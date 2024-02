7 juegos parecidos a Call of Duty gratis para Android

Si te gustan los juegos del mismo estilo de Call of Duty, puedes buscar alternativas diferentes que no pierden la misma esencia, con el único propósito de dispararle a otros jugadores y demostrar tu habilidad con las armas de fuego de manera virtual. A continuación, te traemos 7 juegos parecidos a Call of Duty que son gratis, disponibles para Android.

En la mayoría de estos juegos, no es necesario armarte con un dispositivo de gama alta ni que tenga características premium. Con un móvil decente te será posible lanzarte al campo de tiro para jugar junto a otras personas en todo el mundo. Empecemos.

Fire Strike, una opción interesante si te gusta la estrategia

Algunos juegos shooter agradan porque no todo en ellos es disparar para ganar. A veces debes aprender el terreno que pisas y las estrategias más adecuadas para salir airoso del combate. Fire Strike es de este estilo, ofreciendo un amplio arsenal de armas y diferentes escenarios en donde no te puedes tomar el terreno a la ligera.

Battle Prime, donde todos luchan por el ser el prime supremo

Un juego en donde todos son el Prime entre los soldados, sin duda es lo mismo a una batalla por hacerse con el puesto del mejor de todos. Battle Prime te pone en esta premisa, con combates de 6 jugadores contra otros 6 jugadores, en una gran selección de ambientes realistas y armas para todo tipo de gustos.

Free Fire MAX, el juego donde se prioriza la comunidad al baño de sangre

Free Fire MAX es una buena opción como juego shooter, aunque a diferencia de CoD se juega en tercera persona. Es interesante que, además de su apartado gráfico bien cuidado, se toma en cuenta la participación de la comunidad para las partidas. Desde poder elegir eventos aleatorios en cada partida, hasta la posibilidad de variar entre estilos y estrategias mientras juegas.

Modern Ops, una opción realmente vistosa

Si tu afición por los juegos shooter va más hacia el diseño de las armas de fuego, este juego te gustará. Y es que el plato fuerte de Modern Ops es el ofrecer una gran variedad de armas de colores vibrantes y en todos los estilos posibles. Tal como CoD, está hecho en primera persona y te arroja a diferentes ambientes en donde tu único objetivo es sobrevivir.

Arena Breakout, con muchos escenarios increíbles por recorrer

Enfrentar una facción contra otra habla más de juegos shooter con bases en las guerras reales. En esto se concentra Arena breakout, donde eres un soldado con el deber de derribar a las tropas enemigas, en escenarios realistas. Desde campos de batalla descampados, hasta ambientes más urbanos en donde reinará el caos. Tendrás que sobrevivir y disparar sin temor.

Tacticool, donde tu personaje tiene su propio estilo

Sin perder el sistema tradicional de los shooter, Tacticool destaca por la forma en la que puedes personalizar a tus personajes. Más allá de vestirlos como soldados, puedes darles la apariencia de un héroe de película de acción y adentrarte al campo de batalla luciendo grandes músculos junto a armas de alto calibre en un 5 vs. 5.

Blood Strike, un Battle Royale para móviles de bajo presupuesto

La tendencia de los juegos Android estilo Battle Royale es que pidan ciertos requisitos que los móviles de gama media o baja no alcanzan. En este caso, la situación pinta diferente, pues en Blood Strike no se necesita de un procesador de alta categoría para reproducirlo. Podrás vivir la experiencia de enfrentar a otros 99 jugadores en amplios escenarios y con un arsenal de armas flexible, desde la pantalla de tu móvil, sin preocuparte porque explote.

Blood Strike Price: To be announced

¿Con cuál de estos juegos te quedarías?