los genéricos.

Botworld Adventure: menos parecido a los Zelda, pero igual de entretenido

Botworld Adventure no es lo más parecido a Zelda que hay para Android, pero ciertamente tiene ciertos elementos que denotan su inspiración en la saga de Nintendo. Es un juego de aventura online de mundo abierto en el que jugarás como una de las cuatro clases de animales disponibles: gato, perro, búfalo y lagarto. Una vez elegido tu personaje, tendrás que buscar bots para añadirlos a tu equipo.

Los robots que tengas lucharán para ti cuando se requiera. Cada uno posee sus propios poderes y habilidades que pueden mejorarse para reforzar sus habilidades en el campo de batalla. Para mejorar tus robots, tendrás que explorar el paisaje en busca de recetas y chatarra. ¡La exploración es importante! Está gratis para Android, así que no dudes en probarlo.

Extra: emuladores para jugar a los Zelda originales en Android

Ahora bien, si prefieres jugar a los juegos de Zelda originales, te entendemos. En ese caso, tu única opción es usar emuladores de las consolas de Nintendo para Android, los cuales te permitirán jugar a los juegos de Zelda sin mucho inconveniente. Aquí recopilamos los mejores que puedes utilizar:

Ten en cuenta que los juegos de Zelda de Nintendo Switch aún no son 100 % emulables en Android. Con los juegos del resto de consolas anteriores a la Switch, no deberías tener problemas para jugarlos. Por supuesto, no olvides que para emular los juegos de Zelda en Android necesitas tener las ROMs de los mismos que, legalmente, deberías extraer tú mismo de los juegos originales de Zelda que tengas en casa.

Sin nada más que agregar, esperamos que este artículo te haya resultado útil para vivir la experiencia Zelda en tu dispositivo Android.