No hay duda de que Plant vs Undead ha tenido más problemas que otros juegos Play to Earn. De hecho los problemas de Plant vs Undead han ido desde caídas en su plataforma, problemas para comprar o vender plantas NFT en el Marketplace del juego, etc. De cualquier forma, los problemas de este juego ocasionan que el precio del PVU baje. Si tienes problemas en este juego debes saber que puedes hacer reclamos para solucionarlos.

De hecho, hoy conocerás los métodos por los que puedes optar para hacer reclamos en caso de que tengas problemas en Plant vs Undead.

Completa el formulario de reclamos si tienes problemas en Plant vs Undead

En el Discord oficial de Plant vs Undead encuentras la información más importante sobre el juego, incluyendo el enlace al formulario de reclamos. El formulario de reclamos está hecho en Google Forms, pero no por eso deja de ser la mejor opción para hacer reclamos sobre el juego.

De hecho en el formulario de Google Forms de Plant vs Undead puedes hacer reclamos si has tenido problemas como los siguientes:

Cuenta baneada.

Cambios de LE a PVU o de PVU a LE.

Reclamo de semillas.

Tus plantas generaron menos LE del que correspondía.

No carga el botón de cosechar.

Errores en el Marketplace del juego.

Igualmente, si tienes otro tipo de problemas también puedes hacer el reclamo con el formulario.

¿Cómo hacer reclamos con el formulario de Plant vs Undead?

Para hacer reclamos en Plant vs Undead lo primero que tienes que hacer es ingresar en el formulario de reclamos del juego y llenar todos los campos según el problema que tengas. Debes llenar los campos del formulario de Plant vs Undead de la siguiente forma:

Selecciona el problema que tienes con el juego en el campo “Issue”. En el siguiente campo debes describir exactamente cuál ha sido tu problema. Ahora pega la dirección de tu billetera BSC de MetaMask en el campo “Your bsc address”. Si tu problema incluye una operación con PVU o alguna NFT en MetaMask debes pegar el Txs hash. Para encontrar la Txs Hash o Transaction Hash tienes que abrir MetaMask, seleccionar la transacción que tuvo el problema y copiar el código “Transaction Hash”. Escribir tu nombre de usuario en Facebook. Escribir tu nombre de usuario en Telegram. Indicar en UTC la hora en la que tuviste el problema.

Una vez hecho esto debes seleccionar enviar y esperar a que el equipo de Plant vs Undead se comunique contigo o que directamente tu problema sea resuelto. De cualquier forma es importante que sepas que debes llenar todos los datos del formulario de reclamos en inglés, si lo haces en español tu reclamo no será procesado.

Hacer reclamos en las redes sociales de Plant vs Undead

Si bien el formulario de reclamos no es el único método de hacer reclamos en Plant vs Undead, sí es el más efectivo. De cualquier forma, si lo prefieres también puedes hacer reclamos en las redes sociales del juego, aunque de esta forma es menos probable que tu problema sea resuelto.

En el sitio oficial de Plant vs Undead están los enlaces de las redes oficiales del juego, aunque todos están en inglés. Sin embargo, este juego tiene un canal oficial en Telegram que está en español y en el que puedes hacer reclamos o resolver algunas dudas. Si te interesa, el canal en español de este juego en Telegram lo encuentras como @plantvsundeadspanish.

Ahora que conoces los métodos para hacer reclamos en este juego no tienes excusas para dejar pasar los problemas que tengas en Plant vs Undead.