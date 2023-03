Call of Duty Mobile ha gozado de un éxito indiscutible desde su lanzamiento en 2019, por lo que la noticia de que Activision lanzará un Call of Duty Warzone para móviles nos tomó por sorpresa a todos, más que nada porque no hay mucho que diferencie a estos dos títulos. Y es que el gran atractivo de Warzone es su modo Battle Royale, el cual ya está incluido en COD Mobile. Eso nos lleva a preguntarnos… ¿coexisitirán dos Call of Duty muy parecidos en móviles? ¿Acaso no es contraproducente para las ambiciones de la saga?

Se ha filtrado un documento que puede darnos algo de luz sobre este asunto. Microsoft ha revelado en los documentos presentados a la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) del Reino Unido, para completar la adquisición de Activision Blizzard, que espera que Call of Duty: Mobile se «elimine gradualmente» con el tiempo, una vez que se lance Warzone Mobile. En otras palabras, Warzone Mobile no sustituirá de inmediato a COD Mobile, pero el plan es que la mayoría de sus jugadores se pasen al nuevo título y así cerrarlo por falta de jugadores activos.

COD Warzone Mobile será el fin de COD Mobile, ¿o no?

Concretamente, esto fue lo que Microsoft dijo ante las autoridades:

CoD: Mobile fue desarrollado y es propiedad de TiMi Studios, filial de Tencent, al igual que cualquier escisión del juego. Se espera que CoD: Mobile desaparezca con el tiempo (fuera de China) con el lanzamiento de Warzone Mobile.

Warzone Mobile, en cambio, está siendo desarrollado por la propia Activision y proporcionaría a Microsoft los activos, conocimientos y talento necesario para desarrollar versiones para móviles de sus propios juegos de consola.

Así pues, se espera que COD Mobile solo desaparezca fuera de China una vez que Warzone Mobile esté bien afianzado. Sin embargo, si el nuevo título termina siendo un fracaso, no nos extrañaría que Activision dé marcha atrás a sus planes y mantenga a COD Mobile como el juego insignia de la saga en móviles.

Recordemos que Warzone Mobile tiene previsto un lanzamiento mundial a finales de 2023, luego de su lanzamiento limitado en noviembre del año pasado. Estará disponible en dispositivos Android, iPhone e iPad, y vendrá no solo con el clásico modo Battle Royale, sino también con algunos modos heredados de COD Mobile. Si te interesa, ya puedes pre-registrarte para ser de los primeros en probarlo.

