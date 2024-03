¡Warzone Mobile ya está disponible! La esperada nueva entrega de Call of Duty para móviles acaba de aterrizar en la Google Play Store y App Store, por lo que ya se puede jugar en móviles Android e iPhone.

Ahora bien, lamentablemente el lanzamiento de Warzone Mobile está siendo un poco desastroso. Y es que una gran cantidad de usuarios con móviles recientes y de rendimiento decente están reportando que no pueden descargar este nuevo COD.

Pues bien, si a ti también te aparece el mensaje Tu dispositivo no es compatible con esta versión al intentar descargar Warzone Mobile, a continuación te contamos cómo solucionarlo para poder descargarlo.

Warzone Mobile no es compatible con mi dispositivo: ¿qué hacer?

Si aún no has podido descargar Call of Duty: Warzone Mobile, debes saber que no eres el único. Y es que hay un montón de usuarios de móviles Android que están teniendo este problema. A continuación, te contamos qué puedes intentar hacer para solucionarlo:

Comprueba que tu móvil sea compatible: revisa los requisitos mínimos

La principal causa por la que un móvil no es compatible con Warzone Mobile es que no cumple con los requisitos mínimos exigidos. Por ello, te invitamos a que compruebes si tu teléfono cumple con los siguientes requerimientos:

Android 10 o superior — iOS 16 o superior.

1.5 GB de almacenamiento libre (Android) — 4 GB (iOS).

4 GB de RAM o más (Android).

Gráfica (GPU) Adreno 618 o superior y equivalentes.

Prueba instalar el juego con el APK de Warzone Mobile

Si tu móvil cumple de sobra los requisitos mínimos mencionados anteriormente, entonces puede de que se trate de un error de la tienda de apps al momento de comprobar la compatibilidad entre tu móvil y el juego. Por ello, puedes intentar instalar Warzone Mobile fuera de la Play Store a través de su APK que dejamos aquí abajo:

Descargar | APK de Call of Duty: Warzone Mobile

Espera un poco, es probable que se trate de un error que se solucionará pronto

Como comentamos al inicio del post, el lanzamiento del Warzone Mobile está siendo un poco desastroso. Y es que muchos usuarios en foros de Internet se están quejando de que sus teléfonos cumplen los requisitos mínimos y aun así no pueden instalar el juego.

De hecho, en Reddit un usuario reporta que el juego le aparecía disponible para descargar en la Play Store y al cabo de unas horas apareció el mensaje «Tu dispositivo no es compatible con esta versión». Y todo parece indicar que los procesadores de MediaTek están siendo la causa del problema.

Así es, los usuarios que reportan este fallo tienen en común que sus móviles Android llevan bajo el capó un procesador de MediaTek. Incluso pasa con los modelos más recientes y potentes de la firma. Al parecer se trata de error con el soporte de las gráficas (GPU) que usan estos chipsets.

¿Qué hacer ante esto? Pues nada. Si tienes un móvil con procesador MediaTek que cumple los requisitos mínimos que exige Warzone Mobile, te recomendamos tener paciencia y esperar un poco, ya que es muy probable que Activision ya esté trabajando en una actualización que lo solucione.

Y tú… ¿Pudiste instalar Warzone Mobile en tu móvil Android?